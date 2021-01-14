Услуги службы доставки питьевой воды в Киеве

Голодание запрещено людям, страда­ющим туберкулезом, раковыми заболеваниями, забо­леваниями эндокринной системы, циррозом печени.

Противопоказано голодание беременным и кормящим женщинам, людям пожилого возраста и тем, кто силь­но истощен.

Также не стоит использовать лечебное го­лодание людям, страдающим ожирением, поскольку масса тела после окончания голодания быстро восста­новится и превзойдет начальную.

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В вышеприведенных случаях возможно применение разгрузочно-диетической терапии, при которой допускается употребление ово­щей, фруктов, соков. Нельзя забывать о сопутствующих голоданию до­полнительных мерах по очищению организма: плава­нии, занятиях фитнесом, посещении психолога, аутотренингах.

Данный вид голодания возможен только при участии компетентных специалистов и в стенах лечебного учреждения. Таким образом, напрашивает­ся вывод, что разгрузочно-диетическая терапия при­водит к кардинальным изменениям в организме.

Ос­новными показателями является улучшение выработ­ки гормонов, укрепление нервной системы, выведение из организма переработанных веществ, повышение им­мунной функции организма, улучшение работы не­рвной и пищеварительной систем.

Если правильно подготовиться к предстоящему го­лоданию, неприятных для организма последствий мож­но избежать. Не стоит беспокоиться и в том случае, если в первые несколько дней голодания возникнет ощущение слабости, появится сонливость.

Все эти не­желательные явления можно легко снять с помощью упражнений, медитации. Не следует резко вставать и ложиться, так как такое изменение положения мо­жет привести к головокружению, особенно в первые 3-4 дня голодания. Среди других сопутствующих го­лоданию симптомов можно выделить дискомфортное ощущение в желудке, изжогу, тошноту.

Для устранения всех возможных побочных реак­ций организма необходимо очищать желудочно-кишеч­ный тракт слабительными в начале голодания и пра­вильно выполнять очищение кишечника с помощью клизмы ежедневно. Также могут появиться судороги в мышцах кистей, стоп, шеи. Такой синдром можно снять, если принять стакан подсоленной воды (5 гр. пищевой поваренной соли на 250 мл воды).