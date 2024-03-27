Вкусное наслаждение. Нежный торт без сливок и муки для большой компании

Когда чаще всего пекут торты? Ко Дню Рождения, к Юбилею, к свадьбе. Чаще всего торты ассоциируются именно с днем рождения. Например, в США есть специальные торты на этот праздник для детей.
Традиция печь торт на день рождения пришла из Германии XV века. Тогда под словом торт кондитеры имели в виду сладкую выпечку, то есть бисквит без какого-либо крема.
Сейчас торты укоренились на днях рождения. Этот десерт буквально стал заключением любого торжества. При этом в современном мире не обязательно делать торты на заказ у кондитеров.
Есть много рецептов простых домашних тортов. Расскажем про торт “Райское наслаждение”.
Ингредиенты для торта “Райское наслаждение”:
- желтки — 6 шт.;
- сахар — 270 г;
- ваниль — щепотка;
- кукурузный крахмал — 50 г;
- молоко — 500 г;
- сливочное масло — 120 г;
- белок — 6 шт.;
- соль — щепотка;
- кокосовая стружка — 200 г;
- сметана — 200 г;
- сгущенное молоко — 2 ст.л.
Приготовление торта “Райское наслаждение”:
В сотейник высыпаем крахмал и 150 грамм сахара, перемешиваем. Добавляем в смесь желтки и немного молока, перемешиваем до однородности.
Вливаем в смесь остатки молока и на среднем огне доводим до загустения, а затем убавляем огонь. Перемешиваем постоянно, варим до появления пузырей.
Снимаем с огня густую заварную основу, высыпаем в нее ваниль. Перекладываем основу в миску и накрываем пищевой пленкой, оставляем остывать.
Взбиваем в отдельной таре белки с солью до пышной пены. Постепенно в пену вводим 120 грамм сахара, взбиваем на низких оборотах.
Далее на больших оборотах взбиваем белки до устойчивых пиков. Высыпаем к белкам кокосовую стружку, аккуратно перемешиваем.
Выкладываем смесь на противень, застеленный пергаментом, выравниваем по поверхности.
Выпекаем бисквит из кокосовой стружки при 180 градусах 20 минут.
Мягкое сливочное масло взбиваем миксером, постепенно в него добавляем заварную основу.
Взбиваем компоненты до образования кремовой консистенции.
Снимаем с коржа пергамент, обрезаем неровные края и делим на 3 одинаковые части. Собираем торт, выкладываем по очереди коржи и крем.
Смазываем кремом бока и верхушку торта.
Украсить торт можно кокосовой стружкой по бокам.
Убираем торт в холодильник на пару часов.
Для украшения делаем сметанный крем — взбиваем в сметане сгущенное молоко.
Кладем крем в кондитерский мешок, отсаживаем небольшие цветы на верхушке торта.
Получается красивый сладкий торт “Райское наслаждение”.
Получается больше килограмма торта, поэтому он подходит для больших компаний.