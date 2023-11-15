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Осенняя выпечка: рецепт мягкого тыквенного кекса с корицей

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Осенняя выпечка: рецепт мягкого тыквенного кекса с корицей

Кекс по этому рецепту получается мягким внутри и со сладкой корочкой.

Сейчас сезон тыквы, так что самое время готовить тыквенный кекс. Аромат ему придают корица, имбирь и мускатный орех.

Этот тыквенный кекс получается очень мягким внутри, с хрустящей корочкой из корицы и сахара. Рецептом поделились на сайте Madame Vorger.

Тыквенный кекс

Ингредиенты:

Для теста:

  • 200 г тыквенного пюре;
  • два спелых банана;
  • 100 г сливочного масла;
  • 140 г жидкого меда;
  • 2 яйца;
  • 1/2 ч. л. ванильного экстракта;
  • 230 г муки;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • 1/2 ч. л. пищевой соды;
  • щепотка соли;
  • 1 ч. л. корицы;
  • по щепотке молотых мускатного ореха, сухого имбиря и кардамона.

Для присыпки:

  • 20 г сахара смешанного с щепоткой корицы.

Для намазки:

  • 50 г мягкого сливочного масла;
  • 3 ст. л. жидкого меда.

Разогрейте духовку до 180 градусов. В большой миске разомните вилкой бананы в пюре, добавьте тыквенное пюре и перемешайте.

Растопите сливочное масло, добавьте мед и яйца. Хорошо перемешайте. Просейте к этим ингредиентам муку, разрыхлитель, соду и специи. Перемешайте до однородности.

Форму для кекса смажьте сливочным маслом и налейте жидкое тесто. Оставьте место: тесто должно занять 3/4 формы. Сверху посыпьте сахаром с корицей.

Выпекайте около 50 минут. Готовность проверяйте зубочисткой – она должна быть сухой.

Перед подачей смешайте мягкое сливочное масло с медом и подавайте к нарезанному ломтиками кексу.

Также вы можете приготовить простой и вкусный десерт к чаю.

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