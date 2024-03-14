Как приготовить голубцы: разбираем основные ошибки

Сегодня вашему вниманию предлагается очень вкусный рецепт голубцов, который, к тому же, достаточно простой и быстрый. И так, как делать голубцы.
Для того, чтобы приготовить это вкуснейшее и сытное блюдо вам понадобятся следующие ингредиенты.
Ингредиенты:
- Мясо свинины – 1 кг;
- капуста (большого размера) – 1 кочан;
- рис – 1 стакан;
- луковица;
- морковка – 1 шт.;
- подсолнечное масло – две ложки;
- паста томатная либо томатный сок;
- мука пшеничная – две ложки;
- сахарный песок;
- черный перец молотый;
- сладкая сухая паприка;
- молотый кориандр;
- сметана – по вкусу;
- зелень петрушки.
Процесс приготовления блюда
Для начала необходимо отварить капусту. Для этого опустите кочан капусты в кипящую водичку, примерно, минут на 5. После, отделите листья и срежьте грубую часть, чтобы легче было сворачивать, рассказывает Архипова Юлия.
Если некоторые листья будут недостаточно мягкими и эластичными, то их можно дополнительно проварить в той же водичке.
Теперь приступайте к приготовлению фарша. Возьмите мясо, хорошо промойте его и нарежьте на кусочки.
Далее пропустите мясо через мясорубку желательно два раза.
Луковицу, морковку очистите. Лук нарубите мелко, а морковку натрите на терке.
На сковороде разогрейте небольшое количество масла и обжарьте на нем нарезанный лук и натертую морковь.
Рис хорошо промойте и в подсоленной водичке варите до полуготовности.
В мисочке смешайте мясо, жареную морковку с луком и вареный рис. Немного посолите, добавьте перец молотый, сладкую паприку и кориандр. Затем фарш хорошо вымесите.
Теперь возьмите листья капусты и в каждый положите нужно количество фарша. Примерно, на один лист вам понадобится около 2-1, 5 столовых ложек начинки.
Сверните голубцы и аккуратно, плотно уложите в кастрюлю.
Залейте голубцы кипятком и отправляйте на плиту. Варить необходимо на среднем огне, примерно, минут 40-30.
После, воду слейте и на ее основе приготовьте соус из томатной пасты (5 ложек), муки, сахара и соли. Залейте голубцы соусом и готовьте еще минут 5.
По желанию можно приготовить голубцы в духовке. Для этого плотно уложите их на противень, залейте соусом и готовьте около часа.
Теперь вы знаете, как делать голубцы, которые получаются очень сочными и вкусными. Перед тем, как подавать блюдо на стол, полейте сметаной и посыпьте нарубленной петрушкой. И приятного всем аппетита!
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Проверено редакцией