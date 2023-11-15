Осенняя выпечка: рецепт мягкого тыквенного кекса с корицей

Кекс по этому рецепту получается мягким внутри и со сладкой корочкой.
Сейчас сезон тыквы, так что самое время готовить тыквенный кекс. Аромат ему придают корица, имбирь и мускатный орех.
Этот тыквенный кекс получается очень мягким внутри, с хрустящей корочкой из корицы и сахара. Рецептом поделились на сайте Madame Vorger.
Тыквенный кекс
Ингредиенты:
Для теста:
- 200 г тыквенного пюре;
- два спелых банана;
- 100 г сливочного масла;
- 140 г жидкого меда;
- 2 яйца;
- 1/2 ч. л. ванильного экстракта;
- 230 г муки;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- 1/2 ч. л. пищевой соды;
- щепотка соли;
- 1 ч. л. корицы;
- по щепотке молотых мускатного ореха, сухого имбиря и кардамона.
Для присыпки:
- 20 г сахара смешанного с щепоткой корицы.
Для намазки:
- 50 г мягкого сливочного масла;
- 3 ст. л. жидкого меда.
Разогрейте духовку до 180 градусов. В большой миске разомните вилкой бананы в пюре, добавьте тыквенное пюре и перемешайте.
Растопите сливочное масло, добавьте мед и яйца. Хорошо перемешайте. Просейте к этим ингредиентам муку, разрыхлитель, соду и специи. Перемешайте до однородности.
Форму для кекса смажьте сливочным маслом и налейте жидкое тесто. Оставьте место: тесто должно занять 3/4 формы. Сверху посыпьте сахаром с корицей.
Выпекайте около 50 минут. Готовность проверяйте зубочисткой – она должна быть сухой.
Перед подачей смешайте мягкое сливочное масло с медом и подавайте к нарезанному ломтиками кексу.
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