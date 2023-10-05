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Готовлю рыбу по этому рецепту уже 30 лет. Вся семья благодарит за такую вкуснятину

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Готовлю рыбу по этому рецепту уже 30 лет. Вся семья благодарит за такую вкуснятину

Хек довольно часто можно встретить в кулинарных рецептах. Он легко сочетается со многими ингредиентами, а также включает разнообразные способы приготовления.

Из этой рыбы можно приготовить вкусный фарш для котлет, паштетов, запеканок и другого. Нежная консистенция рыбного филе позволяет это сделать. Хек можно запекать в духовке, используя фольгу, чтобы блюдо не было сухим. Для сохранения вкуса и аромата рыбы, его обжаривают в яичном кляре. Другой способ – обжаривание в панировке. Последний вариант приготовления мы сегодня испытаем на нашей кухне.

Ингредиенты для рыбы:

  • хек — 800 г;
  • свекла — шт.;
  • морковь — шт.;
  • лук — шт.;
  • томатная паста — ст. л.;
  • мука;
  • сливочное масло;
  • растительное масло;

Приготовление рыбы:

Размороженный хек моем и очищаем. Разрезаем на порционный кусочки. Перекладываем в глубокую тару, добавляем соль и черный перец. По желанию можно добавить специи к рыбе.

Готовлю рыбу по этому рецепту уже 30 лет. Вся семья благодарит за такую вкуснятину

Перемешиваем и оставляем мариноваться на 20 минут.

Наливаем на сковороду растительное масло. Рыбу обваливаем в муке и отправляем жариться. Готовим с двух сторон до румяной корочки.

Готовлю рыбу по этому рецепту уже 30 лет. Вся семья благодарит за такую вкуснятину

Рыба еще сырая, на время убираем ее с плиты.

Нарезаем лук и натираем морковь на крупной терке. Сковороду смазываем сливочным маслом и отправляем на нее подготовленные ингредиенты. Добавляем соль. Готовим до мягкости.

Свеклу натираем на мелкой терке и тоже отправляем на сковородку. Добавляем томатную пасту, перемешиваем. Обжариваем некоторое время.

Готовлю рыбу по этому рецепту уже 30 лет. Вся семья благодарит за такую вкуснятину

Вливаем стакан воды. Всыпаем соль и несколько горошин душистого перца.

Теперь сверху выкладываем рыбу, слегка вдавливая в получившийся соус. Накрываем крышкой и тушим 10-15 минут, затем переворачиваем, добавляем лавровые листы и снова накрываем крышкой на 5-7 минут.

Готовлю рыбу по этому рецепту уже 30 лет. Вся семья благодарит за такую вкуснятину

После готовности оставляем под закрытой крышкой на 15 минут.

Готовлю рыбу по этому рецепту уже 30 лет. Вся семья благодарит за такую вкуснятину

Рыбка готова, можно подавать ее с любым гарниром. Приятного аппетита!

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