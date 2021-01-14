Услуги службы доставки питьевой воды в Киеве

Голодание запрещено людям, страдающим туберкулезом, раковыми заболеваниями, заболеваниями эндокринной системы, циррозом печени.
Противопоказано голодание беременным и кормящим женщинам, людям пожилого возраста и тем, кто сильно истощен.
Также не стоит использовать лечебное голодание людям, страдающим ожирением, поскольку масса тела после окончания голодания быстро восстановится и превзойдет начальную.
В любом случае, нужно пить постоянно воду. Чтобы у вас была чистая и качественная вода, то у нас есть для этого доставка воды hz-voda.com.ua в Киеве.
В вышеприведенных случаях возможно применение разгрузочно-диетической терапии, при которой допускается употребление овощей, фруктов, соков. Нельзя забывать о сопутствующих голоданию дополнительных мерах по очищению организма: плавании, занятиях фитнесом, посещении психолога, аутотренингах.
Данный вид голодания возможен только при участии компетентных специалистов и в стенах лечебного учреждения. Таким образом, напрашивается вывод, что разгрузочно-диетическая терапия приводит к кардинальным изменениям в организме.
Основными показателями является улучшение выработки гормонов, укрепление нервной системы, выведение из организма переработанных веществ, повышение иммунной функции организма, улучшение работы нервной и пищеварительной систем.
Если правильно подготовиться к предстоящему голоданию, неприятных для организма последствий можно избежать. Не стоит беспокоиться и в том случае, если в первые несколько дней голодания возникнет ощущение слабости, появится сонливость.
Все эти нежелательные явления можно легко снять с помощью упражнений, медитации. Не следует резко вставать и ложиться, так как такое изменение положения может привести к головокружению, особенно в первые 3-4 дня голодания. Среди других сопутствующих голоданию симптомов можно выделить дискомфортное ощущение в желудке, изжогу, тошноту.
Для устранения всех возможных побочных реакций организма необходимо очищать желудочно-кишечный тракт слабительными в начале голодания и правильно выполнять очищение кишечника с помощью клизмы ежедневно. Также могут появиться судороги в мышцах кистей, стоп, шеи. Такой синдром можно снять, если принять стакан подсоленной воды (5 гр. пищевой поваренной соли на 250 мл воды).