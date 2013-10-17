Товары для малышей. Как подобрать детскую одежду?

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Как сократить расходы на детскую одежду

С появлением ребенка в семейном бюджете появляется огромная графа расходов. Ребенка нужно одевать, кормить, развивать, водить в садик и школу и многое многое другое. И, конечно, если детей двое и больше Ваши расходы возрастают. Рекомендуем вам заказывать детскую одежды в интернет-магазине, более детально можете смотреть здесь.

Несмотря на это не стоит думать, что «ребенок Вам не по карману» и откладывать это радостнейшее событие в жизни семьи в долгий ящик. Конечно, планирование ребенка в современном мире это правильно и разумно, но отказываться от счастья родительства из за якобы нехватки денег по меньшей мере глупо.

В любой ситуации есть выход. Во первых семейный доход можно увеличить. Во вторых семейные расходы можно уменьшить или перераспределить и окажется, что денег в принципе на все хватает.

В этой статье мы рассмотрим как можно сократить расходы на покупку детской одежды. Как известно дети очень быстро растут. Каждый сезон им нужна новая одежда большего размера. Кроме того дети подросткового возраста хотят выглядеть модно и стильно. Старомодная одежда, которая не нравиться ребенку может привезти к слезам и психологическим проблемам у ребенка. Ведь, к сожалению, современные дети часто оценивают своих сверстников именно по одежде. И с ребенком одетым «не как все» не будут дружить. С другой стороны может такие друзья и не нужны вовсе? Но это уже философский вопрос, вернемся же к детской одежде. Вот несколько способов существенно сократить свои расходы на одежду:

Одежду можно донашивать за многочисленными братьями и сестрами, двоюродными и троюродными, а также за детьми Ваших друзей и знакомых. Обычно это одежда хорошего качества и предлагается Вам совершенно бесплатно.

Одежду можно покупать на распродажах . Зимой — летнюю одежду, а летом — зимнюю. В результате Вы можете купить одежду хорошего качества по цене с 50-70% скидкой. К сожалению для маленьких детей такой вариант не всегда получается, ведь через пол года ребенок уже значительно вырастит, но вы можете учитывать это, и покупать одежду «на вырост».

Выбирайте детскую одежду в интернет-магазинах. Там можно найти вещи значительно дешевле, чем в обычном магазине.

Как Вы видите способов сократить расходы на детскую одежду много.

Удачных Вам покупок!