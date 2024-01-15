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Вкусно, просто и дешево: хумус из тыквы, который вы должны попробовать

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Вкусно, просто и дешево: хумус из тыквы, который вы должны попробовать

Тыквенный хумус – это простой и бюджетный рецепт, который подойдет каждому. А еще он будет идеально смаковать до сырых овощей и крекеров.

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Хумус – это разновидность кремообразной пасты, его обычно готовят из нута. Попытайтесь приготовить этот рецепт с тыквой – и вы точно не пожалеете об потраченном времени.

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Рецепт тыквенного хумуса

  • Время: 1 час
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 1 банка готового нута;
– 1 небольшая тыква;
– 100 грамм тахини;
– 3 столовые ложки оливкового масла;
– 3 столовые ложки выжатого лимонного сока;
– 2 столовые ложки тмина;
– зубчик чеснока;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Почистите тыкву, удалите семена и разрежьте на кусочки.
  2. Запекайте овощи в разогретой до 190 градусов духовке 30 минут.
  3. Когда тыква будет готова, перемешайте ее.
  4. Затем добавьте в смесь нут, тахини, оливковое масло, чеснок, тмин и лимонный сок. Смешайте все. В конце приправить по вкусу солью и перцем.
  5. Переблендерите смесь до желаемой консистенции.
  6. Подавать пасту можно с сырыми овощами или крекерами. Вы можете также намазать его на бутерброды.

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