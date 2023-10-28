Настоящий вкус Италии: рецепт спагетти с грибами и мясным фаршем

Это чудесный способ приправить ваши макароны и сделать блюдо незабываемым.
Обычно это блюдо готовят в итальянской Умбрии, где грибы активно собирают и сушат впрок. А мясной фарш и приправы придают блюду правильный акцент. Рецептом поделились на сайте ВВС.
Спагетти с грибами и фаршем
Ингредиенты:
- 20 г сушеных белых грибов;
- 3 столовые ложки оливкового масла;
- 300 г мясного фарша по вашему вкусу;
- 400 г спагетти;
- 4 зубчика чеснока;
- 1-2 чайные ложки хлопьев чили;
- 125 мл белого вина;
- 150 мл сливок;
- мускатный орех, петрушка, тертый пармезан для подачи.
Поместите сушеные белые грибы в большую кастрюлю с 600 мл кипятка из чайника. Поставьте на слабый огонь и варите 10–15 минут, чтобы получить ароматный грибной бульон.
Нагрейте масло в большой сковороде на среднем огне. Положите фарш и поджаривайте 5–8 минут, разбивая деревянной ложкой по мере приготовления, пока мясо не зарумянится.
Тем временем доведите до кипения большую кастрюлю с подсоленной водой. Положите спагетти и варите около девяти минут. Поставьте таймер.
Добавьте к фаршу чеснок и хлопья чили и обжаривайте 1 минуту, прежде чем влить вино. Готовьте еще 5 минут, пока вино не выпарится, затем добавьте грибы и грибной бульон (у вас должно получиться около 350 мл бульона). Приправьте солью и черным перцем, затем доведите до кипения.
Примерно через 9 минут щипцами переложите спагетти прямо из воды, в которой они варились в грибной соус. Поначалу смесь может показаться довольно водянистой, но весь секрет в том, чтобы закончить приготовление спагетти, варя его в бульоне: он весь впитается и приобретет ароматный вкус. Продолжайте перемещать макароны в бульоне с помощью щипцов в течение 3 минут или пока большая часть воды не впитается. Добавьте сливки, натрите немного мускатного ореха и положите порезанную петрушку. Хорошо перемешайте, попробуйте приправы и подавайте, посыпав большим количеством пармезана.
Также вы можете приготовить спагетти по простейшему рецепту от итальянского шеф-повара.