Проще не бывает: готовим идеальный медовик для семейного чаепития

Многие украинцы просто обожают медовик. Кроме невероятного вкуса, его еще и очень просто готовить.

ПИТАНИЕ

Поэтому медовик можно готовить не только на праздник. Попробуйте испечь его просто так – порадуйте себя и родных.

Будет вкусно «Водный Мир» дарит ощущение праздника: что особенного приготовить с морепродуктами

Рецепт медовика

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 8

Ингредиенты для теста:

– 2 яйца;

– 200 граммов сахара;

– 85 граммов масла;

– 2 столовые ложки меда;

– 1 чайная ложка соды;

– 450 граммов муки.

Для крема:

– 400 граммов сливок 30 – 33%;

– 5 столовых ложек сахарной пудры.

Приготовление:

Соедините яйца, сахар, мед, соду и масло. Поставьте на медленный огонь и непрерывно помешивайте венчиком до полного растворения ингредиентов. Снимите смесь с огня и постепенно, помешивая, добавьте просеянную муку. Присыпьте стол мукой и выложите тесто. Сверху посыпьте мукой и вымешивайте тесто, пока оно не перестанет прилипать к рукам. Разделите тесто на 8 одинаковых кусочков. Каждый раскатайте на пергаменте и перенесите на противень. Выпекайте каждый корж в разогретой до 180 градусов духовке примерно 5 минут. Готовые коржи обрежьте с помощью тарелки и ножа. Обрезки оставьте для обсыпки торта. В миску налейте холодные сливки. Взбейте миксером до пышной пены. Затем, продолжая взбивать, всыпьте сахарную пудру. Каждый корж смажьте сливочным кремом. Поверхность и бока также обмажьте. Обрезки с коржей измельчите в мелкую крошку и обсыпьте торт. Поставьте торт в холодильник на 8 часов для пропитки.

Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить тертый пирог с вареньем, как в детстве.