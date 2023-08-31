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Через 1 сутки в этой тарелке вкусно все. Экспресс-рецепт маринованных помидоров: бесподобно вкусно

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Через 1 сутки в этой тарелке вкусно все. Экспресс-рецепт маринованных помидоров: бесподобно вкусно

Полезно ли употреблять маринованные помидоры, лук и остальные овощи? Нам часто говорят о том, что маринад может навредить организму. Но, такое происходит только при употреблении большого количества маринованных продуктов за раз. В небольшом количестве маринованные овощи безвредны, наоборот приносят пользу.

Например, в маринованных томатах содержится ликопин, важный для сердечно-сосудистой системы. Если хотите избавиться от болезней сердца, ешьте маринованные помидоры.

О том, как приготовить сочные помидоры в маринаде, узнаем подробнее.

Ингредиенты для маринованных помидор:

  • помидоры — 2 кг;
  • лук репчатый — 2 шт.;
  • сладкий перец — шт.;
  • чеснок — 4 зубчика;
  • укроп — 2 веточки;
  • вода — литр;
  • соль — 2 ст.л.;
  • сахар — 4 ст.л.;
  • уксус 9% — 3 ст.л.;
  • черный перец — 5 горошин;
  • душистый перец — 5 горошин;
  • лавровый лист — шт.

Приготовление маринованных помидор:

Делаем на помидорах небольшие и неглубокие крестовые надрезы, выкладываем в глубокую тару. Заливаем кипятком помидоры и ждем 10 минут.

Для приготовления маринада в кастрюлю с водой высыпаем сахар и соль, перемешиваем и доводим до кипения. Добавляем в маринад лавровый лист, душистый и черный перцы. После кипения варим маринад 2 минуты.

К горячему маринаду наливаем уксус. Нарезаем кольцами лук, очищенный от внутренностей сладкий перец. Зубчики чеснока режем тонкими пластинами.

С помидор сливаем воду, очищаем от кожуры. Выкладываем в миску сперва луковые кольца, затем кольца перца, пластины чеснока. На данную овощную подушку кладем помидоры без кожуры.

Нарезаем крупно укроп, выкладываем вместе с луковыми кольцами и кольцами перца вторым слоем. Добавляем чеснок, кладем снова очищенные помидоры. 

Через 1 сутки в этой тарелке вкусно все. Экспресс-рецепт маринованных помидоров: бесподобно вкусно

На верхушку можно положить то, что не убралось во второй слой. Остывшим маринадом заливаем тару с помидорами, луком и перцем, накрываем плоской тарелкой, создаем небольшой пресс.

Через 1 сутки в этой тарелке вкусно все. Экспресс-рецепт маринованных помидоров: бесподобно вкусно

Оставляем помидоры мариноваться на 24 часа.

Через 1 сутки в этой тарелке вкусно все. Экспресс-рецепт маринованных помидоров: бесподобно вкусно

Этот рецепт маринованных помидор очень быстрый и простой. Не надо ждать зимы, чтобы отведать сочных маринованных томатов, лука и перца.

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