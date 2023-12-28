Блюдо богов: как приготовить идеальный Цезарь на Новый год

Настоящий Цезарь в действительности готовят совсем без курицы. Также в нем не найдешь креветок или томатов.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Бренд-шеф ресторанных проектов группы компаний «Фоззи Групп» Марко Черветти рассказал, как сделать классический Цезарь. Этот салат способен стать настоящим украшением праздничного стола.

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Классический рецепт Цезаря

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 100 граммов салата Романо;

– 15 граммов пармезана;

– 80 граммов сухариков;

– 25 граммов филе анчоуса;

– 1 зубчик чеснока;

– 2 желтка;

– 15 миллилитров лимонного сока;

– 10 миллилитров вустерского соуса;

– 80 граммов зернистой горчицы;

– 30 миллилитров оливкового масла.

Приготовление:

В блендер положите филе анчоуса, пропущенный через пресс зубчик чеснока, вустерский соус, горчицу, 2 желтка и сок половинки лимона. Все хорошо взбейте. Продолжая взбивать, постепенно добавьте тоненькой струйкой оливковое масло. Должен получиться густой соус, похожий на домашний майонез. Порежьте листья салата, выложите на тарелку и полейте их соусом. Сверху положите сухарики и добавьте пармезан – хлопья или тертый на грубую терку.

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