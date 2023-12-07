Очень люблю этот рецепт голубцов, так именно в таком «ленивом» виде их обожают все: и я, и муж, и дети. В сравнении с классическим вариантом, где используются капустные листы, это блюдо готовится в разы быстрее, а в результате получается даже сочнее. Искренне считаю их находкой для хозяек, что ценят свое время.

Эти ленивые голубцы с фаршем на сковороде здорово готовить на обед или ужин. Всего парочка продуктов, немного времени и усилий — и вот на вашем столе красуется аппетитное блюдо, которое хочешь вкушать и наслаждаться. Бюджетно, быстро и очень сытно. Для всей семьи — без хлопот!

Ленивые голубцы с фаршем на сковороде: нюансы подачи

Это блюдо хорошо тем, что в нем содержится и мясо, и гарнир. Рекомендую подавать его вместе со свежими овощами или соленьями. Очень вкусно получается со сметаной, просто объедение. Помните, неправильно подобранная сковорода может испортить даже кулинарный шедевр. Как выбрать идеальную сковороду для разных блюд, читайте здесь.

Ингредиенты

Капуста белокочанная500 г Свиной фарш400 г Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Томатная паста2 ст. л. Сметана5 ст. л. Рис150 г Вода150 мл Морковь1 шт. Лук1 шт. Подсолнечное масло70 мл

Приготовление

Лук нарежьте кубиками. Обжарьте на сковороде с небольшим количеством растительного масла. Натрите морковь на крупной терке. Добавьте в сковороду с луком и обжарьте до мягкости. Добавьте в сковороду фарш и готовьте его в течении 10–15 минут. Пока жарится фарш, нарежьте небольшими кубиками или полосками капусту. Добавьте в сковороду и, тщательно помешивая, тушите всё еще около 10 минут. Рис промойте и добавьте в сковороду или переложите все вместе в глубокую кастрюлю. Влейте воду, добавьте томатную пасту, соль и специи по вкусу. Перемешайте. Доведите блюдо до кипения, уменьшите огонь до минимума и тушите на очень маленьком огне 35–40 минут.

Готовое блюдо желательно подавать к столу в горячим виде. По желанию можете украсить его любимой зеленью. Я иногда добавляю шампиньоны или чернослив, но это уже на ваше усмотрение. Ранее мы писали, как быстро сварить старую фасоль.