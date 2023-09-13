Запеканка из макарон, которую точно захочется приготовить еще и еще

Надоели привычные макароны с сосисками? Почему бы не попробовать что-нибудь новое и не приготовить запеканку с мясным фаршем и большим количеством сыра. У нас есть рецепт!

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Запеканка из макарон – отличная идея для обеда или ужина. Сытное блюдо с мясным фаршем (говяжьим или куриным), большим количеством сыра и соуса – объедение.

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Подавайте запеканку к празднику или по будням. Кстати, если пробовать с закрытыми глазами, овна похожа на лазанью, но готовить проще и быстрее.

Рецепт запеканки с макаронами и фаршем

Время: 60 минут

60 минут Порции: 6

Ингредиенты:

– 600 граммов сыра моцарелла;

– 450 граммов макарон.

Для соуса:

– 500 граммов куриного фарша;

– 200 рам лука;

– 30 граммов чеснока;

– 10 граммов соли;

– 20 граммов сахара;

– 2 грамма черного молотого перца;

– 10 граммов копченой паприки;

– 450 граммов помидоров;

– 80 граммов базилика;

– 60 граммов масла.

Для соуса Бешамель:

– 30 граммов сливочного масла;

– 30 граммов муки;

– 600 граммов молока;

– 6 граммов соли;

– 2 грамма мускатного ореха.

Приготовление:

Обжариваем лук и фарш на очень раскаленной сковороде, можно раздельно и затем соединить. Добавляем помидоры, чеснок, все специи и доводим до кипения. В конце бросаем нарезанный базилик.

Макароны отвариваем 8 – 10 минут в большом количестве подсоленной воды.

Готовим соус бешамель: сливочное масло растапливаем, добавляем муку и обжариваем ее на среднем огне 1 – 2 минуты так, чтобы не пригорело, постоянно помешивая. Вливаем молоко, специи, доводим до кипения.

В жаростойкий сосуд первым выкладываем соус бешамель, затем творог, после макароны, соус бешамель, творог, томатный соус с мясом, макароны, бешамель и творог. Запекаем в духовке при 180 градусах 30 минут.

Приятного аппетита!

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