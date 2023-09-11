Что приготовить из свеклы: рецепты для тех, кому надоели борщи и винегрет

Свекла является одним из полезнейших овощей, однако многие не знают, что из нее много приготовить множество различных блюд.

Содержание

Простой салат

Свекольная икра

Свекла по-корейски

И если ваши познания дальше борща и винегрета не распространяются — возьмите на заметку несколько рецептов из списка ниже.

Простой салат

Свекла хорошо сочетается с чесноком. Поэтому овощ можно просто отварить, натереть на терке, заправить майонезом и добавить сюда несколько зубчиков чеснока, пропущенных через пресс.

Свекольная икра

Можно приготовить свекольную икру: мелко нашинковать 2 луковицы и 2 морковки, обжарить их.

Затем к овощам добавить 3 свеклы, предварительно отваренных и натертых на терке. Тщательно перемешать, посолить, поперчить, тушить еще 15 минут. Можно оставить блюдо в таком виде или измельчить в блендере до консистенции пюре.

Свекла по-корейски

Гурманам точно придется по вкусу оригинальный пряный рецепт.

Возьмите две сырые свеклы, почистите, натрите на корейской терке. Добавьте к ней:

готовую приправу для корейской моркови;

2-3 зубка чеснока, пропущенного через пресс;

2 столовые ложки уксуса;

2 столовые ложки горячего растительного масла.

Тщательно перемешать и оставить на ночь в холодильнике.