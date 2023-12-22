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Курица по-пекински с ананасами

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Курица по-пекински с ананасами

Описание приготовления:

Для рецепта будем использовать куриное филе, консервированные ананасы, добавим немного сладкого перца. Чтобы соус был шелковистым, в томат добавим немного крахмала. Подавать такую курицу можно самостоятельно, но очень вкусно она сочетается с рисом. Уверена, вам понравится рецепт!
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Горячие блюда География кухни: Азиатская

Состав / Ингредиенты:

  • Курица 250 Грамм (филе)
  • Консервированные ананасы 2 Штуки (колечками)
  • Перец сладкий 70 Грамм
  • Чеснок 1 Зубчик
  • Томатная паста 2 Ст. ложки
  • Вода 150 Миллилитров
  • Крахмал картофельный 1/2 Чайных ложки
  • Соевый соус 1 Ст. ложка
  • Соль По вкусу
  • Молотый перец По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

123 ккал

Калорийность

8 г

Белки

8 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Курица по-пекински с ананасами»

Курица по-пекински с ананасами

Подготовьте ингредиенты.

Курица по-пекински с ананасами

Куриное филе ополосните и просушите, после нарежьте его средними по размеру кусочками.

Курица по-пекински с ананасами

Сладкий перец очистите от семян и нарежьте небольшими полосками.

Курица по-пекински с ананасами

Томатную пасту разведите в теплой воде и добавьте крахмал.

Курица по-пекински с ананасами

Сковороду разогрейте и влейте немного масла, выложите курицу и жарьте на небольшом огне 5-7 минут. После добавьте перец и жарьте еще несколько минут, затем добавьте нарезанные небольшими кусочками ананасы.

Курица по-пекински с ананасами

Влейте в сковороду томатный соус, добавьте соевый соус и измельченный чеснок. Накройте сковороду крышкой и поставьте на небольшой огонь.

Курица по-пекински с ананасами

Готовьте курицу 15-20 минут. Спустя время подавайте блюдо к столу.

Курица по-пекински с ананасами

Приятного аппетита!

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