Классический способ замешивания теста для дрожжевого кулича предполагает приготовление опары и добавление в нее пшеничной муки. Сейчас же всё популярнее становится метод, суть которого состоит в выкладывании всех ингредиентов слоями. К их перемешиванию можно приступать лишь утром после того, как они 8–10 часов проведут при комнатной температуре. Если вас заинтересовал такой способ замеса теста, обязательно попробуйте испечь кулич на молоке и живых дрожжах.

Чтобы праздничная выпечка обладала очень приятным и насыщенным ароматом, а также вкусом, советуем использовать цукаты или изюм. Можете добавить в тесто еще и 10 г апельсиновой цедры, натертой на мелкой терке.

Как приготовить кулич на молоке и живых дрожжах

Важный момент. После того как вы вечером соедините ингредиенты для пасхального десерта, не приступайте к их смешиванию. Этим заниматься можно только утром (после добавления пшеничной муки и ванильного сахара).

Ингредиенты

Молоко250 мл Дрожжи50 г Маргарин200 г Яйцо2 шт. Сахар1 стак. Цукаты0,5 стак. Пшеничная мука5 стак. Ванильный сахар10 г

Приготовление

Крошим прессованные дрожжи в руках. Выкладываем их в глубокую емкость (например, в эмалированную кастрюлю или большую миску). Вливаем молоко к измельченным свежим дрожжам.Нарезаем небольшими кусочками размягченный маргарин. Помещаем его к соединенным ингредиентам. Сверху вбиваем 2 куриных яйца. Затем всыпаем сахар. Помещаем сверху цукаты.Накрываем емкость с выложенными слоями продуктами полотенцем. Оставляем ингредиенты на ночь (хотя бы на 8 часов) при комнатной температуре. Утром всыпаем к продуктам просеянную пшеничную муку и ванильный сахар. Тщательно всё перемешиваем. Хорошенечко вымешиваем тесто. Помещаем его в глубокую миску. Накрываем полотенцем. Оставляем его при комнатной температуре для расстойки.После того, как тесто увеличится в 2 раза, берем формы для куличей. Смазываем их дно и бока подсолнечным маслом, используя кулинарную кисточку. Наполняем их тестом наполовину. Накрываем формы для куличей полотенцем. Оставляем их еще на 15 минут при комнатной температуре. Затем отправляем в разогретую до 180 градусов духовой шкаф на 35–40 минут (до готовности).

Вы можете покрыть куличи как обычной белковой, так и яркой ягодной глазурью. Хорошенько промойте малину или смородину. Выложите их в глубокую емкость. Разомните 100 г ягод с помощью толкушки для картофеля, превращая их в пюре. Всыпьте в миску 300 г сахарной пудры мелкого помола. Смешайте всё, используя венчик. Нанесите ягодную глазурь на верхушку остывших куличей, равномерно ее распределяя. Оставьте их на кухне до полного застывания помадки. Готово!