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Черная редька на зиму

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Черная редька на зиму

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить черную редьку на зиму. Из овощей также можно добавить для аромата немного черешкового сельдерея. Редьку выбирайте плотную, твердую, без повреждений.
Основной ингредиент: Овощи / Редька Блюдо: Заготовки

Состав / Ингредиенты:

  • Редька черная 1 Килограмм
  • Перец сладкий 250 Грамм (разноцветный)
  • Морковь 250 Грамм
  • Чеснок 4 Зубчика
  • Соль 3 Ст. ложки
  • Сахар 3 Ст. ложки
  • Уксус 9% 50 Миллилитров
  • Петрушка 30 Грамм

Количество порций 6

Калорийность

48 ккал

Калорийность

2 г

Белки

1 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Черная редька на зиму»

Черная редька на зиму

Подготовьте все ингредиенты.

Черная редька на зиму

Редьку и морковь помойте, очистите от кожуры. Натрите на крупной терке. Я использую терку для моркови по-корейски.

Черная редька на зиму

Добавьте нарезанный тонкими полосками болгарский перец. Добавьте соль и сахар, все перемешайте.

Черная редька на зиму

На дно чистой стерилизованной банки выложите петрушку и очищенный зубчик чеснока. Влейте укус.

Черная редька на зиму

Плотно заполните банку овощами.

Черная редька на зиму

Прикройте крышкой. На дно кастрюли постелите тряпочку, поставьте банку, влейте воду по плечики и доведите до кипения. После стерилизуйте 10-12 минут в несильно кипящей воде.

Черная редька на зиму

После герметично закрутите крышку. Банку аккуратно покрутите, чтобы укус равномерно распределился. Затем переверните верх дном, укутайте в полотенце и оставьте так до полного остывания.

Черная редька на зиму

После заготовку можно убрать в прохладное темное место на хранение. Черная редька на зиму готова.

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