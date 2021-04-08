Уничтожение мух за 1 час, с гарантией в Москве и области

Как избавиться от тараканов?

Уничтожение мух и насекомых других видов сегодня очень востребовано. Тараканы известны своей живучестью и плодовитостью, поэтому избавиться от них не просто. В этом деле вам вряд ли помогут спреи и мелки из хозяйственного магазина, так как эти насекомые очень хорошо прячутся и чуют расчерченные полосы мелка стараясь не перемещаться по ним. Кроме интенсивных химических воздействий, эти насекомые переживают даже сильное радиационное облучение.

Так что, в деле борьбы с ними лучше обращаться за помощью в профессиональную службу СЭС. Мы точно знаем, какие химические вещества на данный момент оказывают наилучшее воздействие и используем самое современное оборудование для дезинсекции. И речь идет не только о жилых квартирах и домах. Наши мощности позволяют обрабатывать объекты различной площади предприятий самых разных направлений деятельности. Одно из проверенных народных средств — борная кислота от тараканов.

Методы борьбы с тараканами

Для профессиональной обработки нашей организацией используется ряд методов, отличающихся способом воздействия, стоимостью и сроком гарантийного обслуживания. Выбор способа, конечно, остается на усмотрение заказчика, однако наш сотрудник обязан проконсультировать того после объективной оценки объекта.

Прислушаться к его рекомендациям следует, поскольку аудитор руководствуется, прежде всего:

квалификацией и многолетним опытом работы в этой сфере;

пониманием сути предстоящей операции относительно данного объекта;

анализом возможностей того или иного метода, применительно к ситуации.

Учитывая невероятную живучесть и плодовитость тараканов, выбирать способ их уничтожения и обработки от мух лучше «с запасом», то есть – наверняка.

Обработка от тараканов холодным туманом

Классический метод орошения (генерация холодного тумана). Препарат пребывающий в жидком состоянии наносится на зоны перемещения и проникновения вредителей. Помповая технология нанесения инсектицида позволяет регулировать дозировку выпускаемой субстанции, в зависимости от степени концентрации насекомых и доступности их лежбищ.

Действует это так:

Жидкий раствор вещества под напором распыляется на все поверхности, образуя пленку, губительную для паразитов; Помповое распыление позволяет нанести ровный, целостный слой вещества на плоскости сложной конфигурации; Насекомые, непосредственно попавшие под распыление, погибают сразу, а контактирующие впоследствии с осевшим на поверхностях инсектицидом – заражаются сами и отравляют другие особи. Рабочий раствор не оставляет следов на мебели и материалах обивки, и не токсичен для человека в нормативных дозировках. Эффективен на начальных стадиях появления насекомых и на объектах большой площади без недоступных зон.

Обработка горячим туманом от тараканов

При генерации горячего тумана, рабочая эмульсия нагревается до газообразного состояния. В таком виде действующее вещество обладает большей проникающей способностью, распределяясь равномерно по всему обрабатываемому пространству, проникая в щели, технические полости и труднодоступные места. Такое состояние вещества достигается особой конструкцией генератора тумана, использующего термическое воздействие на заправленные в него инсектициды.. Которые, кстати, изначально могут быть не только в жидком, но и в более плотном состоянии.