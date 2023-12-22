Описание приготовления:
Для рецепта будем использовать куриное филе, консервированные ананасы, добавим немного сладкого перца. Чтобы соус был шелковистым, в томат добавим немного крахмала. Подавать такую курицу можно самостоятельно, но очень вкусно она сочетается с рисом. Уверена, вам понравится рецепт!
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Горячие блюда География кухни: Азиатская
Состав / Ингредиенты:
- Курица 250 Грамм (филе)
- Консервированные ананасы 2 Штуки (колечками)
- Перец сладкий 70 Грамм
- Чеснок 1 Зубчик
- Томатная паста 2 Ст. ложки
- Вода 150 Миллилитров
- Крахмал картофельный 1/2 Чайных ложки
- Соевый соус 1 Ст. ложка
- Соль По вкусу
- Молотый перец По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
123 ккал
Калорийность
8 г
Белки
8 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Курица по-пекински с ананасами»
Подготовьте ингредиенты.
Куриное филе ополосните и просушите, после нарежьте его средними по размеру кусочками.
Сладкий перец очистите от семян и нарежьте небольшими полосками.
Томатную пасту разведите в теплой воде и добавьте крахмал.
Сковороду разогрейте и влейте немного масла, выложите курицу и жарьте на небольшом огне 5-7 минут. После добавьте перец и жарьте еще несколько минут, затем добавьте нарезанные небольшими кусочками ананасы.
Влейте в сковороду томатный соус, добавьте соевый соус и измельченный чеснок. Накройте сковороду крышкой и поставьте на небольшой огонь.
Готовьте курицу 15-20 минут. Спустя время подавайте блюдо к столу.
Приятного аппетита!