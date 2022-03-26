Уберите негатив в интернете, который мешает работать

Вспомните, когда вы в последний раз путешествовали. После того, как вы прибыли в пункт назначения и зарегистрировались в отеле, что вы сделали дальше? Если вы похожи на меня, вы, вероятно, думали о том, где вы собираетесь есть. Но когда вы новичок в какой-либо области, как найти хорошее место?

Вместо того, чтобы спрашивать у служащего отеля, который, вероятно, является местным и ел во всех местах поблизости, большинство из нас берет свои телефоны и выполняет быстрый поиск в Google. Исследования показывают, что 82% клиентов не будут покровительствовать компании, пока не прочитают отзывы. А поскольку Google является предпочтительным сайтом отзывов для 64% потребителей , это означает, что всего один плохой отзыв может определить, решите ли вы поесть в ресторане. Рекомендуем вам воспользоваться услугой удаления негативных отзывов на Гугл картах на сайте https://nevidimka.pro. Своими руками сделать это очень сложно, а вот обученная команда специалистов сделает это качественно и безболезненно для вашей репутации компании на пространстве Интернета.

Каждая компания надеется получить положительный отзыв, но дело в том, что клиенты, у которых плохой опыт, с большей вероятностью напишут онлайн-отзыв. В обязанности вашей службы поддержки клиентов входит отслеживание отзывов Google и удаление негативных комментариев, которые наносят ущерб вашему бизнесу.

В этом посте мы расскажем, как выглядит обзор Google, как его удалить и что делать, если вы не можете этого сделать.

Что такое обзор Google?

Прежде чем мы перейдем к тому, как вы можете удалить обзоры Google, мы должны сначала уточнить, что такое обзор Google. Другие сайты отзывов можно спутать с интерфейсом отзывов Google. Сайт отзывов Google уникален тем, что он интегрирован непосредственно в поисковую систему, а также в ее приложения и бизнес-инструменты.

Как удалить отзыв Google