Гороховый суп классический

Гороховый суп – блюдо питательное и согревающее, особенно актуально в холодный сезон. Хоть и времени придется потратить немало, но результат точно того стоит. Можно варить суп на любом мясном бульоне или делать постный вариант. Для любого из этих вариантов вам обязательно потребуется сушеный горох, овощи, зелень и специи. Особым приемом считается добавление любых копченостей, они придают гороховому супу неповторимый вкус и аромат.

Классический гороховый суп с копчеными ребрышками

Классический гороховый суп с копчеными ребрышками – прекрасный вариант для сытного семейного обеда. Его можно готовить в форме пюре, горох хорошо разваривается, останется только немного поработать блендером. Подавать гороховый суп можно со сметаной.

Ингредиенты –+6 порц.

Горох 300 гр. (сушеный)

Ребра свиные копченые ½ кг

Перец чёрный молотый по вкусу

Петрушка 4 ветки

Лук репчатый 1 шт.

Морковь 1 шт.

Картофель 5 шт.

Масло растительное 1 ст.л.

Укроп 4 ветки

Чеснок 3 зуб.

Бекон 100 гр.

Горчица 3 ст.л.

Соль по вкусу

Шаги 180 мин.

Классический гороховый суп готовится очень просто. Горох всыпьте в дуршлаг и промойте его под проточной водой. Затем не менее чем на 3-4 часа замочите горох в холодной воде. Свиные ребра разрежьте на несколько более мелких частей. Выложите мясо в объемную кастрюлю влейте примерно 2-2,5 литра воды. Поставьте емкость на огонь и доведите воду до кипения. Снимите с поверхности бульона пену и немного убавьте нагрев, варите бульон примерно 1-1,5 часа. Мясо на ребрышках должно стать мягким. Готовый мясной бульон процедите через сито, мясо остудите и отделите от костей. Переложите его в отдельную миску и залейте небольшим количеством бульона. Кастрюлю ополосните и влейте в нее оставшийся бульон, закипятите его на сильном огне. С гороха слейте воду, промойте и выложите в бульон, варите примерно полчаса на средне-слабом огне. Очистите лук, морковку и картошку. Лук и морковку нарежьте мелко, а картофель средними по величине кубиками. Нарезанную картошку выложите в кастрюлю с бульоном, варите 20 минут. В это время обжарьте на сковороде, на растительном масле лук и морковку, добавьте зажарку в суп за 5 минут до окончания готовки. Петрушку и укроп помойте, дайте стечь жидкости и мелко порубите ножом. Бекон нарежьте тонкой соломкой. Очищенные зубчики чеснока мелко порубите ножом. Вместе с овощной зажаркой за 5 минут до окончания варки горохового супа добавьте чеснок, зелень и бекон. В конце добавьте вареное мясо и горчицу. Посолите и поперчите по вкусу. Доведите гороховый суп до кипения, снимите кастрюлю с огня и оставьте на полчаса настояться. Подавать суп можно с сухариками и сметаной. Приятного аппетита!

Гороховый суп с курицей и картошкой

Гороховый суп с курицей и картошкой – такое замечательное блюдо есть почти в каждой кулинарной книге. Причем из куриного филе бульон будет более легким, а если хотите наваристый супчик, то выбирайте бедрышки. Такое блюдо можно включать даже в детское меню, оно питательно и легко усваивается организмом.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

Масло растительное – 1 ст.л.

Бедра куриные – 400 гр.

Картошка – 250 гр.

Горох сушеный колотый – 150 гр.

Лук репчатый – 80 гр.

Вода – 3 л.

Перец черный молотый – ¼ ч.л.

Соль поваренная – ¼ ч.л.

Лист лавровый – 2 шт.

Перец горошком – 4 шт.

Морковка – 80 гр.

Зелень – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Части курицы разморозьте и обмойте прохладной водой. Почистите картошку, лук и морковку.

Шаг 2. Горох промойте и замочите в холодной воде на ночь.

Шаг 3. В объемную кастрюлю положите мясо и горох. Влейте воду и поставьте емкость на плиту. В процессе варки на поверхности бульона будет образовываться пенка, ее необходимо убирать.

Шаг 4. Лук нарежьте мелкими кубиками, морковку натрите на терке с крупными отверстиями. Обжарьте овощи до мягкости на растительном масле.

Шаг 5. Картошку нарежьте кубиками. Через час от начала варки бульона добавьте в него картофель.

Шаг 6. Через 20 минут проверьте состояние картофеля и гороха, они должны быть почти полностью готовы. Выложите в суп овощную зажарку.

Шаг 7. Добавьте в суп лавровый лист, перец горошком, посолите и приправьте бульон.

Шаг 8. Через 5 минут уберите кастрюлю с огня и дайте гороховому супу настояться под крышкой в течение получаса.

Шаг 9. По желанию перед подачей добавьте в порции супа рубленую зелень и хлебные сухарики. Приятного аппетита!

Как приготовить гороховый суп с копченостями в кастрюле

Как приготовить гороховый суп с копченостями в кастрюле, чтобы он получился густым, наваристым и согревающим, чтобы создать уют и теплую атмосферу дома, – все это под силу каждой хозяйке. Рецепт супа простой, а состав ингредиентов более чем доступный.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 4-6.

Ингредиенты:

Ребра копченые свиные – 0,5 кг.

Грудинка/бекон – 300 гр.

Горох сушеный – 250 гр.

Соль поваренная – по вкусу.

Перец черный свежемолотый – по вкусу.

Картошка – 0,7 кг.

Лук репчатый – 150 гр.

Морковка – 150 гр.

Лист лавровый – 3 л.

Масло растительное – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Копченые ребра залейте водой и поставьте на плиту, варите бульон в течение 30-40 минут.

Шаг 2. Ребрышки извлеките из бульона, остудите и отделите мясо от костей. Мясо нарежьте небольшими кусочками.

Шаг 3. Сушеный горох хорошо промойте холодной водой.

Шаг 4. Бульон снова поставьте на огонь, выложите мясо.

Шаг 5. Затем добавьте горох и варите суп в течение 30 минут.

Шаг 6. Репчатый лук очистите от шелухи и мелко нарежьте.

Шаг 7. Морковку очистите, помойте и натрите на крупной терке.

Шаг 8. Грудинку нарежьте соломкой.

Шаг 9. На разогретую сковороду вылейте растительное масло. Сначала выложите репчатый лук, затем добавьте морковку и продолжайте жарить овощи до мягкости.

Шаг 10. На другой сковороде без растительного масла обжарьте грудинку.

Шаг 11. Почистите картофель, помойте его и нарежьте кубиками. Выложите картошку в кастрюлю с супом и варите 3-4 минуты при слабом кипении.

Шаг 12. Далее выложите грудинку и овощную зажарку, посолите и приправьте суп по вкусу. Продолжайте варить до готовности картофеля.

Шаг 13. За 5-10 минут до окончания варки добавьте лавровый лист. После этого уберите кастрюлю с гороховым супом с огня и дайте настояться в течение 10-15 минут.

Шаг 14. Готовый гороховый суп с копченостями разлейте по тарелкам и посыпьте рубленой зеленью. Приятного аппетита!

Классический суп-пюре из гороха

Классический суп-пюре из гороха – блюдо, которое заслуживает особого внимания. С таким нежным и сытным супчиком шикарный обед вам обеспечен. Чтобы суп-пюре действительно получился однородным, сушеный горох необходимо замочить в воде и лучше всего на ночь.

Время готовки – 3 ч.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Горох сушеный – 300-400 гр.

Бульон куриный – 2 л.

Лук репчатый – 1 шт.

Картошка – 200 гр.

Хлеб белый – для гренок.

Перец черный молотый – по вкусу.

Соль поваренная – по вкусу.

Масло растительное – 1 ч.л.

Зелень – для подачи.

Сметана – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриный бульон сварите заранее. Картофель почистите и помойте, с головки репчатого лука снимите шелуху. Горох замочите на ночь в холодной воде.

Шаг 2. Горох после замачивания еще раз хорошо промойте.

Шаг 3. Куриный бульон доведите до кипения, высыпьте горох и варите до его готовности примерно час.

Шаг 4. Когда горох разварится и станет мягким, добавьте в суп нарезанный кубиками картофель и репчатый лук. При желании можно добавить в суп морковку. Продолжайте варить суп 20 минут.

Шаг 5. Белый хлеб нарежьте кубиками. Обжарьте их до румяной корочки на сковороде с растительным маслом. В процессе жарки посолите и приправьте перцем. Также можно высушить хлеб в духовке.

Шаг 6. Когда горох и картофель будут готовы, уберите кастрюлю с огня. Суп пюрируйте погружным блендером.

Шаг 7. Гороховый суп-пюре готов.

Шаг 8. Подавайте гороховый суп-пюре с гренками, свежей зеленью и сметаной. Приятного аппетита!

Как сварить гороховый суп с мясом свинины

Как сварить гороховый суп с мясом свинины и красиво подать его на семейный обед, вы узнаете из нашего рецепта. Это один из самых вкусных вариантов блюда, бульон получается наваристым, горох придает густоту и делает блюдо очень питательным.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Мясо свинины на ребрышках – 0,5 кг.

Горох сушеный – 1 ст.

Картофель – 3 шт.

Соль поваренная – 1 ч.л.

Лук репчатый – 1 шт.

Масло растительное – 1 ст.л.

Морковка – 1-2 шт.

Вода – 2 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Чтобы суп сварился быстрее, горох необходимо замочить на несколько часов, а лучше на всю ночь.

Шаг 2. Свинину промойте под краном и сложите в кастрюлю. Влейте в емкость примерно 2 литра воды и поставьте на плиту.

Шаг 3. Когда бульон закипит, снимите с поверхности пену и высыпьте промытый горох и одну очищенную целую картошку. Варите полчаса.

Шаг 4. Лук и морковку очистите. Лук нарежьте кубиками, а морковку натрите на терке. Овощи обжарьте на растительном масле до мягкости.

Шаг 5. Оставшийся картофель нарежьте кубиками и выложите в бульон, немного посолите суп.

Шаг 6. Вслед за картошкой, в бульон выложите овощную зажарку.

Шаг 7. Картошку достаньте из бульона, разомните ее вилкой или толкушкой, выложите полученную массу в суп, перемешайте.

Шаг 8. Сваренное мясо извлеките из бульона, отделите от костей и нарежьте кусочками. После этого верните мясо в суп.

Шаг 9. Проверьте состояние картошки, если она сварилась, посолите и приправьте суп по вкусу.

Шаг 10. Подавайте гороховый суп с гренками. Для красивой подачи украсьте суп свежей зеленью. Приятного аппетита!

Вкусный гороховый суп с говядиной

Вкусный гороховый суп с говядиной – первое блюдо, которое прекрасно впишется в любое меню. Этот суп любят взрослые и дети. Особенно, если подавать его с сухариками. К тому же блюдо выйдет недорогим, если выбирать для бульона говядину на косточке.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 60 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Ребра говяжьи с мясом – 0,6 кг.

Вода питьевая – 4 л.

Горох колотый – 0,5 кг.

Лук репчатый средний – 1 шт.

Морковка средняя – 2 шт.

Картошка средняя – 3 шт.

Масло растительное без запаха – 2 ст.л.

Укроп – 2-3 ветки.

Перец черный свежемолотый – по вкусу.

Соль поваренная – по вкусу.

Петрушка – 3-4 ветки.

Чеснок – 2 зуб.

Сметана 20 % – 6 ст.л.

Лист лавровый – 2 шт.

Хлеб ржаной – 4 куска.

Бекон – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Говяжьи ребра помойте, порубите топориком на более мелкие куски и выложите в кастрюлю. Влейте воду и поставьте вариться, бульон готовится в течение нескольких часов на медленном огне. Посолите бульон по вкусу, когда он будет готов, процедите его.

Шаг 2. Колотый горох промойте проточной водой и замочите на 2 часа.

Шаг 3. Очистите лук, чеснок, морковку и картошку. Картофель нарежьте брусками, лук – мелкими кубиками, а морковку натрите на терке. Процеженный бульон верните на плиту, когда он закипит, выложите в него картошку, варите 5 минут. Далее всыпьте горох и продолжайте варить 20 минут.

Шаг 4. На растительном масле обжарьте лук и морковку до мягкости. Чеснок пропустите через пресс, зелень мелко порубите ножом. Добавьте чеснок и зелень в сковороду к жареному луку и моркови, продолжайте жарить все вместе 2-3 минуты.

Шаг 5. Затем овощную зажарку пюрируйте блендером вместе со сметаной.

Шаг 6. Полученную овощную массу выложите в кастрюлю с гороховым супом. Также добавьте лавровый лист, соль и молотый перец, продолжайте готовить суп 15 минут. В конце готовки уберите лавровый лист из супа.

Шаг 7. Финальные шаг. Хлеб нарежьте кубиками и подсушите его в духовке при 200 градусах в течение 10-15 минут. Бекон нарежьте соломкой и обжарьте до хруста. Вареную говядину снимите с кости и так же нарежьте небольшими кусочками.

Шаг 8. Разлейте гороховый суп по тарелкам, добавьте мясо, бекон и хлебные сухарики. Приятного аппетита!

Как приготовить классический гороховый суп в мультиварке

Как приготовить классический гороховый суп в мультиварке – очень просто, даже легче чем в кастрюле на плите. К тому же такая кухонная техника гарантирует получение мягкого и разваренного гороха. В итоге вы получите насыщенный по вкусу, густой и наваристый супчик.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Горох сушеный – 2 мультистакана.

Вода – 2 л.

Картошка – 5-6 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Масло растительное – для жарки.

Сало свиное – по вкусу.

Соль поваренная – 1,5 ст.л.

Перец черный свежемолотый – по вкусу.

Лист лавровый – по вкусу.

Паста томатная – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Горох промойте проточной водой, замочите на 1-3 часа. Две головки репчатого лука очистите и нарежьте небольшими кубиками.

Шаг 2. Свиное сало нарежьте кубиками и выложите в чашу мультиварки. Добавьте немного растительного масла, выложите измельченный лук и жарьте все вместе 10 минут в режиме «Выпечка».

Шаг 3. Картошку почистите, помойте и нарежьте кубиками.

Шаг 4. С гороха слейте воду и еще раз хорошо промойте его проточной водой.

Шаг 5. В чашу мультиварки выложите картошку, горох и томатную пасту. Посолите, высыпьте молотый перец и положите лавровый лист. Залейте продукты водой и установите режим «Тушение» на 2 часа.

Шаг 6. После окончания программы подержите гороховый суп под крышкой от 30 до 60 минут. Готовый гороховый суп разлейте по тарелкам и посыпьте его рубленой зеленью. Приятного аппетита!

Постный гороховый суп без мяса

Постный гороховый суп без мяса все равно получается очень наваристым. Наверное, именно поэтому горох так ценится, ведь употребляя его, легко можно получить необходимую норму белка, исключая из рациона мясо. Берите рецепт на заметку, это отличный и простой способ сытно накормить семью.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 25-30 мин.

Порции – 4-6.

Ингредиенты:

Горох колотый – 150-180 гр.

Лист лавровый сушеный – 1-2 шт.

Укроп – по вкусу.

Лук репчатый среднего размера – 1 шт.

Морковка – 1 шт.

Картошка – 3-4 шт.

Соль поваренная – 1 ст.л.

Вода – 2,5 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Горох хорошо промойте проточной водой. Залейте горох чистой водой и поставьте на плиту. Когда вода закипит, убавьте нагрев и продолжайте варить, через 40 минут можно будет добавлять другие продукты в суп. Если вы хотите сократить время варки гороха, предварительно замочите его на ночь.

Шаг 2. Картошку почистите при помощи ножа или овощечистки, помойте и нарежьте кубиками. Добавьте его в бульон к гороху.

Шаг 3. Пока варится картошка, очистите лук и морковку. Лук нарежьте кубиками.

Шаг 4. Морковку натрите на крупной терке.

Шаг 5. Когда картошка станет мягкой, добавьте в суп лук и морковку, посолите по вкусу и добавьте лавровый лист. Варите гороховый суп еще 10 минут.

Шаг 6. Постный гороховый суп получится очень густым и вкусным. Перед подачей посыпьте суп рубленой зеленью. Приятного аппетита!

Суп из гороха с копченой колбасой

Суп из гороха с копченой колбасой – блюдо с очень оригинальным вкусом и легкой пикантной ноткой. Конечно, нужно выбирать колбасу высокого качества и с натуральным составом. В магазине можно найти два вида гороха: колотый и цельный, первый вид готовится немного быстрее.

Время готовки – 5 ч. 20 мин.

Время приготовления – 35 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Горох колотый – 1 ст.

Колбаса копченая – 150 гр.

Соль поваренная – по вкусу.

Масло растительное – 4 ст.л.

Лист лавровый – 1 шт.

Картошка – 3 шт.

Морковка – 1 шт.

Укроп – по вкусу.

Лук репчатый – 1 шт.

Петрушка – по вкусу.

Вода – 2 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Горох промойте проточной водой, затем замочите в воде от 4 часов и более. После этого еще раз промойте горох и переложите в кастрюлю. Влейте 2 литра воды и поставьте на плиту. Варите горох от момента закипания в течение 1 часа.

Шаг 2. Почистите картошку, помойте ее и нарежьте кубиками. Выложите нарезанный овощ в бульон с горохом. Продолжайте варить суп 5 минут.

Шаг 3. Очищенные лук и морковку измельчите. Затем обжарьте эти овощи на сковороде, на растительном масле до мягкого состояния.

Шаг 4. Пассерованные овощи выложите в кастрюлю, посолите и варите еще 8-10 минут.

Шаг 5. С копченой колбасы снимите оболочку и нарежьте ее соломкой.

Шаг 6. Зелень помойте и мелко порубите ножом.

Шаг 7. Выложите копченую колбасу в суп, добавьте также лавровый лист и рубленую зелень. Варите супчик 5 минут.

Шаг 8. Гороховый суп с копченой колбасой готов, подавайте его на обед в горячем виде. Приятного аппетита!

Гороховый суп с тушенкой

Гороховый суп с тушенкой несмотря на свою простоту и доступность, нравится многим. Тушенка может быть любая, которая найдется у вас закромах. А чтобы не тратить на готовку супа много времени, заранее замочите горох в холодной воде.

Время готовки – 1 ч. 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Тушенка мясная – 300 гр.

Горох колотый – 150 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковка – 1 шт.

Вода питьевая – 2,5 л.

Масло растительное/сливочное – 2 ст.л.

Перец черный горошком – 4 шт.

Соль поваренная – по вкусу.

Зелень – для подачи.

Стебель сельдерея – 1 шт.

Лист лавровый – 2 шт.

Картошка – 4 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Колотый горох хорошо промойте проточной водой.

Шаг 2. Горох переложите в кастрюлю, залейте водой и поставьте на плиту. Доведите воду до кипения, убавьте нагрев и варите 1 час. Через 45 минут от момента закипания добавьте в бульон нарезанную картошку, к этому времени горох будет уже довольно мягким.

Шаг 3. Очищенную луковицу нарежьте кубиками, а стебель сельдерея и морковку — соломкой. Затем пассеруйте эти овощи на растительном или сливочном масле до мягкости и характерного золотистого цвета.

Шаг 4. В кастрюлю выложите тушенку, пассерованные овощи, лавровый лист и перец горошком, посолите по вкусу. Продолжайте варить гороховый суп еще 5-6 минут.

Шаг 5. Готовому гороховому супу дайте отдохнуть 15 минут и подавайте на стол. Прямо в тарелки можно добавить рубленую зелень. Приятного аппетита!