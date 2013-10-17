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Современные бухгалтера уже и не помнят того времени, когда весь учет и формирование отчетности проводились вручную на калькуляторе, а пожилые мастера иногда для развлечения доставали с антресолей счеты. Порой даже проводились состязания между калькулятором и простейшим механизмом. Бывало, что счеты побеждали калькулятор. Но современный мир диктует свои условия: фискальные службы требуют каждый раз заполнения отчетности на новых бланках, а малейшая неточность или задержка оборачивается высоким штрафом. Для автоматизации бухгалтерского и налогового учета на предприятии следует купить программу 1с бухгалтерия 8 поколения. Также стоит пройти обучение по 1С, и вот найти учебные центры и компании, где можно пройти обучение по 1С в Севастополе вы можете на сайте obychenie1c.ru.

Возможности различных версий

Программа поставляется в трех версиях, принципиально отличающихся доступными функциями. При органическом росте бизнеса возможно дополнить уже существующий вариант недостающими модулями. Это позволит сохранить имеющуюся информацию и сократить затраты на автоматизацию бухгалтерии. Современная программа существует в нескольких вариантах:

Базовая версия,

ПРОФ,

КОРП.

Наиболее бюджетный вариант – базовая версия. Обладает большим числом ограничений, подходит для небольших предприятий и ИП. Предполагает работу только одного пользователя.

Оптимальное соотношение доступных сервисов и стоимости пакета предполагает использование версии ПРОФ. Такая модификация будет полезна для большинства предприятий. Позволяет подключить до 5 пользователей.

При необходимости автоматизации бухгалтерского и налогового учета крупной корпорации, со сложной организационной структурой, где присутствуют отдельные подразделения, понадобится версия КОРП.

Стоимость продукта

Стоимость типовых версий продукта зависит от двух факторов: формата поставки и версии программы. Так наиболее бюджетное решение для малого предприятия в базовой комплектации при условии поставки в электронном виде будет стоить 3,3 тысячи рублей. Аналогичная версия при поставке в коробке обойдется дороже – 5,4 тысячи рублей. Разница в стоимости обусловлена необходимостью физического изготовления защищенных дисков, регистрационных карт, конвертов с пин кодами и документации, сама программа идентична.

Стоимость типовых продуктов версии ПРОФ колеблется от 13 до 30 тысяч рублей. Цена апгрейда от базовой версии до ПРОФ просчитывается индивидуально. Поставщики заявляют, что она будет ниже, чем при покупке полной стоимости.

КОРП версия – наиболее дорогое решение. Поставляется только в коробке. Помимо стандартного решения с пин кодами, существует вариант с ключом защиты. Ключ защиты представляет собой флешку. Некоторые операции недоступны, пока данный ключ не активирован на компьютере.