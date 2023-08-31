Через 1 сутки в этой тарелке вкусно все. Экспресс-рецепт маринованных помидоров: бесподобно вкусно

Полезно ли употреблять маринованные помидоры, лук и остальные овощи? Нам часто говорят о том, что маринад может навредить организму. Но, такое происходит только при употреблении большого количества маринованных продуктов за раз. В небольшом количестве маринованные овощи безвредны, наоборот приносят пользу.
Например, в маринованных томатах содержится ликопин, важный для сердечно-сосудистой системы. Если хотите избавиться от болезней сердца, ешьте маринованные помидоры.
О том, как приготовить сочные помидоры в маринаде, узнаем подробнее.
Ингредиенты для маринованных помидор:
- помидоры — 2 кг;
- лук репчатый — 2 шт.;
- сладкий перец — шт.;
- чеснок — 4 зубчика;
- укроп — 2 веточки;
- вода — литр;
- соль — 2 ст.л.;
- сахар — 4 ст.л.;
- уксус 9% — 3 ст.л.;
- черный перец — 5 горошин;
- душистый перец — 5 горошин;
- лавровый лист — шт.
Приготовление маринованных помидор:
Делаем на помидорах небольшие и неглубокие крестовые надрезы, выкладываем в глубокую тару. Заливаем кипятком помидоры и ждем 10 минут.
Для приготовления маринада в кастрюлю с водой высыпаем сахар и соль, перемешиваем и доводим до кипения. Добавляем в маринад лавровый лист, душистый и черный перцы. После кипения варим маринад 2 минуты.
К горячему маринаду наливаем уксус. Нарезаем кольцами лук, очищенный от внутренностей сладкий перец. Зубчики чеснока режем тонкими пластинами.
С помидор сливаем воду, очищаем от кожуры. Выкладываем в миску сперва луковые кольца, затем кольца перца, пластины чеснока. На данную овощную подушку кладем помидоры без кожуры.
Нарезаем крупно укроп, выкладываем вместе с луковыми кольцами и кольцами перца вторым слоем. Добавляем чеснок, кладем снова очищенные помидоры.
На верхушку можно положить то, что не убралось во второй слой. Остывшим маринадом заливаем тару с помидорами, луком и перцем, накрываем плоской тарелкой, создаем небольшой пресс.
Оставляем помидоры мариноваться на 24 часа.
Этот рецепт маринованных помидор очень быстрый и простой. Не надо ждать зимы, чтобы отведать сочных маринованных томатов, лука и перца.