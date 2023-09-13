ГлавнаяРецептыЗапеканка из макарон, которую точно захочется приготовить еще и еще Запеканка из макарон, которую точно захочется приготовить еще и еще На чтение: 2 минуты Надоели привычные макароны с сосисками? Почему бы не попробовать что-нибудь новое и не приготовить запеканку с мясным фаршем и большим количеством сыра. У нас есть рецепт! ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Запеканка из макарон – отличная идея для обеда или ужина. Сытное блюдо с мясным фаршем (говяжьим или куриным), большим количеством сыра и соуса – объедение. Читайте также По силам даже любителю: куриный шашлык с сезонными овощами в считанные минуты Подавайте запеканку к празднику или по будням. Кстати, если пробовать с закрытыми глазами, овна похожа на лазанью, но готовить проще и быстрее. Рецепт запеканки с макаронами и фаршем Время: 60 минут Порции: 6 Ингредиенты: – 600 граммов сыра моцарелла; – 450 граммов макарон. Для соуса: – 500 граммов куриного фарша; – 200 рам лука; – 30 граммов чеснока; – 10 граммов соли; – 20 граммов сахара; – 2 грамма черного молотого перца; – 10 граммов копченой паприки; – 450 граммов помидоров; – 80 граммов базилика; – 60 граммов масла. Для соуса Бешамель: – 30 граммов сливочного масла; – 30 граммов муки; – 600 граммов молока; – 6 граммов соли; – 2 грамма мускатного ореха. Приготовление: Обжариваем лук и фарш на очень раскаленной сковороде, можно раздельно и затем соединить. Добавляем помидоры, чеснок, все специи и доводим до кипения. В конце бросаем нарезанный базилик. Макароны отвариваем 8 – 10 минут в большом количестве подсоленной воды. Готовим соус бешамель: сливочное масло растапливаем, добавляем муку и обжариваем ее на среднем огне 1 – 2 минуты так, чтобы не пригорело, постоянно помешивая. Вливаем молоко, специи, доводим до кипения. В жаростойкий сосуд первым выкладываем соус бешамель, затем творог, после макароны, соус бешамель, творог, томатный соус с мясом, макароны, бешамель и творог. Запекаем в духовке при 180 градусах 30 минут. Приятного аппетита! Понравился орецепт? Попробуйте также приготовить сытный салат без майонеза. Поделитесь с друзьями