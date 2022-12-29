Преимущества укладки дорожек тротуарной плиткой

Попробуйте найти альтернативу тротуарной плитке при благоустройстве, какой угодно, территории. Пожалуй, вряд ли найдете. Из-за этого и применение ее в последнее время очень широкомасштабно. Ее используют для укладки на тротуарах, в летних кафе, производственных помещениях. Благодаря своему разнообразию в форме, размерах и цветовых оттенках, а также, различными технологическими способами изготовления, она удовлетворит своими характеристиками любого заказчика. Из нее можно делать покрытия для дорожек, полов и тротуаров любого размера, любой конфигурации и самых разных габаритов.

Одним из основных преимуществ тротуарной, плитки служит то, что на ее поверхности не скапливается вода. Благодаря зазорам между отдельными плитками, вода свободно просачивается вниз. При необходимости проведения каких – то ремонтных работ в районе укладки плитки, ее без труда можно демонтировать, а потом, уложить на свое место. Если вам нужна качественная тротуарная плитка купить которую не вызывает проблем, то знайте, что она взаимозаменяема. Поломав или повредив одну из них, можно, без проблем, заменить ее на новую, точно такую же. Она, практически, не нагревается на солнце, как, предположим, асфальт, и не теряет своей формы. При нагреве ее не выделяется никаких вредных летучих веществ. Ее, без проблем, можно уложить в местах, где расположены зеленые насаждения, деревья, нисколько не повредив стволов и корней, а аккуратно выложив вокруг их.

Обычно, покрытие из тротуарной плитки подвержено разрушению в осенне-весенний период, когда идут дожди и тает снег, и происходит скапливание воды. Вода, в больших количествах скапливающаяся в зазорах между плитками, в ночное время замерзает, в дневное — размораживается. Замерзшая вода расширяется и давит на отдельные плитки покрытия. Под воздействием такого давления плитка разрушается. Чтобы избежать этого, необходимо использовать различные способы водоотвода: укладывать с уклоном, располагать под ней большую «подушку» из гравия и песка, чтобы вода не застаивалась, а уходила в эту «подушку», то есть, необходимо делать дренаж. Для укрепления подушки от размытия , под ней необходимо заливать бетонную стяжку на всю общую площадь уложенной плитки. Необходимо сделать слив воды в ливневую канализацию. Если, плитка уложена с соблюдением всех правил, она прослужит очень долгое время.