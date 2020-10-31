Транспортная компания в Москве. Перевозки по России

В наши дни доставка грузов в Москве и по России, в том числе, крупногабаритных и сборных, — вопрос крайне актуальный! Это может быть важным для бизнеса, строительства, при переезде и т.д. Некоторые предпочитают справляться с данной задачей самостоятельно. Другим, в свою очередь, необходима помощь профессионалов. Поэтому выбор надежной компании для грузоперевозки, которая доставит ваш груз в срок, имеет большое значение.

Ему следует уделить время и внимание. Множество организаций и фирм предлагают свои услуги. Обратим внимание на компанию, оказывающую транспортные услуги. Компания занимается предоставлением следующих услуг: перевозка тяжеловесных и крупногабаритных грузов, а также опасных грузов и, конечно, грузов стандартных размеров. Кроме того, осуществляется перевозка объектов самосвалами, контейнерами и т.д. Также возможен заказ экспедиционных услуг. “Перевозист” занимается внутригородскими, междугородними перевозками и др.

Цены на услуги относительно невысокие. Сроки — оперативные. Компания “Перевозист” обещает своим клиентам сохранность перевозимых грузов. Выполняются нужные процедуры упаковки, затаривания, хранения и т.д. Более детально на сайте perevozist.ru.

Как уже отмечалось выше, компания занимается перевозкой и сборных грузов. Также актуальная тема про попутный груз. Попутный груз — это груз, который перевозят в полупустом или пустом автотранспорте. Такой автотранспорт едет «холостым» пробегом до того, как погрузят (или выгрузят) объекты, провозимые в основном направлении.

Сайт компании достаточно удобен в использовании. Здесь можно увидеть разделы «главная страница», «как заказать», «о компании» и другие. Например, в разделе об оформлении заказа можно получить информацию об особенностях работы “Перевозист”, о порядке оплаты и пр. Что касается особенностей оплаты, здесь можно подчеркнуть следующее: присутствует возможность оплатить «в рассрочку». Это может быть актуальным для некоторых клиентов.

Также на данном интернет-ресурсе содержатся контактные данные компании: адрес, телефон, электронная почта и схема проезда, что может быть очень удобно. Имеется специальное «окошко» для оставления онлайн-заявки на расчет стоимости доставки груза.

Среди своих сильных сторон компания подчеркивает следующие моменты: оперативность в обработке заказов, внушительное количество перевозок за год, многочисленные направления для доставки, наличие собственного автопарка. А также более, чем семилетний опыт работы.