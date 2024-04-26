Описание приготовления:
Говядина — вкусное мясо, но готовится достаточно долго. Его можно заменить на телятину. Рис я обычно беру длиннозерный, так как он не разваривается и получается рассыпчатый.
Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Говядина / Крупы / Рис Блюдо: Горячие блюда / Плов
Состав / Ингредиенты:
- Говядина 800 Грамм
- Чеснок 5 Зубчиков
- Рис длиннозерный 1 Стакан
- Соль По вкусу
- Растительное масло 30 Грамм
- Специи По вкусу
- Вода горячая 2 Стакана (+ немного для мяса)
Количество порций 4
Калорийность
268 ккал
Калорийность
14 г
Белки
27 г
Жиры
0 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Плов из говядины на сковороде»
Чтобы приготовить плов с говядиной, подготовьте необходимые ингредиенты. Пропорции всех ингредиентов можно немного поменять на свой вкус, главное, чтобы рис с водой были в пропорции 1:2.
Говядину промойте в проточной воде и обсушите. Затем нарежьте мясо на небольшие кусочки. В горячую сковороду налейте растительное масло и выложите нарезанное мясо. Обжарьте его со всех сторон, чтобы оно поменяло цвет.
В это время очистите морковь и лук. Лук нарежьте полукольцами или чуть мельче. Морковь можно потереть на терке или нарезать брусочками.
Выложите овощи в сковороду к мясу. Помешайте. Обжарьте 2-3 минуты.
Затем подлейте немного горячей воды и тушите мясо на малом огне 1 час. Мясо должно стать мягким. В зависимости от качества мяса, времени на тушение может понадобиться больше. Следите за уровнем воды. Постепенно она будет испаряться.
Когда мясо будет почти готово, выложите в сковороду рис.
Залейте горячей водой. По вкусу посыпьте соль и специи. Добавьте несколько зубчиков чеснока. Накройте крышкой и оставьте еще минут на 15-20.
За это время рис увеличится в размере, впитает в себя всю воду и станет мягкий. Снимите сковороду с огня. Перемешайте плов и оставьте немного постоять под крышкой.
Плов с говядиной готов! Приятного аппетита!