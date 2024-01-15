Вкусно, просто и дешево: хумус из тыквы, который вы должны попробовать

Тыквенный хумус – это простой и бюджетный рецепт, который подойдет каждому. А еще он будет идеально смаковать до сырых овощей и крекеров.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Хумус – это разновидность кремообразной пасты, его обычно готовят из нута. Попытайтесь приготовить этот рецепт с тыквой – и вы точно не пожалеете об потраченном времени.

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Рецепт тыквенного хумуса

Время : 1 час

: 1 час Порций: 2

Ингредиенты:

– 1 банка готового нута;

– 1 небольшая тыква;

– 100 грамм тахини;

– 3 столовые ложки оливкового масла;

– 3 столовые ложки выжатого лимонного сока;

– 2 столовые ложки тмина;

– зубчик чеснока;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление: