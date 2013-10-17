Традиционные гардины и портьеры в Витебске

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Как выбрать шторы для детской?

Детская комната является особой комнатой, в которой недопустимо применение вызывающих или резких оттенков, такая комната должна быть светлой и уютной, ведь речь идёт о ребёнке. Порой даже самый малый незначительный элемент в интерьере детской комнаты доставит немалый дискомфорт малышу. Поэтому и к выбору штор тоже необходимо отнестись ответственно. И вот по хорошей цене заказать римские шторы вы можете тут https://mega-comfort.by/product-category/rimskie-shtory.

Во-первых, пристальному вниманию должен быть подвержен выбор цвета штор:

Крайне нежелательно, что выбранные шторы имели тёмный цвет. Нельзя выбирать шторы, имеющие строгий стиль. Материал, из которого будет изготовлены шторы, должен быть достаточно лёгким («тяжелые» шторы легче оборвать). Шторы не должны идти в ущерб интерьеру комнаты (попросту, должны его дополнять). Приветствуется проявление фантазии, украсив шторы различными изображениями мультипликационных героев, или выполнив украшение в виде красивой аппликации.

Иногда для декорирования окна выбирают жалюзи, в коих необходимости совершенно нет. Вместо них можно украсить окно практически прозрачными шторами.

Выбор штор в детскую комнату также зависит от оформления в ней стен. Так, для обоев с блеклыми оттенками и маленькими рисунками рекомендуется подобрать шторы, которые хорошо будут выделяться на фоне такой блеклости (например, шторы могут быть более яркого цвета, и украшены большими рисунками). Для более насыщенных обоев выбираются шторы, выполненные из тканей, которым присущи спокойные тона и небольшие узоры. Например, детскую можно оформить как комнату супергероя из комиксов. Тогда шторы должны дополнять общий фон комнаты, но на них добавить дополнительные украшения, которые будут продолжать общую тематику интерьера.

После выбора цветового оттенка, следует перейти к ткани, из которой будут изготовлены шторы. И стоит учесть некоторые нюансы при данном выборе:

Выбранная ткань должна быть натуральной, не содержать примесей, быть экологически чистой. Ткань должна быть устойчивой к воспламенению. Практичность материала. Так как речь идёт о детской комнате, то шторы должны быть достаточно прочными, не бояться загрязнений, хорошо поддаваться стирке. Если вместе со шторами будет вешаться тюль, то те же критерии сохраняются и для нее (не запрещается и вовсе отказаться от тюли).

Кроме выбора штор стоит позаботиться и об элементе её крепежа – о карнизе. Эркерные карнизы будут весьма подходящим вариантом для такой комнаты. Недопустимо устанавливать тяжелый карниз, чтобы не спровоцировать травмаопасную ситуацию. Сам карниз необходимо прикрепить к стене. Металлический карниз лучше не выбирать, поэтому предпочтения отдаются деревянным карнизам (вполне могут подойти и пластиковые).

Последнее, что стоит учесть при оформлении интерьера деткой комнаты – возраст ребенка. Для малыша подойдут все указанные советы. С подростком может возникнуть конфликт интересов, поэтому не лишним будет с ним посоветоваться, чтобы можно было подобрать нужный элемент декора, который будет соответствовать его предпочтениям и увлечениям на данный момент.