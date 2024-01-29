Просто смешайте творог с капустой. Ещё вкуснее и полезнее: такое блюдо, вы точно ещё не готовили

Капуста — это один из первых овощей, которые начали употреблять в пищу люди. С древности капуста сопровождает целые цивилизации. Этот овощ стал культовым даже для мифов и легенд. Считается, что боги плакали слезами, из которых позднее смогли вырасти вилки капусты.
Сейчас капуста считается важным источником клетчатки. Нельзя забывать добавлять в рацион этот овощ. Иначе можно лишиться важных витаминов и минералов.
Именно капуста стабилизирует обмен соков в организме, успокаивает раздраженные слизистые и создает баланс в микрофлоре. Это еще одна причина готовить капустные яства.
Поделимся рецептом капустной запеканки с творогом.
Ингредиенты для капустной запеканки:
- Капуста белокочанная — 400 г;
- Творог — 400 г;
- Яйца — 2 шт.;
- Кукурузный крахмал — 60 г;
- Соль — 1 ч.л.
Приготовление капустной запеканки:
Шинкуем мелко капусту, заранее удаляем верхние листья и кочерыжку. Обминаем капусту и солим.
Взбиваем в отдельной миске яйца, смешиваем с творогом. В творожную массу добавляем крахмал, перемешиваем и выкладываем к капусте.
Из капустной массы можно сформировать сырники. Выкладываем их на сковороду, покрытую пергаментом, слегка приминаем.
Обжариваем сырники под крышкой на огне ниже среднего 5-10 минут.
Затем переворачиваем и жарим уже 5 минут аналогично.
Можно приготовить запеканку — выкладываем смесь в форму для выпечки, в которую заранее положили пергамент.
Запекаем блюдо 35 минут при 180 градусах.
Таким образом, можно приготовить как блюдо на завтрак, так и запеканку на ужин. Это простое блюдо из минимума продуктов.