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Что приготовить из свеклы: рецепты для тех, кому надоели борщи и винегрет

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Что приготовить из свеклы: рецепты для тех, кому надоели борщи и винегрет

Свекла является одним из полезнейших овощей, однако многие не знают, что из нее много приготовить множество различных блюд.

Содержание

  • Простой салат
  • Свекольная икра
  • Свекла по-корейски

И если ваши познания дальше борща и винегрета не распространяются — возьмите на заметку несколько рецептов из списка ниже.

Простой салат

Свекла хорошо сочетается с чесноком. Поэтому овощ можно просто отварить, натереть на терке, заправить майонезом и добавить сюда несколько зубчиков чеснока, пропущенных через пресс.

Свекольная икра

Можно приготовить свекольную икру: мелко нашинковать 2 луковицы и 2 морковки, обжарить их. 

Затем к овощам добавить 3 свеклы, предварительно отваренных и натертых на терке. Тщательно перемешать, посолить, поперчить, тушить еще 15 минут. Можно оставить блюдо в таком виде или измельчить в блендере до консистенции пюре.

Свекла по-корейски

Гурманам точно придется по вкусу оригинальный пряный рецепт. 

Возьмите две сырые свеклы, почистите, натрите на корейской терке. Добавьте к ней: 

  • готовую приправу для корейской моркови;
  • 2-3 зубка чеснока, пропущенного через пресс;
  • 2 столовые ложки уксуса;
  • 2 столовые ложки горячего растительного масла.

Тщательно перемешать и оставить на ночь в холодильнике.

 

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