Укладка газона – эффективный способ облагородить участок

Специальное предложение на услугу по укладке рулонного газона на площади более 10 тыс. м2. Рулонные газоны, представленные в нашей компании, относятся к экологически чистой продукции. Мы выращиваем данный материал в течение нескольких лет с соблюдением всех условий и технологий. Для того чтобы выгодно приобрести рулонный газон оптом, рекомендуем обратиться в нашу компанию.

Рулонный газон – самый простой и быстрый способ сделать придомовую территорию или городское пространство ухоженным, эстетичным и функциональным. Компания «Горгазон» специализируется на производстве, продаже и укладке рулонного газона. Также мы выполняем сопутствующие работы: монтаж автополива, обустройство дренажа, мощение садовых дорожек или парковочных мест тротуарной плиткой и многое другое.

В нашем каталоге представлены разные виды рулонного газона: есть бюджетные, стандартные и элитные сорта. У нас вы гарантированно купите рулонный газон, полностью решающий ваши задачи по обустройству территории, а наши менеджеры помогут вам сделать грамотный выбор и ответят на ваши вопросы.

Плюсы нашего рулонного газона:

высокое качество – покрытие выдерживает морозы и весенние паводки, устойчиво к механическим воздействиям;

яркий зеленый цвет травы весь сезон;

привлекательный внешний вид – наш газон станет украшением любой территории;

неприхотливость – в основе нашего покрытия мятлик, который не дает прорасти сорным травам.

ВИДЫ ГАЗОНА В РУЛОНАХ

Условно все газоны, представленные в нашем каталоге, можно поделить на три вида:

Декоративные. Газоны, в которых эстетика удачно сочетается с высоким качеством. Сочная зелень мятлика прекрасно смотрится на любой территории: на дачных участках, клумбах или рядом с входными группами коммерческих и муниципальных объектов. Декоративные газоны отлично приживаются на любых территориях, за ними несложно ухаживать.

Есть три варианта декоративного газона. Первый – декоративный газон «Стандарт». Это бюджетный вариант, который подходит для обустройства больших территорий или площадок с неправильной геометрией. Второй вариант – покрытие «Первый сорт». Это газон высокого качества, которое используется для обустройства участков в городских скверах и парках, частных придомовых территорий. Наконец, третий вариант – рулонный газон класса «Люкс». Это декоративное покрытие яркого изумрудно-зеленого цвета, максимально адаптированное под российские климатические условия.

Специальные. Это тенеустойчивые сорта эксклюзивных газонов «Тень Люкс» и универсальных «Тень Стандарт», которые идеальны для озеленения мест с малым количеством естественного освещения: под навесом, на территории парка и др. Также к специальным относится утилитарный газон «Город» – бюджетный вариант покрытия, не обладающий декоративными свойствами. Он используется для озеленения откосов дорог, промышленных площадок Спортивные. Максимально износостойкие сорта, которые выдерживают значительные механические нагрузки – вытаптывание, разрывы шипованной обувью и др. Спортивные газоны используются для обустройства стадионов и мест с высокой проходимостью — летних веранд кафе и ресторанов, детских площадок и др.

На все виды рулонного газона и на работы по укладке мы предоставляем гарантию. С нами сотрудничать просто и надежно: мы подберем максимально выгодные условия доставки, а все расходы укажем в подробной смете. Кроме того, мы выполним работы «под ключ» – от выбора газона и подготовки участка до реализации сложных дизайнерских проектов.***