Как приготовить голубцы: разбираем основные ошибки

Сегодня вашему вниманию предлагается очень вкусный рецепт голубцов, который, к тому же, достаточно простой и быстрый. И так, как делать голубцы.

Для того, чтобы приготовить это вкуснейшее и сытное блюдо вам понадобятся следующие ингредиенты.

Ингредиенты:

Мясо свинины – 1 кг;

капуста (большого размера) – 1 кочан;

рис – 1 стакан;

луковица;

морковка – 1 шт.;

подсолнечное масло – две ложки;

паста томатная либо томатный сок;

мука пшеничная – две ложки;

сахарный песок;

черный перец молотый;

сладкая сухая паприка;

молотый кориандр;

сметана – по вкусу;

зелень петрушки.

Процесс приготовления блюда

Для начала необходимо отварить капусту. Для этого опустите кочан капусты в кипящую водичку, примерно, минут на 5. После, отделите листья и срежьте грубую часть, чтобы легче было сворачивать, рассказывает Архипова Юлия.

Если некоторые листья будут недостаточно мягкими и эластичными, то их можно дополнительно проварить в той же водичке.

Теперь приступайте к приготовлению фарша. Возьмите мясо, хорошо промойте его и нарежьте на кусочки.

Далее пропустите мясо через мясорубку желательно два раза.

Луковицу, морковку очистите. Лук нарубите мелко, а морковку натрите на терке.

На сковороде разогрейте небольшое количество масла и обжарьте на нем нарезанный лук и натертую морковь.

Рис хорошо промойте и в подсоленной водичке варите до полуготовности.

В мисочке смешайте мясо, жареную морковку с луком и вареный рис. Немного посолите, добавьте перец молотый, сладкую паприку и кориандр. Затем фарш хорошо вымесите.

Теперь возьмите листья капусты и в каждый положите нужно количество фарша. Примерно, на один лист вам понадобится около 2-1, 5 столовых ложек начинки.

Сверните голубцы и аккуратно, плотно уложите в кастрюлю.

Залейте голубцы кипятком и отправляйте на плиту. Варить необходимо на среднем огне, примерно, минут 40-30.

После, воду слейте и на ее основе приготовьте соус из томатной пасты (5 ложек), муки, сахара и соли. Залейте голубцы соусом и готовьте еще минут 5.

По желанию можно приготовить голубцы в духовке. Для этого плотно уложите их на противень, залейте соусом и готовьте около часа.

Теперь вы знаете, как делать голубцы, которые получаются очень сочными и вкусными. Перед тем, как подавать блюдо на стол, полейте сметаной и посыпьте нарубленной петрушкой. И приятного всем аппетита!

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Проверено редакцией