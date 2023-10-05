Готовлю рыбу по этому рецепту уже 30 лет. Вся семья благодарит за такую вкуснятину

Хек довольно часто можно встретить в кулинарных рецептах. Он легко сочетается со многими ингредиентами, а также включает разнообразные способы приготовления.

Из этой рыбы можно приготовить вкусный фарш для котлет, паштетов, запеканок и другого. Нежная консистенция рыбного филе позволяет это сделать. Хек можно запекать в духовке, используя фольгу, чтобы блюдо не было сухим. Для сохранения вкуса и аромата рыбы, его обжаривают в яичном кляре. Другой способ – обжаривание в панировке. Последний вариант приготовления мы сегодня испытаем на нашей кухне.

Ингредиенты для рыбы:

хек — 800 г;

свекла — шт.;

морковь — шт.;

лук — шт.;

томатная паста — ст. л.;

мука;

сливочное масло;

растительное масло;

Приготовление рыбы:

Размороженный хек моем и очищаем. Разрезаем на порционный кусочки. Перекладываем в глубокую тару, добавляем соль и черный перец. По желанию можно добавить специи к рыбе.

Перемешиваем и оставляем мариноваться на 20 минут.

Наливаем на сковороду растительное масло. Рыбу обваливаем в муке и отправляем жариться. Готовим с двух сторон до румяной корочки.

Рыба еще сырая, на время убираем ее с плиты.

Нарезаем лук и натираем морковь на крупной терке. Сковороду смазываем сливочным маслом и отправляем на нее подготовленные ингредиенты. Добавляем соль. Готовим до мягкости.

Свеклу натираем на мелкой терке и тоже отправляем на сковородку. Добавляем томатную пасту, перемешиваем. Обжариваем некоторое время.

Вливаем стакан воды. Всыпаем соль и несколько горошин душистого перца.

Теперь сверху выкладываем рыбу, слегка вдавливая в получившийся соус. Накрываем крышкой и тушим 10-15 минут, затем переворачиваем, добавляем лавровые листы и снова накрываем крышкой на 5-7 минут.

После готовности оставляем под закрытой крышкой на 15 минут.

Рыбка готова, можно подавать ее с любым гарниром. Приятного аппетита!