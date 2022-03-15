Услуги таможенного брокера

Если Ваша деятельность связана с грузоперевозками между странами, тогда наверняка Вы точно знаете, что зачастую возникает ряд сложностей в этой сфере деятельности. Как правило, сложности возникают в процессе оформления на таможне документов или непосредственно при перевозке. Чтобы избежать сложностей, лучше воспользоваться услугами специалиста — брокера agapas.ru в таможенной сфере. Следует отметить, что сделка, которая заключается без профильного специалиста, может содержать в себе ряд ошибок, которые в дальнейшем приводит к наложению штрафа. Рекомендуем прибегнуть к услугам специалистов во избежание такого рода проблем.

Рассмотрим более детально какие же услуги может предоставить таможенный брокер:

помощь в экспорте продуктов различных компаний из страны за границу;

импорт зарубежных товаров;

услуги по таможне;

перевозки товаров между странами;

аутсорсинг.

Как происходит экспорт товаров

Экспорт товаров происходит по достаточно простой схеме. Первое, что Вам нужно будет сделать, это отправить запрос на электронную почту компании, которая занимается данным видом услуг. Далее, компании рассматривает запрос и согласовывает с заказчиком на каких условиях будут произведен экспорт товара. Компания выкупает товар по специально составленному договору. После чего составляется контракт внешнего типа с покупателем, который находиться за пределами страны. После чего покупатель переводит средства на расчетный счет продавца. Компания берет на себя оформления всей необходимой документации. Процесс запущен и следующим этапом идет отгрузка товара со складов продавца и доставка их покупателю.

Как происходит импорт товаров

Для начала работы также отправляется заявка на электронную почту. Происходит расчет стоимости импорта. После чего компания согласовывает все условия с заказчиком. Далее заключается контракт по внешней деятельности с поставщиком, который находиться в другой стране. После чего заказчик оплачивает товар. После оплаты, товар отгружают, оформляют на таможне и доставляют заказчику.