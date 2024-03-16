Окрошка классическая

Классическая окрошка — это идеальное блюдо для летнего перекуса или обеда. Национальное блюдо русской кухни отличается питательными свойствами и ярким свежим ароматом. Но самое примечательное – продукт действительно освежает в знойную погоду. Оцените 10 разных кулинарных исполнений с пошаговым описанием.

Классическая окрошка с колбасой на квасе

Холодную окрошку для обеда в жаркую погоду можно приготовить на квасе. Используйте классический рецепт. Быстрое и простое в исполнении блюдо выйдет питательным и ярким по вкусу.

Ингредиенты –+4 порц.

Картофель 4 шт.

Огурец 3 шт.

Редис 6 шт.

Вареная колбаса 200 гр.

Зелень 1 пучок

Яйцо куриное 2 шт.

Соль по вкусу

Сметана по вкусу

Квас 1 л.

Шаги 40 мин.

Классическая окрошка легко и быстро готовится в домашних условиях. Промываем под водой огурцы, редис и зелень. Нарезаем овощи мелкими кубиками. Дальше промытую зелень можно мелко порезать или измельчить в ступке. Отвариваем картофель и яйца, очищаем, остужаем их и мелко нарезаем. Измельчаем и колбасу. Все ингредиенты размещаем в общей глубокой тарелке. Посыпаем блюдо солью по вкусу и заливаем холодным квасом. Его можно заранее поставить в холодильник или морозильную камеру. Аккуратно перемешиваем. Дальше блюдо разливаем по порционным тарелкам. Дополняем сметаной по вкусу и подаем к столу в холодном виде. Окрошка по классическому рецепту готова. Приятного аппетита!

Окрошка с колбасой и картошкой на кефире

Легкая и питательная домашняя окрошка получается с добавлением колбасы и картофеля. Заправить блюдо можно кефиром, что придаст ему особый вкус. Оцените простой рецепт для вашего летнего семейного обеда.

Время готовки: 40 мин

Время приготовления: 10 минут

Порций – 4

Ингредиенты:

Картофель – 3 шт.

Редька зеленая – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Колбаса – 200 гр.

Зелень – 1 пучок.

Яйцо – 3 шт.

Соль – по вкусу.

Кефир – 1 л.

Процесс приготовления:

1. Заранее отвариваем картофель и морковь. Остужаем овощи и снимаем с них кожуру.

2. Дальше картофель мелко нарезаем.

3. Отдельно варим яйца, остужаем их и также измельчаем.

4. Зеленую редьку очищаем от грубой кожуры и натираем на среднюю терку.

5. Колбасу нарезаем небольшими кубиками.

6. Подготовленные продукты выкладываем в общую посуду. Солим содержимое и аккуратно перемешиваем.

7. Добавляем измельченную свежую зелень.

8. Заливаем продукты литром холодного кефира и снова аккуратно размешиваем.

9. Разливаем готовую окрошку по тарелкам и подаем к столу!

Окрошка с колбасой на майонезе, воде и уксусе

Яркий и насыщенный вкус домашней окрошке придают уксус и майонез. Приготовьте холодное блюдо по особому рецепту. Можно подавать к семенному обеду. Особенно актуально угощение в летнее время.

Время готовки: 40 мин

Время приготовления: 10 минут

Порций – 4

Ингредиенты:

Картофель – 3 шт.

Колбаса – 200 гр.

Огурец – 2 шт.

Лук зеленый – 1 пучок.

Щавель свежий – по вкусу.

Яйцо – 4 шт.

Соль – по вкусу.

Майонез – 100 гр.

Вода – 4 ст.

Уксус – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

1. Вареную колбасу нарезаем небольшими кубиками. Выкладываем их в удобную глубокую посуду.

2. Яйца заранее отвариваем и остужаем. Также мелко нарезаем их и кладем к колбасе.

3. Остывший отварной картофель делим на мелкие кубики. Отправляем в общую массу.

4. Следом добавляем измельченный зеленый лук и нарезанные кубиками огурцы.

5. Также кладем и немного промытого щавеля. Его можно разорвать руками на мелкие кусочки или разрезать ножом.

6. Посыпаем продукты солью по вкусу и поливаем майонезом.

7. Добавляем уксус и вливаем холодную воду. Аккуратно перемешиваем содержимое.

8. Аппетитная домашняя окрошка готова. Разливайте по тарелкам и угощайте близких!

Освежающая окрошка на кефире с минералкой

Яркого вкуса домашней окрошки можно достичь с добавлением минеральной воды. Газированный продукт сделает блюдо оригинальным и невероятно свежим. Отличная идея для летнего перекуса!

Время готовки: 40 мин

Время приготовления: 10 минут

Порций – 4

Ингредиенты:

Картофель – 2 шт.

Огурец – 4 шт.

Зелень – 1 пучок.

Яйцо – 4 шт.

Соль – по вкусу.

Вода минеральная – 1 ст.

Кефир – 3 ст.

Процесс приготовления:

1. Куриные яйца отвариваем до готовности, полностью остужаем их и измельчаем.

2. Также поступаем и с картофелем. Варим продукт до мягкого состояния и мелко нарезаем ножом.

3. С промытых огурцов снимаем кожуру. Оставшийся продукт разделяем на небольшие кубики.

4. Измельчаем свежую зелень.

5. Все продукты соединяем в общей посуде. Солим их и аккуратно размешиваем.

6. Заливаем содержимое минеральной водой и кефиром.

7. Яркая окрошка с добавлением минеральной воды готова. Разливайте летнее блюдо по тарелкам и подавайте к столу!

Пошаговый рецепт приготовления окрошки на сметане

Питательную окрошку в домашних условиях можно приготовить на сметане. Родные оценят ароматное и освежающее блюдо. Берите рецепт на заметку для вашего летнего меню. Порадуйте близких ярким угощением!

Время готовки: 40 мин

Время приготовления: 10 минут

Порций – 2

Ингредиенты:

Картофель – 1 шт.

Колбаса – 100 гр.

Огурец – 1 шт.

Зелень – 1 пучок.

Яйцо – 2 шт.

Соль – по вкусу.

Сметана – 120 гр.

Горчица – 1 ч.л.

Вода – 2 ст.

Процесс приготовления:

1. Отвариваем куриные яйца, остужаем их и измельчаем. Такими же кусочками нарезаем и колбасу. Погружаем продукты в кастрюлю.

2. Картофель также следует заранее отварить и остудить. Нарезаем его кубиками вместе с огурцом. Кладем в общую массу.

3. Сюда же отправляем и измельченную зелень.

4. Посыпаем содержимое солью, дополняем сметаной и небольшим количеством горчицы.

5. Заливаем блюдо водой и аккуратно размешиваем. Воду следует брать бутилированную или охлажденную кипяченую.

6. Аппетитная окрошка на сметане готова. Делите на порции и подавайте к столу!

Простой и вкусный рецепт окрошки на молочной сыворотке

Молочная сыворотка – универсальный продукт, который можно использовать с различным продуктам. Приготовьте на ее основе аппетитную домашнюю окрошку. Кулинарная идея как нельзя лучше подходит для летнего обеда.

Время готовки: 40 мин

Время приготовления: 10 минут

Порций – 8

Ингредиенты:

Картофель – 1 кг.

Колбаса – 400 гр.

Огурец – 4 шт.

Лук зеленый – по вкусу.

Петрушка по вкусу.

Яйцо – 6 шт.

Соль – по вкусу.

Сыворотка молочная – 2 л.

Процесс приготовления:

1. Сперва отвариваем картофель до готовности и полностью остужаем его.

2. Также отвариваем и куриные яйца. Остужаем и очищаем их.

3. Начинаем измельчать вареную картошку.

4. Также поступаем и с куриными яйцами.

5. Мелкими кубиками разделываем заранее промытые огурцы.

. Небольшими кусками разделываем колбасу.

7. Мелкими кусками рубим зеленый лук.

8. Измельчаем ароматную петрушку.

9. Все продукты размещаем в общей посуду, солим их и заливаем молочной сывороткой.

10. Размешиваем домашнюю окрошку, делим на порции и подаем к столу.

Как приготовить вкусную диетическую окрошку ПП?

Домашнюю окрошку можно приготовить по простому диетическому рецепту. Полезное блюдо порадует питательными свойствами и не навредит фигуре. Оцените простой в исполнении рецепт для вашего обеда.

Время готовки: 30 мин

Время приготовления: 10 минут

Порций – 2

Ингредиенты:

Огурец – 1 шт.

Зелень – 1 пучок.

Яйцо – 2 шт.

Ветчина куриная – 150 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Кефир – 2 ст.

Процесс приготовления:

1. Нежирную куриную ветчину нарезаем небольшими кубиками и кладем в глубокую миску.

2. Дополняем посуду с содержимым измельченным огурцом.

3. Следом добавляем мелко порезанную зелень по вкусу. Лучше всего брать зеленый лук, он придаст блюду пикантный вкус и яркий аромат.

4. Куриные яйца отвариваем и полностью остужаем. После этого режем продукт крупными кусками и кладем его в общую массу.

5. Добавляем соль и вливаем охлажденный кефир. Готово, диетическое блюдо для вашего обеда можно подавать к столу!

Летняя окрошка на сметане с колбасой и редиской

Питательная окрошка с редисом и колбасой станет отличным решением для летнего обеда. Простое в приготовлении блюдо порадует домашних своим насыщенным вкусом и свежим ароматом.

Время готовки: 40 мин

Время приготовления: 10 минут

Порций – 4

Ингредиенты:

Картофель – 4 шт.

Колбаса – 300 гр.

Огурец – 1 шт.

Редис – 4 шт.

Зелень – по вкусу.

Яйцо – 2 шт.

Соль – по вкусу.

Вода – 2 ст.

Сметана – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

1. Подготовим нужные продукты. Картофель и яйцо заранее отвариваем и полностью остужаем.

2. Дальше картофель режем на небольшие равные по размеру кусочки.

3. Также поступаем и с промытым редисом.

4. Колбасу тоже следует разделать мелкими кубиками.

5. Остывшие яйца очищаем и также измельчаем.76

6. Обдаем под водой огурец и разделываем его ножом.

7. Тонкими кусочками нарезаем редиску.

8. Измельчаем зелень. Можно брать любую. Особенно хорошо подходит зеленый лук или ароматный укроп.

9. Соединяем все продукты в одной тарелке, солим их, заливаем водой, сметаной и размешиваем. Домашняя окрошка готова!

Как вкусно и просто приготовить окрошку с лимонной кислотой?

Насыщенная окрошка с приятной легкой кислинкой получается с добавлением лимонной кислоты. Простой ингредиент делает блюдо ярким и освежающим. Берите на заметку интересный домашний рецепт.

Время готовки: 1 час

Время приготовления: 20 минут

Порций – 4

Ингредиенты:

Грудка куриная – 350 гр.

Картофель – 3 шт.

Редис – 4 шт.

Огурец – 1 шт.

Лук зеленый – по вкусу.

Укроп – по вкусу.

Яйцо – 3 шт.

Кислота лимонная – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Вода – 1 л.

Сметана – 50 гр.

Молоко – 50 мл.

Процесс приготовления:

1. Куриное филе выпекаем до готовности в духовке.

2. Дальше продукт остужаем и промываем под водой. Это нужно для того, чтобы корочка продукта не закрасила готовое блюдо.

3. Отдельно отвариваем картофель и яйца. Остужаем ингредиент и очищаем.

4. Зеленый лук измельчаем и погружаем в глубокую миску. Немного солим.

5. Разминаем продукт в миске с помощью деревянной толкушки.

6. После этого отправляем в миску измельченный укроп.

7. Мелкими кубиками нарезаем яйца с картофелем. Кладем из в общую массу.

8. Следом добавляем измельченные редиски и огурец.

9. Нарезаем куриное филе и присоединяем его к остальным продуктам.

10. Аккуратно размешиваем массу.

11. В отдельную посуду насыпаем нужное количество лимонной кислоты.

12. Вливаем к кислоте литр холодной воды. Размешиваем. Воду следует брать охлажденную кипяченную или из бутылки.

13. Перемешанные продукты заливаем сперва сметаной.

14. Далее добавляем молоко и снова размешиваем.

15. Вливаем и воду с лимонной кислотой.

16. Ставим блюдо в холодильник и подаем его к столу охлажденным. Приятного аппетита!

Сытная и очень вкусная окрошка с куриной грудкой

Питательную домашнюю окрошку можно приготовить с добавлением мяса. Оцените простой в приготовлении и невероятно вкусный продукт для вашего семейного обеда. Порадуйте интересным холодным блюдом.

Время готовки: 30 мин

Время приготовления: 10 минут

Порций – 4

Ингредиенты:

Грудка куриная – 350 гр.

Картофель – 3 шт.

Капуста цветная – 150 гр.

Редис – 100 гр.

Огурец – 1 шт.

Лук зеленый – по вкусу.

Яйцо – 2 шт.

Соль – по вкусу.

Квас – 1 л.

Сметана – 50 гр.

Процесс приготовления:

1. Промываем огурец и редиску. Режем их небольшими тонкими ломтиками.

2. Отвариваем яйца и цветную капусту. Полностью освежаем продукты и измельчаем их любым удобным способом.

3. Кусочек куриного филе выпекаем в духовке до готовности, после остужаем его и режем брусочками.

4. Соединяем все подготовленные продукты в глубокой миске, солим их и поливаем сметаной. Дополняем измельченным зеленым луком по вкусу и размешиваем.

5. Раскладываем содержимое по тарелкам и порционно заливаем кефиром.

6. Аппетитная домашняя окрошка готова. Угощайтесь!