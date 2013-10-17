Услуги современной полиграфии. Печать на картонных коробках

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Сегодня значение дизайна упаковки очень велико. Упаковка уже не только сохраняет товар при транспортировке, но и является рекламным носителем данного товара. Дизайн упаковки призван привлечь внимание покупателя к товару, выделить его среди остальных, заставить покупателя выбрать именно этот товар. Таким образом, часто покупкой становится не упакованный товар, а красивая «коробка» с товаром внутри. При разработке упаковки дизайнер должен ориентироваться на определенную группу потребителей, на свойства и дороговизну товара. Упаковка должна рассказать о том, что лежит внутри. Наиболее сильным элементом рекламного образа товара является изображение. Изготовление и печать коробок из картона в Москве – актуальная услуга, осуществляемая компанией «Экспресс Типография». Заказать такую услугу вы можете на сайте https://x-press.su/pechat-korobok.

Ведь картинка воспринимается легче и быстрее текста. Действительно, часто ли мы читаем то, что написано на коробке? А вот картинка привлекает внимание почти всегда. Неважно, что это будет: изображение товара в использовании, то, что можно изготовить при помощи товара, какой-то персонаж или еще что-либо – картинка должно привлечь внимание покупателя, заставить взять товар, узнать что это. Не стоит говорить, что изображенное на упаковке должно соответствовать тому, что находится внутри. Так, увидев на коробке изображение фрукта, мы ожидаем найти внутри нее сок либо другую продукцию с применением этого фрукта. но никогда не придет в голову, что там может находиться, например, машинное масло. Конечно, если это масло не имеет аромата использованного фрукта. Ассоциации – это то, на что необходимо сделать сильный упор в любой рекламе. Это же касается цвета и формы упаковки.

Так, темная с золотом упаковка будет говорить о товаре дорогом, элитном, а яркая с использованием мультперсонажей – о том, что товар предназначен для детей. Что касается формы, то сегодня для фантазии дизайнера в этой области не предела. Современные технологии позволяют создавать нестандартные интересные формы. Немало важен и материал упаковки. Эффектно смотрится сочетание различных материалов. Не стоит забывать и о тексте. Ярко может быть выделен производитель или торговая марка товара, его название или конкретная модель товара, а может даже и привлекательный слоган. Главное – текст должен быть легко читаемым.

Покупатель не должен напрягаться, чтобы прочитать написанное. Он просто пройдет мимо. Исключением может быть текст, использованный как графический элемент. Например, почитателей японской культуры привлечет надпись, выполненная в соответствующем шрифте.Умелое сочетание всех элементов позволяет создать качественный дизайн упаковки и эффективный рекламный образ товара. Образ не должен быть перегружен или вызывать желание что-то добавить.

Порой достаточно только одноцветного фона и правильно подобранной надписи. Рекламный образ, отраженный на упаковке, должен выделяться и легко запоминаться, чтобы в следующий раз покупатель подошел к данному товару или другому товару этой марки едва завидев знакомый элемент. Готовая упаковка должна соответствовать свойствам, качеству и цене данного товара. дешевый товар в дорогущей упаковке будет смотреться нелепо и спросом пользоваться не будет.