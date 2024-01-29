Просто смешайте творог с капустой. Ещё вкуснее и полезнее: такое блюдо, вы точно ещё не готовили

Капуста — это один из первых овощей, которые начали употреблять в пищу люди. С древности капуста сопровождает целые цивилизации. Этот овощ стал культовым даже для мифов и легенд. Считается, что боги плакали слезами, из которых позднее смогли вырасти вилки капусты.

Сейчас капуста считается важным источником клетчатки. Нельзя забывать добавлять в рацион этот овощ. Иначе можно лишиться важных витаминов и минералов.

Именно капуста стабилизирует обмен соков в организме, успокаивает раздраженные слизистые и создает баланс в микрофлоре. Это еще одна причина готовить капустные яства.

Поделимся рецептом капустной запеканки с творогом.

Ингредиенты для капустной запеканки:

Капуста белокочанная — 400 г;

Творог — 400 г;

Яйца — 2 шт.;

Кукурузный крахмал — 60 г;

Соль — 1 ч.л.

Приготовление капустной запеканки:

Шинкуем мелко капусту, заранее удаляем верхние листья и кочерыжку. Обминаем капусту и солим.

Взбиваем в отдельной миске яйца, смешиваем с творогом. В творожную массу добавляем крахмал, перемешиваем и выкладываем к капусте.

Из капустной массы можно сформировать сырники. Выкладываем их на сковороду, покрытую пергаментом, слегка приминаем.

Обжариваем сырники под крышкой на огне ниже среднего 5-10 минут.

Затем переворачиваем и жарим уже 5 минут аналогично.

Можно приготовить запеканку — выкладываем смесь в форму для выпечки, в которую заранее положили пергамент.

Запекаем блюдо 35 минут при 180 градусах.

Таким образом, можно приготовить как блюдо на завтрак, так и запеканку на ужин. Это простое блюдо из минимума продуктов.