Что приготовить из свеклы: рецепты для тех, кому надоели борщи и винегрет

Свекла является одним из полезнейших овощей, однако многие не знают, что из нее много приготовить множество различных блюд.
Содержание
- Простой салат
- Свекольная икра
- Свекла по-корейски
И если ваши познания дальше борща и винегрета не распространяются — возьмите на заметку несколько рецептов из списка ниже.
Простой салат
Свекла хорошо сочетается с чесноком. Поэтому овощ можно просто отварить, натереть на терке, заправить майонезом и добавить сюда несколько зубчиков чеснока, пропущенных через пресс.
Свекольная икра
Можно приготовить свекольную икру: мелко нашинковать 2 луковицы и 2 морковки, обжарить их.
Затем к овощам добавить 3 свеклы, предварительно отваренных и натертых на терке. Тщательно перемешать, посолить, поперчить, тушить еще 15 минут. Можно оставить блюдо в таком виде или измельчить в блендере до консистенции пюре.
Свекла по-корейски
Гурманам точно придется по вкусу оригинальный пряный рецепт.
Возьмите две сырые свеклы, почистите, натрите на корейской терке. Добавьте к ней:
- готовую приправу для корейской моркови;
- 2-3 зубка чеснока, пропущенного через пресс;
- 2 столовые ложки уксуса;
- 2 столовые ложки горячего растительного масла.
Тщательно перемешать и оставить на ночь в холодильнике.