Голубцы с картошкой и грибами: постный рецепт

Постная вариация голубцов с интереснейшей начинкой — вот что подготовила для вас наша редакция. Как вы думаете, какие продукты можно добавить к рису вместо мяса, получив при этом не менее, а то и более вкусное блюдо? Сразу же раскрываем все карты, рассказывая, как готовятся самые аппетитные голубцы с картошкой и грибами.

Согласитесь, это довольно необычная начинка для капустных листьев. Но до чего же она удачная! Благодаря столь нетрадиционному набору ингредиентов для этого блюдами такими голубчиками могут лакомиться и те, кто соблюдает пост, и веганы.

Как приготовить голубцы с картошкой и грибами

Чтобы сделать вкусную начинку, вам понадобится 0,5 кг сырого картофеля и 0,5 кг отварного. Также советуем взять 70 г сушеных лесных грибов. Благодаря им аромат блюда будет очень насыщенным. Но при отсутствии таких грибов можете использовать шампиньоны (приблизительно 150 г). Только не забудьте их слегка обжарить перед добавлением к остальным компонентам начинки.

Ингредиенты

Картофель1 кг Капуста белокочанная1 шт. Сушеные грибы70 г Рис100 г Морковь1 шт. Лук1 шт. Подсолнечное масло по вкусу Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Паприка0,5 ч. л. Чесночный порошок0,25 ч. л. Томатный сок500 мл

Приготовление

Всыпаем в глубокую емкость сушеные грибы. Заливаем их кипящей водой. Накрываем грибы. Оставляем их на 20 минут на кухне.Отвариваем 500 г картофеля в мундирах. Очищаем его. Натираем картошку на мелкую терку. Выкладываем ее в миску. Очищаем репчатый лук. Мелко его нарезаем. Очищаем морковь. Натираем ее на мелкой терке. Обжариваем овощи на сковороде с разогретым подсолнечным маслом в течение 5–7 минут.Добавляем морковь и лук к картофелю. Всыпаем сырой рис. Мелко нарезаем грибы. Добавляем их к соединенным ингредиентам. Очищаем сырой картофель. Натираем его на терку с мелкими отверстиями. Добавляем картошку к остальным продуктам.Всыпаем соль, черный молотый перец, копченую паприку и сушеный чеснок. Тщательно перемешиваем все ингредиенты до однородной массы. Помещаем головку капусты в кипящую воду. Постепенно отделяем листья от кочана. Затем выкладываем на каждый остывший листочек начинку. Формируем голубцы.Выкладываем капустные заготовки с начинкой в кастрюлю. Заливаем их томатным соком. Отправляем кастрюлю на огонь. Доводим ее содержимое до кипения. Убавляем нагрев до минимального. Затем тушим голубцы до готовности (в течение 40–45 минут).

Вкусное постное блюдо готово! Подавайте горячие голубцы, посыпав их небольшим количеством свежего укропа (предварительно его измельчите). Не забудьте поделиться своими впечатлениями от дегустации такого оригинального блюда.