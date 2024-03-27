Вкусное наслаждение. Нежный торт без сливок и муки для большой компании

Когда чаще всего пекут торты? Ко Дню Рождения, к Юбилею, к свадьбе. Чаще всего торты ассоциируются именно с днем рождения. Например, в США есть специальные торты на этот праздник для детей.

Традиция печь торт на день рождения пришла из Германии XV века. Тогда под словом торт кондитеры имели в виду сладкую выпечку, то есть бисквит без какого-либо крема.

Сейчас торты укоренились на днях рождения. Этот десерт буквально стал заключением любого торжества. При этом в современном мире не обязательно делать торты на заказ у кондитеров.

Есть много рецептов простых домашних тортов. Расскажем про торт “Райское наслаждение”.

Ингредиенты для торта “Райское наслаждение”:

желтки — 6 шт.;

сахар — 270 г;

ваниль — щепотка;

кукурузный крахмал — 50 г;

молоко — 500 г;

сливочное масло — 120 г;

белок — 6 шт.;

соль — щепотка;

кокосовая стружка — 200 г;

сметана — 200 г;

сгущенное молоко — 2 ст.л.

Приготовление торта “Райское наслаждение”:

В сотейник высыпаем крахмал и 150 грамм сахара, перемешиваем. Добавляем в смесь желтки и немного молока, перемешиваем до однородности.

Вливаем в смесь остатки молока и на среднем огне доводим до загустения, а затем убавляем огонь. Перемешиваем постоянно, варим до появления пузырей.

Снимаем с огня густую заварную основу, высыпаем в нее ваниль. Перекладываем основу в миску и накрываем пищевой пленкой, оставляем остывать.

Взбиваем в отдельной таре белки с солью до пышной пены. Постепенно в пену вводим 120 грамм сахара, взбиваем на низких оборотах.

Далее на больших оборотах взбиваем белки до устойчивых пиков. Высыпаем к белкам кокосовую стружку, аккуратно перемешиваем.

Выкладываем смесь на противень, застеленный пергаментом, выравниваем по поверхности.

Выпекаем бисквит из кокосовой стружки при 180 градусах 20 минут.

Мягкое сливочное масло взбиваем миксером, постепенно в него добавляем заварную основу.

Взбиваем компоненты до образования кремовой консистенции.

Снимаем с коржа пергамент, обрезаем неровные края и делим на 3 одинаковые части. Собираем торт, выкладываем по очереди коржи и крем.

Смазываем кремом бока и верхушку торта.

Украсить торт можно кокосовой стружкой по бокам.

Убираем торт в холодильник на пару часов.

Для украшения делаем сметанный крем — взбиваем в сметане сгущенное молоко.

Кладем крем в кондитерский мешок, отсаживаем небольшие цветы на верхушке торта.

Получается красивый сладкий торт “Райское наслаждение”.

Получается больше килограмма торта, поэтому он подходит для больших компаний.