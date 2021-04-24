Услуги салона Ниссан ВИДИ

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Питание подогревателей сидений — 12/24 В, а максимальный ток для них составляет 4 А. Мощность данного автомобильного аксессуара составляет 45 В.

К особенностям конструкции данного образца подогревателей сидений можно отнести равномерное нагревание и весьма быстрый прогрев. За 4, 5 минуты температура в самой холодной точке подогревателей сидений доходит до максимальной температуры нагрева 28, 5 — 34 градусов. Выбирать температуру прогрева вам не придется, потому что действует лишь один режим нагревания. О том что прибор включен вас проинформирует светодиод, который встроен в штекер прикуривателя. Большой выбор новых автомобилей Ниссан ВИДИ дилер в Украине предлагает каждому желающему!

Не смотря на то, что шнур питания у подогревателя сидений довольно таки длинный, но поскольку он расположен с правой стороны, удобнее его использовать на водительском кресле, особенно этот факт стоит учитывать если на кресло садится человек с большим весом. если это пассажирское место, провод будет натянут и пользоваться подогревателем будет крайне неудобно.

Вот сберегает тепло данный аксессуарчик весьма неплохо благодаря своей начинке из пористого материала. Крепится прибор на спинке эластичными лентами, а на сиденье тесемками, что обеспечивает надежное крепление и не позволяет ему смещаться. Что же касается покрываемой площади, она вполне достаточна и охватывает все сиденье, что обеспечивает эффективный нагрев.

У VALGO также практичный синтетический материал немаркого черного цвета и, если судить о поставленной задачей — прогревом сиденья, с ним он справляется на отлично, вот только крепления стоит отрегулировать получше, чтобы подогреватель не смещался и был удобен в использовании.

Конечно же, наряду с замечательными качествами стоит отметить и замечательную приемлемую цену , что согласитесь, комфорт будет необычайный. Что и говорить, подогрев сидений вещь полезная, но лучше когда эта функция уже имеется в автомобиле. Например, внедорожник Jeep Grand Cherokee оснащен функцией подогрева сидений и заморачиваться с дополнительными подогревающими аксессуарами здесь не приходится. Когда смотришь на Джип Гранд Чероки отзывы, цены, характеристики и фото, в первую очередь обращаешь внимание на стильный дизайн и только потом, изучив весь технический потенциал внедорожника понимаешь, что этот автомобиль не даром получил свое название. Настоящий автомобиль для наших дорог!