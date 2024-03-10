ГлавнаяРецептыПроще не бывает: готовим идеальный медовик для семейного чаепития Проще не бывает: готовим идеальный медовик для семейного чаепития На чтение: 2 минуты Многие украинцы просто обожают медовик. Кроме невероятного вкуса, его еще и очень просто готовить. ПИТАНИЕ Поэтому медовик можно готовить не только на праздник. Попробуйте испечь его просто так – порадуйте себя и родных. Будет вкусно «Водный Мир» дарит ощущение праздника: что особенного приготовить с морепродуктами Рецепт медовика Время: 1 час 30 минут Порций: 8 Ингредиенты для теста: – 2 яйца; – 200 граммов сахара; – 85 граммов масла; – 2 столовые ложки меда; – 1 чайная ложка соды; – 450 граммов муки. Для крема: – 400 граммов сливок 30 – 33%; – 5 столовых ложек сахарной пудры. Приготовление: Соедините яйца, сахар, мед, соду и масло. Поставьте на медленный огонь и непрерывно помешивайте венчиком до полного растворения ингредиентов. Снимите смесь с огня и постепенно, помешивая, добавьте просеянную муку. Присыпьте стол мукой и выложите тесто. Сверху посыпьте мукой и вымешивайте тесто, пока оно не перестанет прилипать к рукам. Разделите тесто на 8 одинаковых кусочков. Каждый раскатайте на пергаменте и перенесите на противень. Выпекайте каждый корж в разогретой до 180 градусов духовке примерно 5 минут. Готовые коржи обрежьте с помощью тарелки и ножа. Обрезки оставьте для обсыпки торта. В миску налейте холодные сливки. Взбейте миксером до пышной пены. Затем, продолжая взбивать, всыпьте сахарную пудру. Каждый корж смажьте сливочным кремом. Поверхность и бока также обмажьте. Обрезки с коржей измельчите в мелкую крошку и обсыпьте торт. Поставьте торт в холодильник на 8 часов для пропитки. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить тертый пирог с вареньем, как в детстве. Поделитесь с друзьями