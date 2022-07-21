Услуги порошковой покраской металла в Москве

Преимущества порошкового покрытия при изготовлении металла

Порошковое покрытие усовершенствовано

Отделка металла в 1960-х годах сделала огромный шаг вперед. Ученые усовершенствовали процесс отделки, называемый порошковым покрытием, который произвел революцию в промышленности металлических изделий. Сразу же преимущества порошкового покрытия при изготовлении металла стали очевидными. Преимущества порошковой окраски по сравнению с жидкой краской и металлизацией позволили производителям металла и производителям продукции превзойти устаревшую отделку. Сегодня можно заказать покраску металла порошковой краской цена которой достаточно демократичная на сайте lazermetal.ru.

Экономия, эффективность и долговечность значительно улучшились. Так же, как и производительность конечного продукта, что увеличило прибыль. По данным Института порошкового покрытия, некоммерческого общества, которому поручено продвигать преимущества технологии порошкового покрытия, более 15% всей продукции в мире имеют порошковое покрытие. Это включает неметаллические изделия, такие как деревянная мебель и пластиковые электронные устройства, которые не имеют порошкового покрытия.

Институт порошкового покрытия перечисляет три основных преимущества порошкового покрытия при изготовлении металла. Порошковое покрытие дает готовым металлическим изделиям повышенную долговечность, превосходный внешний вид и снижает воздействие на окружающую среду. Как только процесс порошкового покрытия был усовершенствован, производители металла увеличили время производства, увеличив функциональные защитные свойства продукта и улучшив внешний вид.

Продукты с порошковым покрытием

Как только изготовленные металлические части имеют однородное порошковое покрытие, они помещаются в высокотемпературную среду на заданное время. Продолжительность варьируется в зависимости от порошковых материалов. Продукты с порошковым покрытием не высыхают как обычная краска. В отличие от обычной покраски, нет никаких шансов перекрасить или нанести грунт на любую деталь. По окончании работы, покрытые порошком детали, имеют прочный, молекулярно-плотный защитный внешний слой.