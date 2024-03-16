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Окрошка классическая

На чтение: 9 минут
Окрошка классическая

Классическая окрошка — это идеальное блюдо для летнего перекуса или обеда. Национальное блюдо русской кухни отличается питательными свойствами и ярким свежим ароматом. Но самое примечательное – продукт действительно освежает в знойную погоду. Оцените 10 разных кулинарных исполнений с пошаговым описанием.

Классическая окрошка с колбасой на квасе

Холодную окрошку для обеда в жаркую погоду можно приготовить на квасе. Используйте классический рецепт. Быстрое и простое в исполнении блюдо выйдет питательным и ярким по вкусу.

Окрошка классическая

Ингредиенты –+4 порц.

  • Картофель 4 шт.
  • Огурец 3 шт.
  • Редис 6 шт.
  • Вареная колбаса 200 гр.
  • Зелень 1 пучок
  • Яйцо куриное 2 шт.
  • Соль  по вкусу
  • Сметана  по вкусу
  • Квас 1 л.

Шаги 40 мин.

  1. Окрошка классическая

    Классическая окрошка легко и быстро готовится в домашних условиях. Промываем под водой огурцы, редис и зелень. Нарезаем овощи мелкими кубиками.

  2. Окрошка классическая

    Дальше промытую зелень можно мелко порезать или измельчить в ступке.

  3. Окрошка классическая

    Отвариваем картофель и яйца, очищаем, остужаем их и мелко нарезаем. Измельчаем и колбасу. Все ингредиенты размещаем в общей глубокой тарелке.

  4. Окрошка классическая

    Посыпаем блюдо солью по вкусу и заливаем холодным квасом. Его можно заранее поставить в холодильник или морозильную камеру. Аккуратно перемешиваем.

  5. Окрошка классическая

    Дальше блюдо разливаем по порционным тарелкам. Дополняем сметаной по вкусу и подаем к столу в холодном виде. Окрошка по классическому рецепту готова. Приятного аппетита!

Окрошка с колбасой и картошкой на кефире

Легкая и питательная домашняя окрошка получается с добавлением колбасы и картофеля. Заправить блюдо можно кефиром, что придаст ему особый вкус. Оцените простой рецепт для вашего летнего семейного обеда.

Время готовки: 40 мин

Время приготовления: 10 минут

Порций – 4

Ингредиенты:

  • Картофель – 3 шт.
  • Редька зеленая – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Колбаса – 200 гр.
  • Зелень – 1 пучок.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Кефир – 1 л.

Процесс приготовления:

1. Заранее отвариваем картофель и морковь. Остужаем овощи и снимаем с них кожуру.

Окрошка классическая

2. Дальше картофель мелко нарезаем.

Окрошка классическая

3. Отдельно варим яйца, остужаем их и также измельчаем.

Окрошка классическая

4. Зеленую редьку очищаем от грубой кожуры и натираем на среднюю терку.

Окрошка классическая

5. Колбасу нарезаем небольшими кубиками.

Окрошка классическая

6. Подготовленные продукты выкладываем в общую посуду. Солим содержимое и аккуратно перемешиваем.

Окрошка классическая

7. Добавляем измельченную свежую зелень.

Окрошка классическая

8. Заливаем продукты литром холодного кефира и снова аккуратно размешиваем.

Окрошка классическая

9. Разливаем готовую окрошку по тарелкам и подаем к столу!

Окрошка с колбасой на майонезе, воде и уксусе

Яркий и насыщенный вкус домашней окрошке придают уксус и майонез. Приготовьте холодное блюдо по особому рецепту. Можно подавать к семенному обеду. Особенно актуально угощение в летнее время.

Время готовки: 40 мин

Время приготовления: 10 минут

Порций – 4

Ингредиенты:

  • Картофель – 3 шт.
  • Колбаса – 200 гр.
  • Огурец – 2 шт.
  • Лук зеленый – 1 пучок.
  • Щавель свежий – по вкусу.
  • Яйцо – 4 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Майонез – 100 гр.
  • Вода – 4 ст.
  • Уксус – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

1. Вареную колбасу нарезаем небольшими кубиками. Выкладываем их в удобную глубокую посуду.

Окрошка классическая

2. Яйца заранее отвариваем и остужаем. Также мелко нарезаем их и кладем к колбасе.

Окрошка классическая

3. Остывший отварной картофель делим на мелкие кубики. Отправляем в общую массу.

Окрошка классическая

4. Следом добавляем измельченный зеленый лук и нарезанные кубиками огурцы.

Окрошка классическая

5. Также кладем и немного промытого щавеля. Его можно разорвать руками на мелкие кусочки или разрезать ножом.

Окрошка классическая

6. Посыпаем продукты солью по вкусу и поливаем майонезом.

Окрошка классическая

7. Добавляем уксус и вливаем холодную воду. Аккуратно перемешиваем содержимое.

Окрошка классическая

8. Аппетитная домашняя окрошка готова. Разливайте по тарелкам и угощайте близких!

Освежающая окрошка на кефире с минералкой

Яркого вкуса домашней окрошки можно достичь с добавлением минеральной воды. Газированный продукт сделает блюдо оригинальным и невероятно свежим. Отличная идея для летнего перекуса!

Время готовки: 40 мин

Время приготовления: 10 минут

Порций – 4

Ингредиенты:

  • Картофель – 2 шт.
  • Огурец – 4 шт.
  • Зелень – 1 пучок.
  • Яйцо – 4 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Вода минеральная – 1 ст.
  • Кефир – 3 ст.

Процесс приготовления:

1. Куриные яйца отвариваем до готовности, полностью остужаем их и измельчаем.

Окрошка классическая

2. Также поступаем и с картофелем. Варим продукт до мягкого состояния и мелко нарезаем ножом.

Окрошка классическая

3. С промытых огурцов снимаем кожуру. Оставшийся продукт разделяем на небольшие кубики.

Окрошка классическая

4. Измельчаем свежую зелень.

Окрошка классическая

5. Все продукты соединяем в общей посуде. Солим их и аккуратно размешиваем.

Окрошка классическая

6. Заливаем содержимое минеральной водой и кефиром.

Окрошка классическая

7. Яркая окрошка с добавлением минеральной воды готова. Разливайте летнее блюдо по тарелкам и подавайте к столу!

Окрошка классическая

Пошаговый рецепт приготовления окрошки на сметане

Питательную окрошку в домашних условиях можно приготовить на сметане. Родные оценят ароматное и освежающее блюдо. Берите рецепт на заметку для вашего летнего меню. Порадуйте близких ярким угощением!

Время готовки: 40 мин

Время приготовления: 10 минут

Порций – 2

Ингредиенты:

  • Картофель – 1 шт.
  • Колбаса – 100 гр.
  • Огурец – 1 шт.
  • Зелень – 1 пучок.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Сметана – 120 гр.
  • Горчица – 1 ч.л.
  • Вода – 2 ст.

Процесс приготовления:

1. Отвариваем куриные яйца, остужаем их и измельчаем. Такими же кусочками нарезаем и колбасу. Погружаем продукты в кастрюлю.

Окрошка классическая

2. Картофель также следует заранее отварить и остудить. Нарезаем его кубиками вместе с огурцом. Кладем в общую массу.

Окрошка классическая

3. Сюда же отправляем и измельченную зелень.

Окрошка классическая

4. Посыпаем содержимое солью, дополняем сметаной и небольшим количеством горчицы.

Окрошка классическая

5. Заливаем блюдо водой и аккуратно размешиваем. Воду следует брать бутилированную или охлажденную кипяченую.

Окрошка классическая

6. Аппетитная окрошка на сметане готова. Делите на порции и подавайте к столу!

Окрошка классическая

Простой и вкусный рецепт окрошки на молочной сыворотке

Молочная сыворотка – универсальный продукт, который можно использовать с различным продуктам. Приготовьте на ее основе аппетитную домашнюю окрошку. Кулинарная идея как нельзя лучше подходит для летнего обеда.

Время готовки: 40 мин

Время приготовления: 10 минут

Порций – 8

Ингредиенты:

  • Картофель – 1 кг.
  • Колбаса – 400 гр.
  • Огурец – 4 шт.
  • Лук зеленый – по вкусу.
  • Петрушка по вкусу.
  • Яйцо – 6 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Сыворотка молочная – 2 л.

Процесс приготовления:

1. Сперва отвариваем картофель до готовности и полностью остужаем его.

Окрошка классическая

2. Также отвариваем и куриные яйца. Остужаем и очищаем их.

Окрошка классическая

3. Начинаем измельчать вареную картошку.

Окрошка классическая

4. Также поступаем и с куриными яйцами.

Окрошка классическая

5. Мелкими кубиками разделываем заранее промытые огурцы.

Окрошка классическая

. Небольшими кусками разделываем колбасу.

Окрошка классическая

7. Мелкими кусками рубим зеленый лук.

Окрошка классическая

8. Измельчаем ароматную петрушку.

Окрошка классическая

9. Все продукты размещаем в общей посуду, солим их и заливаем молочной сывороткой.

Окрошка классическая

10. Размешиваем домашнюю окрошку, делим на порции и подаем к столу.

Окрошка классическая

Как приготовить вкусную диетическую окрошку ПП?

Домашнюю окрошку можно приготовить по простому диетическому рецепту. Полезное блюдо порадует питательными свойствами и не навредит фигуре. Оцените простой в исполнении рецепт для вашего обеда.

Время готовки: 30 мин

Время приготовления: 10 минут

Порций – 2

Ингредиенты:

  • Огурец – 1 шт.
  • Зелень – 1 пучок.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Ветчина куриная – 150 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Кефир – 2 ст.

Процесс приготовления:

1. Нежирную куриную ветчину нарезаем небольшими кубиками и кладем в глубокую миску.

Окрошка классическая

2. Дополняем посуду с содержимым измельченным огурцом.

Окрошка классическая

3. Следом добавляем мелко порезанную зелень по вкусу. Лучше всего брать зеленый лук, он придаст блюду пикантный вкус и яркий аромат.

Окрошка классическая

4. Куриные яйца отвариваем и полностью остужаем. После этого режем продукт крупными кусками и кладем его в общую массу.

Окрошка классическая

5. Добавляем соль и вливаем охлажденный кефир. Готово, диетическое блюдо для вашего обеда можно подавать к столу!

Окрошка классическая

Летняя окрошка на сметане с колбасой и редиской

Питательная окрошка с редисом и колбасой станет отличным решением для летнего обеда. Простое в приготовлении блюдо порадует домашних своим насыщенным вкусом и свежим ароматом.

Время готовки: 40 мин

Время приготовления: 10 минут

Порций – 4

Ингредиенты:

  • Картофель – 4 шт.
  • Колбаса – 300 гр.
  • Огурец – 1 шт.
  • Редис – 4 шт.
  • Зелень – по вкусу.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Вода – 2 ст.
  • Сметана – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

1. Подготовим нужные продукты. Картофель и яйцо заранее отвариваем и полностью остужаем.

Окрошка классическая

2. Дальше картофель режем на небольшие равные по размеру кусочки.

Окрошка классическая

3. Также поступаем и с промытым редисом.

Окрошка классическая

4. Колбасу тоже следует разделать мелкими кубиками.

Окрошка классическая

5. Остывшие яйца очищаем и также измельчаем.76

Окрошка классическая

6. Обдаем под водой огурец и разделываем его ножом.

Окрошка классическая

7. Тонкими кусочками нарезаем редиску.

Окрошка классическая

8. Измельчаем зелень. Можно брать любую. Особенно хорошо подходит зеленый лук или ароматный укроп.

Окрошка классическая

9. Соединяем все продукты в одной тарелке, солим их, заливаем водой, сметаной и размешиваем. Домашняя окрошка готова!

Окрошка классическая

Как вкусно и просто приготовить окрошку с лимонной кислотой?

Насыщенная окрошка с приятной легкой кислинкой получается с добавлением лимонной кислоты. Простой ингредиент делает блюдо ярким и освежающим. Берите на заметку интересный домашний рецепт.

Время готовки: 1 час

Время приготовления: 20 минут

Порций – 4

Ингредиенты:

  • Грудка куриная – 350 гр.
  • Картофель – 3 шт.
  • Редис – 4 шт.
  • Огурец – 1 шт.
  • Лук зеленый – по вкусу.
  • Укроп – по вкусу.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Кислота лимонная – 1 ч.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Вода – 1 л.
  • Сметана – 50 гр.
  • Молоко – 50 мл.

Процесс приготовления:

1. Куриное филе выпекаем до готовности в духовке.

Окрошка классическая

2. Дальше продукт остужаем и промываем под водой. Это нужно для того, чтобы корочка продукта не закрасила готовое блюдо.

Окрошка классическая

3. Отдельно отвариваем картофель и яйца. Остужаем ингредиент и очищаем.

Окрошка классическая

4. Зеленый лук измельчаем и погружаем в глубокую миску. Немного солим.

Окрошка классическая

5. Разминаем продукт в миске с помощью деревянной толкушки.

Окрошка классическая

6. После этого отправляем в миску измельченный укроп.

Окрошка классическая

7. Мелкими кубиками нарезаем яйца с картофелем. Кладем из в общую массу.

Окрошка классическая

8. Следом добавляем измельченные редиски и огурец.

Окрошка классическая

9. Нарезаем куриное филе и присоединяем его к остальным продуктам.

Окрошка классическая

10. Аккуратно размешиваем массу.

Окрошка классическая

11. В отдельную посуду насыпаем нужное количество лимонной кислоты.

Окрошка классическая

12. Вливаем к кислоте литр холодной воды. Размешиваем. Воду следует брать охлажденную кипяченную или из бутылки.

Окрошка классическая

13. Перемешанные продукты заливаем сперва сметаной.

Окрошка классическая

14. Далее добавляем молоко и снова размешиваем.

Окрошка классическая

15. Вливаем и воду с лимонной кислотой.

Окрошка классическая

16. Ставим блюдо в холодильник и подаем его к столу охлажденным. Приятного аппетита!

Окрошка классическая

Сытная и очень вкусная окрошка с куриной грудкой

Питательную домашнюю окрошку можно приготовить с добавлением мяса. Оцените простой в приготовлении и невероятно вкусный продукт для вашего семейного обеда. Порадуйте интересным холодным блюдом.

Время готовки: 30 мин

Время приготовления: 10 минут

Порций – 4

Ингредиенты:

  • Грудка куриная – 350 гр.
  • Картофель – 3 шт.
  • Капуста цветная – 150 гр.
  • Редис – 100 гр.
  • Огурец – 1 шт.
  • Лук зеленый – по вкусу.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Квас – 1 л.
  • Сметана – 50 гр.

Процесс приготовления:

1. Промываем огурец и редиску. Режем их небольшими тонкими ломтиками.

Окрошка классическая

2. Отвариваем яйца и цветную капусту. Полностью освежаем продукты и измельчаем их любым удобным способом.

Окрошка классическая

3. Кусочек куриного филе выпекаем в духовке до готовности, после остужаем его и режем брусочками.

Окрошка классическая

4. Соединяем все подготовленные продукты в глубокой миске, солим их и поливаем сметаной. Дополняем измельченным зеленым луком по вкусу и размешиваем.

Окрошка классическая

5. Раскладываем содержимое по тарелкам и порционно заливаем кефиром.

Окрошка классическая

6. Аппетитная домашняя окрошка готова. Угощайтесь!

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