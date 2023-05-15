Туристам в помощь, простые шаги при подготовке к поездке для новичков

Итак, начальник подписал вам отпуск, и вы решили провести его в этот раз не в дачном домике на грядке, а осуществить свою мечту и увидеть море? Или вы давно мечтали бродить по узким и уютным улочкам Европы и чувствовать приятную усталость в ногах, и наконец, нашли компаньона для этой поездки? Но вот беда – вы не знаете, с чего начать, как и что подготовить к поездке и ничего не упустить в процессе. Ну что, будем разбираться.

Конечно, самое главное – определиться с направлением и типом тура. Будет это морской круиз, поездка к морю или океану в теплую страну или экскурсионный тур в Европу. Здесь вы должны исходить из своих предпочтений и желаний, но всегда помните, что помимо мечты большую роль играет бюджет. Поэтому если вы едете своим ходом без покупки пакета тура, закладывайте в расчет стоимости все затраты на еду, перекусы, транспорт внутри страны и так далее.

Если ваше путешествие запланировано в соседнюю страну, например Беларусь, то приготовления такие же. Единственное отличие- это отсутствие визы.

Вдоволь нагулявшись по улицам Минска, рекомендуем заехать на обед в Гармонию. Пообедать в столовой недорого вы сможете недалеко от станции метро Кунцевщина. Все цены и виды блюд указаны на сайте заведения www.garmony.by

И когда уже вы выбрали направление, оплатили и ждете документов, будь то виза или уже билеты и ваучеры на отель, вы в шаге от своего первого путешествия.

Для начала – составьте список всего того, что вы планируете взять с собой. Начните с самого важного – документов, еще включите в него предметы гардероба, лекарства, детское питание и различные принадлежности, если отправляетесь с детьми, косметика, особенно, если поездка в солнечную страну, гаджеты и книги. То, что как вам кажется, пригодится. А это уже будет зависеть от того, какого рода поездка и чем вы планируете там заниматься в свободное время.

Далее, ориентируясь на свой список, проведите анализ гардероба, лекарственных и косметических средств, багажа. Что касается гардероба, посмотрите, что вам нужно докупить, постирать, подшить, примерьте каждую вещь, чтобы убедиться, что с ней все в порядке и она хорошо сидит. Отложите то, что нужно взять с собой, наметьте покупки того, чего не хватает. Также поступите с домашней аптечкой и косметичкой, проверяя сроки годности и актуальность данных средств для вас, не забудьте взять средства от солнца и препараты, которые вы принимаете перманентно. Также обязательно проведите анализ пригодности своего чемодана или сумки, выдержат они ваш долгий путь или их нужно заменить.

Когда все бытовые вопросы будут решены, погрузитесь в будущее путешествие, пока только в мечтах. Посмотрите, что стоит посетить, куда съездить на экскурсии, что купить и привезти с собой. Читайте отзывы, советы и рекомендации, чтобы потом не пожалеть, что будучи рядом со знаменитым местом не посетили его, или чтобы не было больно и обидно от неудобной обуви, которую вы надели по незнанию, что улицы выложены брусчаткой.

Также, если вы едете в другую страну необходимо подумать о способах связи, ведь в любом случае нужно будет связаться с близкими или дистанционно поработать, например. Уточните на официальном сайте отеля, есть ли WI-Fi в нем, на каких условиях предоставляется данная услуга, а также поинтересуйтесь у своего мобильного оператора стоимостью связи в других городах и странах. Найдите наиболее выгодный вариант для вас, исходя из предпочтительных способов связи.

Накануне поездки проверьте наличие всех документов: паспорт, права, заграничный паспорт, если выезд в другую страну, билеты на самолет или поезд, медицинская страховка и ваучер на отель , при условии путешествия от туристического агента (все это лучше в распечатанном виде). Документы необходимо убрать не в чемодан, который сдается в багаж при перелете, и не в массивную сумку, чтобы не искать, они всегда должны быть под рукой. Возьмите небольшой портфель или миниатюрную сумку, чтобы при необходимости предъявить документы. Также в нее уберите деньги. Если вам нужна другая валюта, то лучше обменять ее дома, предварительно посмотрев по банкам выгодный курс. В стране следования или аэропорту курс будет менее выгодным.

Теперь принимайтесь за сбор багажа, перед этим уточнив, какие ограничения имеются при перелете или переезде от транспортных компаний. Иначе вам придется платить за багаж сверх нормы. Сверяйте состав багажа со своим списком, который вы приготовили в начале сборов, чтобы ничего не забыть. Упаковывайте все тщательно и аккуратно, чтобы не испортить вещи жидкостями.

Когда чемодан собран, можно расслабиться и предвкушать счастливые дни. Поверьте, сев в поезд или только еще прибыв в аэропорт, вы поймете, что отпуск начался. Настраивайтесь на позитивную волну и главное – не забудьте с собой взять отличное настроение.