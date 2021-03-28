Трехфазный стабилизатор напряжения — Фазоуказатель

Наша электрическая сеть не может похвастаться стабильными параметрами.

От этого прежде всего страдают электроприборы, выходя из строя. Вряд ли удастся найти в этом виновного, а даже если и найдет, то доказать это и заставить его компенсировать урон не получиться. Но есть способ, когда можно неприятность предотвратить, если использовать стабилизатор напряжения. Перед тем, как его покупать, следует разобраться в существующих моделях, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант.

При изготовлении и обслуживании такого оборудования применяются электроматериалы высокого качества. Ведущим поставщиком изоляционных материалов на рынке России является компания ООО «Атилус». Широкий ассортимент и возможность поставлять материалы по все территории России мелкими партиями и оптом способствуют повышению популярности у потребителей электроматериалов. На этом сайте компании https://atilus.ru/pribor/fazoukazatel-a5001 можно ознакомится со всей номенклатурой материалов, а также сделать заказ или вызвать обратный звонок от специалиста компании. Фазоуказатель А5001 предназначен для определения и индикации порядка чередования фаз, обрывов и перекосов фаз в трехфазных цепях переменного тока.

С самого начала определитесь, хотите вы защитить только один прибор или весь дом. В первом случае хватит сетевого стабилизатора, что значительно дешевле, во втором – магистрального. В качестве магистрального можно посоветовать трехфазные стабилизаторы.

С выбором стабилизатора определились. Теперь следует определиться с его мощностью. если это сетевой стабилизатор, то в магазине вам подскажут приблизительную мощность, что будет соответствовать защищаемому прибору. В случае магистрального стабилизатора придется подсчитать необходимую мощность всех приборов в доме. Выбор и установка сетевого стабилизатора намного проще: выбрали по мощности прибора, включили в сеть и к нему подключили ваш прибор.

Чтобы определить мощность магистрального стабилизатора понадобятся токоизмерительные клещи. С их помощью можно определить максимальный показатель тока. Для этого их достаточно просто навесить на токопроводящую магистраль. Чтобы определить максимальный ток в сети, следует включить все приборы. Именно этот показатель используют для выбора мощности стабилизатора.

Так же качественная работа стабилизатора зависит от точности стабилизатора: чем она будет выше, тем точнее сможет срабатывать стабилизатор в установке нужного напряжения.

Если сеть в доме трехфазная, то придется покупать трехфазный регулятор напряжение, а это обойдется не дешево. Более дешевый вариант — это покупка трех однофазных, мощность которых при сложении должна быть такая, же как расчетная мощность трехфазного. В этом случае каждый стабилизатор подключается к одной фазе. Но это подойдет только тогда, когда все приборы однофазные.

Подключать магистральный стабилизатор следует сразу после электро счетчика. Провода подключается для безопасности посредством клемм. Если нет уверенности, что это сможете проделать самостоятельно, то лучше всего пригласить для этого специалиста.