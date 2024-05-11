Всегда хочется добавки. Летний суп — объедение: легкий и ароматный

Куриный суп кажется простым и понятным для многих блюдом. Однако, в мире существует больше сотни различных рецептов куриного супа. Это связано с национальными особенностями каждой страны, а также с популярными в государствах овощами, специями и прочими добавками.

Особенно актуальны куриные супы с вермишелью, рисом, клецками. Суп с вермишелью готовится на основе куриного бульона с добавлением овощей и вермишели. Он получается легким, но сытным.

Куриный суп с рисом также готовится на курином бульоне, но вместо вермишели в него добавляют рис. Рис придаёт супу более плотную консистенцию и делает его более сытным.

Куриный суп с клецками более сложный вариант, который требует больше времени на приготовление. В суп добавляют клёцки, которые готовят из муки, яиц и молока. Клецки придают супу особый вкус и делают его более сытным. Приготовим классический куриный суп.

Ингредиенты:

Куриный суповой набор — крылья, голень, спина и хребет;

Картофель — 1 шт.;

Вермишель — 100 г;

Лук репчатый — 1 шт.;

Перец горошек — 10 шт.;

Вода — 2 л;

Кинза — пучок;

Петрушка — пучок;

Зеленый лук — пучок.

Приготовление куриного супа:

Отвариваем до готовности суповой набор. Очищенный картофель нарезаем маленьким кубиком, делим надвое репчатый лук. В кипящий бульон выкладываем картошку, лук и перец горошком.

Кладем в кастрюлю также кинзу, оставляем вариться до готовности картошки. Затем достаем из бульона зелень, репчатый лук и большие косточки.

Высыпаем в суп вермишель и варим до ее готовности. В это время отделяем мясо от костей, выкладываем его обратно в суп. Не забываем солить и перчить суп.

Шинкуем петрушку и зеленый лук в суп, оставляем остывать.

Подавать куриный суп можно с другими овощами, например, с редисом. Получается легкий свежий куриный суп.