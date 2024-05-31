Летний вкус Неаполя: как приготовить кабачки на гарнир

Кабачки alla scapece – это простой и вкусный гарнир, типичный для неаполитанской кухни. И это отличный способ разнообразить свое меню.

Кабачки alla scapece готовят с маслом и зеленью. Термин «scapece» происходит от испанского escabeche («замачивать») и указывает на способ приготовления, использовавшийся уже во времена древних римлян. Рецептом поделились на сайте Cookist.

Кабачки, приготовленные таким образом, подходят к любому второму блюду из рыбы или мяса, но также превосходны в качестве закуски в сочетании с гренками или ломтиками свежего хлеба.

Кабачки в неаполитанском стиле

Ингредиенты;

цуккини, или кабачки — 1 кг;

белый винный уксус — 100 мл;

оливковое масло — 50 мл;

чеснок – два зубчика;

подсолнечное масло – 1 литр;

мята – 4 веточки.

Вымойте и обсушите кабачки, обрежьте кончики. Начинаем нарезать их кружочками толщиной около 3 мм ножом или мандолиной. Тем временем нагрейте подсолнечное масло в кастрюле до температуры 180 градусов.

Обжарьте кабачки по несколько штук на горячем растительном масле, пока они не станут золотистыми. Обсушите жареные кабачки на бумажных полотенцах и дайте им остыть.

Приготовьте заправку, смешав измельченный чеснок, измельченную мяту, белый уксус, оливковое масло и соль. Хорошо перемешайте, Чтобы смягчить кислотность уксуса, вы можете вскипятить воду и уксус, чтобы получить более сладкий и нежный конечный результат.

Заправьте кабачки полученной эмульсией. Аккуратно перемешайте, чтобы не сломать кабачки. Накройте миску пищевой пленкой и оставьте мариноваться в холодильнике минимум на два часа. И ваш вкусный гарнир готов.

Чтобы получить блюдо с более насыщенным вкусом, можно замариновать кабачки не менее 24 часов и насладиться ими на следующий день.

Однако для более легкого варианта вы можете приготовить кабачки на гриле на горячей плите, а не жарить их во фритюре.

По желанию можно добавить любимые ароматные травы: базилик, орегано, тимьян или петрушку.

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