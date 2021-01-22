Управление технологическими процессами на теплотехнических объектах

Разработка и испытания электрооборудования

Сейчас достаточно интенсивно развивается бизнес по ремонту электродвигателей, трансформаторов и другого электрооборудования. Количество предприятий, работающих в этом направлении, постоянно растет. И это неудивительно, так как ремонт составляет от 20 до 60% стоимости нового оборудования. Спрос на ремонтные услуги электрического оборудования среди населения не уменьшается. Есть еще такие уникальные электродвигатели (ЭД), которые не имеют аналогов среди новых. После аварии заменить их нет возможности, нужен только ремонт. Для качественного проведения ремонтных работ большое значение имеет проведение испытаний как перед, так и после проведения ремонта. При этом выявляются все скрытые дефекты и замеряются рабочие параметры электрооборудования.

Испытания всех видов полностью автоматизированы, в процессе используется новейшее оборудование испытаний. Управляющие программы выполняют все необходимые предустановки, выбирают необходимые режимы испытаний. После этого сформированный набор команд передается на микропроцессорный Блок БАУ-ТП управления (БУ). Далее БУ анализирует схему испытаний, сопоставляет ее с установками и настройками коммутационной и блокирующей аппаратуры. После подтверждения положительного результата поступает команда на промежуточные реле, которые включают силовую коммутационную аппаратуру и сервоприводы.

При возникновении в ходе испытаний аварийной ситуации БУ мгновенно производит отключение источника питания. Результат испытаний формируется в виде протокола, в котором указаны такие данные: порядковый номер испытания, паспортные данные испытуемого оборудования, дата и время, когда проводилось испытание, заключение о пригодности оборудования к эксплуатации, фамилия и должность ответственного лица, проводившего испытания. Все протоколы кодируются и сохраняются в базе данных.