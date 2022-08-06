Торговое холодильное оборудование. Выносной холод

Компания OMEX производит выносной холод, холодильное оборудование для любого типа промышленного предприятия. Мы работаем на заказ в соответствии с потребностями клиентов. Кроме того, производство является частью полного ассортимента холодильного оборудования для промышленных предприятий. ООО «OMEX» — молодая компания из России, созданная как союз профессионалов в активных областях. Основными направлениями работы являются все виды деятельности, связанные с промышленным и торговым холодильным оборудованием, производством и продажей оборудования для кафе и ресторанов, обслуживанием холодильных систем и торгового холодильного оборудования.

Одним из главных преимуществ компании является то, что производство промышленного холодильного оборудования полностью находится под контролем наших специалистов, мы не передаем на аутсорсинг ни одной стадии. Заказ можно сделать на сайте omexpro.ru.

OMEX производит различные виды холодильного оборудования:

Холодильное оборудование это машины, используемые для производства систем кондиционирования воздуха, которые являются основными компонентами любой холодильной системы; известны три версии таких машин: монолитные, двунаправленные и сплит-системы, конструктивные характеристики которых определяют их диапазон применения.

Кулер это специальная холодильная установка, используемая для охлаждения воды и впоследствии используемая в качестве охлаждающей жидкости в технических системах в пищевой и других отраслях промышленности: с ледяной водой они могут охлаждать молоко и конфеты, вино и пиво, тушки птицы и многое другое.

Регенератор это специальное устройство водяного охлаждения, которое может «хранить» холодный воздух путем замораживания льда, используемого в часы пик; накопленный холодный воздух позволяет использовать компрессоры малой мощности, тем самым экономя энергию;

Морозильные камеры необходимые компоненты производственной линии ударного охлаждения, они также могут работать независимо, чтобы получать замороженные продукты в кратчайшие сроки, сокращать время обработки, так что все вкусы и другие качества продукта остаются неизменными;

Если вашей компании требуется промышленное охлаждение, пожалуйста, свяжитесь с нами. Наша компания специализируется на производстве промышленного холодильного оборудования, поэтому все будет сделано в кратчайшие сроки.