Туристическая страховка онлайн Украина. Где купить туристическую страховку выгодно?

По
Евгений
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Туристическая страховка онлайн Украина. Где купить туристическую страховку выгодно?

Недорогая туристическая страховка онлайн от УкрФинСервис

Купить туристическую страховку на сайте УкрФинСервис для поездки за рубеж можно за сумму, эквивалентную стоимости нескольких чашек кофе в центре Киева. В это же время даже недорогая страховка перекроет существенные расходы.

Обязательно покупать страховку для выезда за границу?

Даже типовая страховка с минимальной суммой страхового лимита покроет основные риски. Вы сможете рассчитывать на качественное амбулаторное или стационарное лечение, оказание экстренной помощи, репатриацию тела на родину в случае внезапной смерти, оказание экстренной стоматологической помощи, компенсацию стоимости лекарственных препаратов. Это далеко не весь перечень рисков и опций, которые могут быть включены в договор страхования. Вы всегда можете застраховать свой багаж или включить в страховку иные риски, характерные для конкретной поездки.

Цена полиса будет зависеть от таких факторов, как:

  • сумма страхового покрытия;
  • страна поездки и цель визита за рубеж;
  • длительность путешествия;
  • возраст страхуемого лица;
  • размер франшизы;
  • ценовая политика страховщика.

В любом случае, цена страховки от УкрФин будет максимально выгодной.

Чтобы узнать, во сколько обойдется полис, укажите основную информацию о поездке и страхуемом лице. После этого вы получите выборку предложений разных страховых компаний и сможете сравнить условия страхования и стоимость страховых услуг, чтобы выбрать самый выгодный вариант еще до заключения договора.

Покупая туристическую страховку, вы не просто получаете круглосуточную поддержку в чужой стране. Вы получаете возможность без проблем путешествовать по всему миру, не рискуя разориться в случае проблем со здоровьем.

Оформляя полис, обращайте внимание на корректность введенных данных (ФИО, № загранпаспорта и т.п.). Информация в страховом полисе и документах должна совпадать.

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