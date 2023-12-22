Описание приготовления:

Для рецепта будем использовать куриное филе, консервированные ананасы, добавим немного сладкого перца. Чтобы соус был шелковистым, в томат добавим немного крахмала. Подавать такую курицу можно самостоятельно, но очень вкусно она сочетается с рисом. Уверена, вам понравится рецепт!

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Горячие блюда География кухни: Азиатская

Состав / Ингредиенты:

Курица 250 Грамм (филе)

Консервированные ананасы 2 Штуки (колечками)

Перец сладкий 70 Грамм

Чеснок 1 Зубчик

Томатная паста 2 Ст. ложки

Вода 150 Миллилитров

Крахмал картофельный 1/2 Чайных ложки

Соевый соус 1 Ст. ложка

Соль По вкусу

Молотый перец По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

123 ккал

Калорийность

8 г

Белки

8 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Курица по-пекински с ананасами»

Подготовьте ингредиенты.

Куриное филе ополосните и просушите, после нарежьте его средними по размеру кусочками.

Сладкий перец очистите от семян и нарежьте небольшими полосками.

Томатную пасту разведите в теплой воде и добавьте крахмал.

Сковороду разогрейте и влейте немного масла, выложите курицу и жарьте на небольшом огне 5-7 минут. После добавьте перец и жарьте еще несколько минут, затем добавьте нарезанные небольшими кусочками ананасы.

Влейте в сковороду томатный соус, добавьте соевый соус и измельченный чеснок. Накройте сковороду крышкой и поставьте на небольшой огонь.

Готовьте курицу 15-20 минут. Спустя время подавайте блюдо к столу.

Приятного аппетита!