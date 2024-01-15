ГлавнаяРецептыВкусно, просто и дешево: хумус из тыквы, который вы должны попробовать Вкусно, просто и дешево: хумус из тыквы, который вы должны попробовать На чтение: 1 минута Тыквенный хумус – это простой и бюджетный рецепт, который подойдет каждому. А еще он будет идеально смаковать до сырых овощей и крекеров. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Хумус – это разновидность кремообразной пасты, его обычно готовят из нута. Попытайтесь приготовить этот рецепт с тыквой – и вы точно не пожалеете об потраченном времени. Интересно Если до сих пор не съели – лучше выбросить: сколько можно хранить салат в холодильнике Рецепт тыквенного хумуса Время: 1 час Порций: 2 Ингредиенты: – 1 банка готового нута; – 1 небольшая тыква; – 100 грамм тахини; – 3 столовые ложки оливкового масла; – 3 столовые ложки выжатого лимонного сока; – 2 столовые ложки тмина; – зубчик чеснока; – соль и перец по вкусу. Приготовление: Почистите тыкву, удалите семена и разрежьте на кусочки. Запекайте овощи в разогретой до 190 градусов духовке 30 минут. Когда тыква будет готова, перемешайте ее. Затем добавьте в смесь нут, тахини, оливковое масло, чеснок, тмин и лимонный сок. Смешайте все. В конце приправить по вкусу солью и перцем. Переблендерите смесь до желаемой консистенции. Подавать пасту можно с сырыми овощами или крекерами. Вы можете также намазать его на бутерброды. Поделитесь с друзьями