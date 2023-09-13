Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить черную редьку на зиму. Из овощей также можно добавить для аромата немного черешкового сельдерея. Редьку выбирайте плотную, твердую, без повреждений.

Основной ингредиент: Овощи / Редька Блюдо: Заготовки

Состав / Ингредиенты:

Редька черная 1 Килограмм

Перец сладкий 250 Грамм (разноцветный)

Морковь 250 Грамм

Чеснок 4 Зубчика

Соль 3 Ст. ложки

Сахар 3 Ст. ложки

Уксус 9% 50 Миллилитров

Петрушка 30 Грамм

Количество порций 6

Калорийность

48 ккал

Калорийность

2 г

Белки

1 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Черная редька на зиму»

Подготовьте все ингредиенты.

Редьку и морковь помойте, очистите от кожуры. Натрите на крупной терке. Я использую терку для моркови по-корейски.

Добавьте нарезанный тонкими полосками болгарский перец. Добавьте соль и сахар, все перемешайте.

На дно чистой стерилизованной банки выложите петрушку и очищенный зубчик чеснока. Влейте укус.

Плотно заполните банку овощами.

Прикройте крышкой. На дно кастрюли постелите тряпочку, поставьте банку, влейте воду по плечики и доведите до кипения. После стерилизуйте 10-12 минут в несильно кипящей воде.

После герметично закрутите крышку. Банку аккуратно покрутите, чтобы укус равномерно распределился. Затем переверните верх дном, укутайте в полотенце и оставьте так до полного остывания.

После заготовку можно убрать в прохладное темное место на хранение. Черная редька на зиму готова.