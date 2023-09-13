Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить черную редьку на зиму. Из овощей также можно добавить для аромата немного черешкового сельдерея. Редьку выбирайте плотную, твердую, без повреждений.
Основной ингредиент: Овощи / Редька Блюдо: Заготовки
Состав / Ингредиенты:
- Редька черная 1 Килограмм
- Перец сладкий 250 Грамм (разноцветный)
- Морковь 250 Грамм
- Чеснок 4 Зубчика
- Соль 3 Ст. ложки
- Сахар 3 Ст. ложки
- Уксус 9% 50 Миллилитров
- Петрушка 30 Грамм
Количество порций 6
Калорийность
48 ккал
Калорийность
2 г
Белки
1 г
Жиры
10 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Черная редька на зиму»
Подготовьте все ингредиенты.
Редьку и морковь помойте, очистите от кожуры. Натрите на крупной терке. Я использую терку для моркови по-корейски.
Добавьте нарезанный тонкими полосками болгарский перец. Добавьте соль и сахар, все перемешайте.
На дно чистой стерилизованной банки выложите петрушку и очищенный зубчик чеснока. Влейте укус.
Плотно заполните банку овощами.
Прикройте крышкой. На дно кастрюли постелите тряпочку, поставьте банку, влейте воду по плечики и доведите до кипения. После стерилизуйте 10-12 минут в несильно кипящей воде.
После герметично закрутите крышку. Банку аккуратно покрутите, чтобы укус равномерно распределился. Затем переверните верх дном, укутайте в полотенце и оставьте так до полного остывания.
После заготовку можно убрать в прохладное темное место на хранение. Черная редька на зиму готова.