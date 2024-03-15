Знаменитый рецепт курицы по-французски. Ароматное мясо на праздничный стол: быстро и просто

Мясо по-французски — это рецепт, который знает почти каждый человек из Советского Союза. Блюдо готовили на большие праздники по типу Нового года или Юбилея. Продукты для яства были не из дешевых, но гостей удивить таким ужином хотелось многим.

Однако, если спросить француза о мясе по-французски, он скажет, что не знает про данное яство. Или же житель Франции расскажем скорее о котлетах, чем про советское блюдо. Дело в том, что мясо по-французски придумали советские повара для элитных гостиниц на Юге.

Расскажем, как приготовить курицу по-французски.

Ингредиенты для курицы по-французски:

растительное масло — 10 мл;

картофель — 300 г;

красный болгарский перец — 1 шт.;

куриная грудка — 300 г;

черный перец — 15 г;

соль — 30 г;

лук — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

маринованные огурцы — 100 г;

сметана — 110 г;

моцарелла — 100 г;

огурцы — 2 шт.;

сыр фета — 100 г;

укроп — 20 г;

зеленый лук — 10 г.

Приготовление курицы по-французски:

Нарезаем пластинами очищенный картофель. Смазываем пергамент (10х10 см) растительным маслом, по кругу внахлест выкладываем 5-6 картофелин.

Повторяем так с остальными 5 листами.

Нарезаем перец болгарский на кольца, выкладываем по кольцу на картофельные бугорки.

Нарезаем на небольшие кусочки куриное мясо, бьем молотком под пищевой пленкой.

Посыпаем куриное филе 5 граммами черного перца и 10 граммами соли.

Выкладываем на каждый бугорок по куриному отбитому филе.

Нарезаем на полукольца лук, в сковороде на растительном масле обжариваем до мягкости. Натираем на крупной терке морковь и обжариваем вместе с луком, добавляем 5 грамм перца и 10 грамм соли.

Натираем на мелкой терке маринованные огурцы и добавляем к луку и моркови. Обжаренные овощи порционно кладем на отбитое филе.

На обжаренные овощи кладем сметану. Натираем на крупной терке моцареллу и формируем на сметанном слое сырную шапочку.

Завязываем противоположные концы пергамента так, чтобы вся порция курицы по-французски была будто в мешочке.

Кладем мешочки на противень и запекаем при 180 градусах 40 минут.

Очищаем огурцы от кожуры и нарезаем кружочками. В миске смешиваем огурцы со 100 граммами сметаны, сыром фета и нашинкованным укропом. Шинкуем также зеленый лук и добавляем к огуречному салату, солим и перчим.

Получается отменное ароматное мясо по-французски из курицы.

Вместе с огуречным салатом это блюдо будет хорошо смотреться на праздничном столе.