Услуги автосервиса Elcars в Харькове

За последние два десятка лет корейские автомобили окончательно влюбили в себя россиян. Недорогие, стильные, надежные и комфортные автомобили пользуются заслуженной популярностью.

Важный фактором успеха корейских машин можно назвать доступность запасных частей. Даже оригинальные детали стоят относительно недорого, аналогичных запчастей на японские или европейские авто. Тоже самое можно сказать об автосервисе. Если ваша машина еще новая, то в случае поломки вы можете обратиться по гарантии. А если возраст и пробег довольно большой, то вы скорее всего будете обращаться к официалам.

Лидером в данном сегменте в крупных городах можно назвать сеть автосервисов «Elcars». Эти техцентры специализируются именно на моделях созданных корейскими автогигантами. Профессиональный автосервис https://elcars.ua/service/ советуют друзьям. Давайте попытаемся разобраться в причинах успеха данной компании. Расскажем об основных причинах, по которым автовладельцы выбирают именно эти СТО. Среди них:

Невысокая цена обслуживания и ремонта

Гарантия на все проведенные работы

Комфортная клиентская зона

Большие склады запчастей

Система скидок и бонусов

Мастера с большим опытом

Любой автовладелец Хендай или Киа желает сэкономить. Но при этом обращаться «в гаражи» не хочется, ведь там нет нужного диагностического оборудования, без которого не получится качественного ремонта. В этом плане «Elcars» выигрывает, поскольку имеет сертифицированное оборудование для ремонта и специализированные инструменты для сложного ремонта. В итоге вы получите полную гарантию на все проведенные работы.

Немаловажным фактором является тот факт, что «Elcars» занимается прямыми поставками запасных частей напрямую из Кореи, минуя всевозможных посредников. Это обеспечивает не только огромный выбор оригинальных и неоригинальных деталей, но и самую низкую цену по рынку. Захотели поменять деталь своими руками, пожалуйста. Позвоните в «Кореану» и вам подберут нужную запчасть, расходники или комплектующие. Отсутствие посредников гарантирует, что вы не нарветесь на подделку.

Корейские машины Хендай, Киа , СангЁнг, Дэу имеют довольно ремонтопригодную конструкцию. Если на машинах других марок, вам посоветуют заменить дорогостоящий агрегат целиком, то на корейских машинах всегда предложат ремкомплект, позволяющий восстановить функциональность оригинальной детали.

Если честно, сам являюсь клиентом «Elcars», где периодически покупаю запасные части для своей Киа Спектра.