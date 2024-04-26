Описание приготовления:

Говядина — вкусное мясо, но готовится достаточно долго. Его можно заменить на телятину. Рис я обычно беру длиннозерный, так как он не разваривается и получается рассыпчатый.

Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Говядина / Крупы / Рис Блюдо: Горячие блюда / Плов

Состав / Ингредиенты:

Говядина 800 Грамм

Чеснок 5 Зубчиков

Рис длиннозерный 1 Стакан

Соль По вкусу

Растительное масло 30 Грамм

Специи По вкусу

Вода горячая 2 Стакана (+ немного для мяса)

Количество порций 4

Калорийность

268 ккал

Калорийность

14 г

Белки

27 г

Жиры

0 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Плов из говядины на сковороде»

Чтобы приготовить плов с говядиной, подготовьте необходимые ингредиенты. Пропорции всех ингредиентов можно немного поменять на свой вкус, главное, чтобы рис с водой были в пропорции 1:2.

Говядину промойте в проточной воде и обсушите. Затем нарежьте мясо на небольшие кусочки. В горячую сковороду налейте растительное масло и выложите нарезанное мясо. Обжарьте его со всех сторон, чтобы оно поменяло цвет.

В это время очистите морковь и лук. Лук нарежьте полукольцами или чуть мельче. Морковь можно потереть на терке или нарезать брусочками.

Выложите овощи в сковороду к мясу. Помешайте. Обжарьте 2-3 минуты.

Затем подлейте немного горячей воды и тушите мясо на малом огне 1 час. Мясо должно стать мягким. В зависимости от качества мяса, времени на тушение может понадобиться больше. Следите за уровнем воды. Постепенно она будет испаряться.

Когда мясо будет почти готово, выложите в сковороду рис.

Залейте горячей водой. По вкусу посыпьте соль и специи. Добавьте несколько зубчиков чеснока. Накройте крышкой и оставьте еще минут на 15-20.

За это время рис увеличится в размере, впитает в себя всю воду и станет мягкий. Снимите сковороду с огня. Перемешайте плов и оставьте немного постоять под крышкой.

Плов с говядиной готов! Приятного аппетита!