ГлавнаяРецептыБлюдо богов: как приготовить идеальный Цезарь на Новый год Блюдо богов: как приготовить идеальный Цезарь на Новый год На чтение: 1 минута Настоящий Цезарь в действительности готовят совсем без курицы. Также в нем не найдешь креветок или томатов. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Бренд-шеф ресторанных проектов группы компаний «Фоззи Групп» Марко Черветти рассказал, как сделать классический Цезарь. Этот салат способен стать настоящим украшением праздничного стола. Будет вкусно Экспериментировать лучше с «Легко!»: топ-3 закуски с нагетсами, которые поразят вкусом Классический рецепт Цезаря Время: 25 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 100 граммов салата Романо; – 15 граммов пармезана; – 80 граммов сухариков; – 25 граммов филе анчоуса; – 1 зубчик чеснока; – 2 желтка; – 15 миллилитров лимонного сока; – 10 миллилитров вустерского соуса; – 80 граммов зернистой горчицы; – 30 миллилитров оливкового масла. Приготовление: В блендер положите филе анчоуса, пропущенный через пресс зубчик чеснока, вустерский соус, горчицу, 2 желтка и сок половинки лимона. Все хорошо взбейте. Продолжая взбивать, постепенно добавьте тоненькой струйкой оливковое масло. Должен получиться густой соус, похожий на домашний майонез. Порежьте листья салата, выложите на тарелку и полейте их соусом. Сверху положите сухарики и добавьте пармезан – хлопья или тертый на грубую терку. Ищете рецепт вкусного салата на Новый год? Попробуйте приготовить «Новогодний венок» – он простой, красивый и вкусный. Поделитесь с друзьями