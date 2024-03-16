Окрошка классическая

Классическая окрошка — это идеальное блюдо для летнего перекуса или обеда. Национальное блюдо русской кухни отличается питательными свойствами и ярким свежим ароматом. Но самое примечательное – продукт действительно освежает в знойную погоду. Оцените 10 разных кулинарных исполнений с пошаговым описанием.
Классическая окрошка с колбасой на квасе
Холодную окрошку для обеда в жаркую погоду можно приготовить на квасе. Используйте классический рецепт. Быстрое и простое в исполнении блюдо выйдет питательным и ярким по вкусу.
Ингредиенты –+4 порц.
- Картофель 4 шт.
- Огурец 3 шт.
- Редис 6 шт.
- Вареная колбаса 200 гр.
- Зелень 1 пучок
- Яйцо куриное 2 шт.
- Соль по вкусу
- Сметана по вкусу
- Квас 1 л.
Шаги 40 мин.
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Классическая окрошка легко и быстро готовится в домашних условиях. Промываем под водой огурцы, редис и зелень. Нарезаем овощи мелкими кубиками.
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Дальше промытую зелень можно мелко порезать или измельчить в ступке.
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Отвариваем картофель и яйца, очищаем, остужаем их и мелко нарезаем. Измельчаем и колбасу. Все ингредиенты размещаем в общей глубокой тарелке.
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Посыпаем блюдо солью по вкусу и заливаем холодным квасом. Его можно заранее поставить в холодильник или морозильную камеру. Аккуратно перемешиваем.
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Дальше блюдо разливаем по порционным тарелкам. Дополняем сметаной по вкусу и подаем к столу в холодном виде. Окрошка по классическому рецепту готова. Приятного аппетита!
Окрошка с колбасой и картошкой на кефире
Легкая и питательная домашняя окрошка получается с добавлением колбасы и картофеля. Заправить блюдо можно кефиром, что придаст ему особый вкус. Оцените простой рецепт для вашего летнего семейного обеда.
Время готовки: 40 мин
Время приготовления: 10 минут
Порций – 4
Ингредиенты:
- Картофель – 3 шт.
- Редька зеленая – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Колбаса – 200 гр.
- Зелень – 1 пучок.
- Яйцо – 3 шт.
- Соль – по вкусу.
- Кефир – 1 л.
Процесс приготовления:
1. Заранее отвариваем картофель и морковь. Остужаем овощи и снимаем с них кожуру.
2. Дальше картофель мелко нарезаем.
3. Отдельно варим яйца, остужаем их и также измельчаем.
4. Зеленую редьку очищаем от грубой кожуры и натираем на среднюю терку.
5. Колбасу нарезаем небольшими кубиками.
6. Подготовленные продукты выкладываем в общую посуду. Солим содержимое и аккуратно перемешиваем.
7. Добавляем измельченную свежую зелень.
8. Заливаем продукты литром холодного кефира и снова аккуратно размешиваем.
9. Разливаем готовую окрошку по тарелкам и подаем к столу!
Окрошка с колбасой на майонезе, воде и уксусе
Яркий и насыщенный вкус домашней окрошке придают уксус и майонез. Приготовьте холодное блюдо по особому рецепту. Можно подавать к семенному обеду. Особенно актуально угощение в летнее время.
Время готовки: 40 мин
Время приготовления: 10 минут
Порций – 4
Ингредиенты:
- Картофель – 3 шт.
- Колбаса – 200 гр.
- Огурец – 2 шт.
- Лук зеленый – 1 пучок.
- Щавель свежий – по вкусу.
- Яйцо – 4 шт.
- Соль – по вкусу.
- Майонез – 100 гр.
- Вода – 4 ст.
- Уксус – 1 ч.л.
Процесс приготовления:
1. Вареную колбасу нарезаем небольшими кубиками. Выкладываем их в удобную глубокую посуду.
2. Яйца заранее отвариваем и остужаем. Также мелко нарезаем их и кладем к колбасе.
3. Остывший отварной картофель делим на мелкие кубики. Отправляем в общую массу.
4. Следом добавляем измельченный зеленый лук и нарезанные кубиками огурцы.
5. Также кладем и немного промытого щавеля. Его можно разорвать руками на мелкие кусочки или разрезать ножом.
6. Посыпаем продукты солью по вкусу и поливаем майонезом.
7. Добавляем уксус и вливаем холодную воду. Аккуратно перемешиваем содержимое.
8. Аппетитная домашняя окрошка готова. Разливайте по тарелкам и угощайте близких!
Освежающая окрошка на кефире с минералкой
Яркого вкуса домашней окрошки можно достичь с добавлением минеральной воды. Газированный продукт сделает блюдо оригинальным и невероятно свежим. Отличная идея для летнего перекуса!
Время готовки: 40 мин
Время приготовления: 10 минут
Порций – 4
Ингредиенты:
- Картофель – 2 шт.
- Огурец – 4 шт.
- Зелень – 1 пучок.
- Яйцо – 4 шт.
- Соль – по вкусу.
- Вода минеральная – 1 ст.
- Кефир – 3 ст.
Процесс приготовления:
1. Куриные яйца отвариваем до готовности, полностью остужаем их и измельчаем.
2. Также поступаем и с картофелем. Варим продукт до мягкого состояния и мелко нарезаем ножом.
3. С промытых огурцов снимаем кожуру. Оставшийся продукт разделяем на небольшие кубики.
4. Измельчаем свежую зелень.
5. Все продукты соединяем в общей посуде. Солим их и аккуратно размешиваем.
6. Заливаем содержимое минеральной водой и кефиром.
7. Яркая окрошка с добавлением минеральной воды готова. Разливайте летнее блюдо по тарелкам и подавайте к столу!
Пошаговый рецепт приготовления окрошки на сметане
Питательную окрошку в домашних условиях можно приготовить на сметане. Родные оценят ароматное и освежающее блюдо. Берите рецепт на заметку для вашего летнего меню. Порадуйте близких ярким угощением!
Время готовки: 40 мин
Время приготовления: 10 минут
Порций – 2
Ингредиенты:
- Картофель – 1 шт.
- Колбаса – 100 гр.
- Огурец – 1 шт.
- Зелень – 1 пучок.
- Яйцо – 2 шт.
- Соль – по вкусу.
- Сметана – 120 гр.
- Горчица – 1 ч.л.
- Вода – 2 ст.
Процесс приготовления:
1. Отвариваем куриные яйца, остужаем их и измельчаем. Такими же кусочками нарезаем и колбасу. Погружаем продукты в кастрюлю.
2. Картофель также следует заранее отварить и остудить. Нарезаем его кубиками вместе с огурцом. Кладем в общую массу.
3. Сюда же отправляем и измельченную зелень.
4. Посыпаем содержимое солью, дополняем сметаной и небольшим количеством горчицы.
5. Заливаем блюдо водой и аккуратно размешиваем. Воду следует брать бутилированную или охлажденную кипяченую.
6. Аппетитная окрошка на сметане готова. Делите на порции и подавайте к столу!
Простой и вкусный рецепт окрошки на молочной сыворотке
Молочная сыворотка – универсальный продукт, который можно использовать с различным продуктам. Приготовьте на ее основе аппетитную домашнюю окрошку. Кулинарная идея как нельзя лучше подходит для летнего обеда.
Время готовки: 40 мин
Время приготовления: 10 минут
Порций – 8
Ингредиенты:
- Картофель – 1 кг.
- Колбаса – 400 гр.
- Огурец – 4 шт.
- Лук зеленый – по вкусу.
- Петрушка по вкусу.
- Яйцо – 6 шт.
- Соль – по вкусу.
- Сыворотка молочная – 2 л.
Процесс приготовления:
1. Сперва отвариваем картофель до готовности и полностью остужаем его.
2. Также отвариваем и куриные яйца. Остужаем и очищаем их.
3. Начинаем измельчать вареную картошку.
4. Также поступаем и с куриными яйцами.
5. Мелкими кубиками разделываем заранее промытые огурцы.
. Небольшими кусками разделываем колбасу.
7. Мелкими кусками рубим зеленый лук.
8. Измельчаем ароматную петрушку.
9. Все продукты размещаем в общей посуду, солим их и заливаем молочной сывороткой.
10. Размешиваем домашнюю окрошку, делим на порции и подаем к столу.
Как приготовить вкусную диетическую окрошку ПП?
Домашнюю окрошку можно приготовить по простому диетическому рецепту. Полезное блюдо порадует питательными свойствами и не навредит фигуре. Оцените простой в исполнении рецепт для вашего обеда.
Время готовки: 30 мин
Время приготовления: 10 минут
Порций – 2
Ингредиенты:
- Огурец – 1 шт.
- Зелень – 1 пучок.
- Яйцо – 2 шт.
- Ветчина куриная – 150 гр.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Кефир – 2 ст.
Процесс приготовления:
1. Нежирную куриную ветчину нарезаем небольшими кубиками и кладем в глубокую миску.
2. Дополняем посуду с содержимым измельченным огурцом.
3. Следом добавляем мелко порезанную зелень по вкусу. Лучше всего брать зеленый лук, он придаст блюду пикантный вкус и яркий аромат.
4. Куриные яйца отвариваем и полностью остужаем. После этого режем продукт крупными кусками и кладем его в общую массу.
5. Добавляем соль и вливаем охлажденный кефир. Готово, диетическое блюдо для вашего обеда можно подавать к столу!
Летняя окрошка на сметане с колбасой и редиской
Питательная окрошка с редисом и колбасой станет отличным решением для летнего обеда. Простое в приготовлении блюдо порадует домашних своим насыщенным вкусом и свежим ароматом.
Время готовки: 40 мин
Время приготовления: 10 минут
Порций – 4
Ингредиенты:
- Картофель – 4 шт.
- Колбаса – 300 гр.
- Огурец – 1 шт.
- Редис – 4 шт.
- Зелень – по вкусу.
- Яйцо – 2 шт.
- Соль – по вкусу.
- Вода – 2 ст.
- Сметана – 3 ст.л.
Процесс приготовления:
1. Подготовим нужные продукты. Картофель и яйцо заранее отвариваем и полностью остужаем.
2. Дальше картофель режем на небольшие равные по размеру кусочки.
3. Также поступаем и с промытым редисом.
4. Колбасу тоже следует разделать мелкими кубиками.
5. Остывшие яйца очищаем и также измельчаем.76
6. Обдаем под водой огурец и разделываем его ножом.
7. Тонкими кусочками нарезаем редиску.
8. Измельчаем зелень. Можно брать любую. Особенно хорошо подходит зеленый лук или ароматный укроп.
9. Соединяем все продукты в одной тарелке, солим их, заливаем водой, сметаной и размешиваем. Домашняя окрошка готова!
Как вкусно и просто приготовить окрошку с лимонной кислотой?
Насыщенная окрошка с приятной легкой кислинкой получается с добавлением лимонной кислоты. Простой ингредиент делает блюдо ярким и освежающим. Берите на заметку интересный домашний рецепт.
Время готовки: 1 час
Время приготовления: 20 минут
Порций – 4
Ингредиенты:
- Грудка куриная – 350 гр.
- Картофель – 3 шт.
- Редис – 4 шт.
- Огурец – 1 шт.
- Лук зеленый – по вкусу.
- Укроп – по вкусу.
- Яйцо – 3 шт.
- Кислота лимонная – 1 ч.л.
- Соль – по вкусу.
- Вода – 1 л.
- Сметана – 50 гр.
- Молоко – 50 мл.
Процесс приготовления:
1. Куриное филе выпекаем до готовности в духовке.
2. Дальше продукт остужаем и промываем под водой. Это нужно для того, чтобы корочка продукта не закрасила готовое блюдо.
3. Отдельно отвариваем картофель и яйца. Остужаем ингредиент и очищаем.
4. Зеленый лук измельчаем и погружаем в глубокую миску. Немного солим.
5. Разминаем продукт в миске с помощью деревянной толкушки.
6. После этого отправляем в миску измельченный укроп.
7. Мелкими кубиками нарезаем яйца с картофелем. Кладем из в общую массу.
8. Следом добавляем измельченные редиски и огурец.
9. Нарезаем куриное филе и присоединяем его к остальным продуктам.
10. Аккуратно размешиваем массу.
11. В отдельную посуду насыпаем нужное количество лимонной кислоты.
12. Вливаем к кислоте литр холодной воды. Размешиваем. Воду следует брать охлажденную кипяченную или из бутылки.
13. Перемешанные продукты заливаем сперва сметаной.
14. Далее добавляем молоко и снова размешиваем.
15. Вливаем и воду с лимонной кислотой.
16. Ставим блюдо в холодильник и подаем его к столу охлажденным. Приятного аппетита!
Сытная и очень вкусная окрошка с куриной грудкой
Питательную домашнюю окрошку можно приготовить с добавлением мяса. Оцените простой в приготовлении и невероятно вкусный продукт для вашего семейного обеда. Порадуйте интересным холодным блюдом.
Время готовки: 30 мин
Время приготовления: 10 минут
Порций – 4
Ингредиенты:
- Грудка куриная – 350 гр.
- Картофель – 3 шт.
- Капуста цветная – 150 гр.
- Редис – 100 гр.
- Огурец – 1 шт.
- Лук зеленый – по вкусу.
- Яйцо – 2 шт.
- Соль – по вкусу.
- Квас – 1 л.
- Сметана – 50 гр.
Процесс приготовления:
1. Промываем огурец и редиску. Режем их небольшими тонкими ломтиками.
2. Отвариваем яйца и цветную капусту. Полностью освежаем продукты и измельчаем их любым удобным способом.
3. Кусочек куриного филе выпекаем в духовке до готовности, после остужаем его и режем брусочками.
4. Соединяем все подготовленные продукты в глубокой миске, солим их и поливаем сметаной. Дополняем измельченным зеленым луком по вкусу и размешиваем.
5. Раскладываем содержимое по тарелкам и порционно заливаем кефиром.
6. Аппетитная домашняя окрошка готова. Угощайтесь!