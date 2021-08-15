Принципы выбора ворот для частного дома

По способу открытия есть такие типы ворот:

Откатные;

Секционные ворота;

Распашные;

Рулонные ворота.

Первые – откатные ворота давно пользуются популярностью благодаря тому, что занимают мало места, сдвигаясь вдоль забора. У них есть два типа механизмов, как ручной, так и автоматический. Конечно, второй более удобный и практичный. Установка распашных и откатных ворот в Москве от мастеров своего дела доступна тут https://otkrytie-vorota.ru/nashi-raboty/.

Секционные ворота весьма доступный и популярный вариант, который часто используют для гаража или закрытого въезда во двор. Их основной плюс – экономия пространства. Такие ворота лучше выбирать с автоматикой. При правильной эксплуатации они весьма надежные и долговечные.

Распашные ворота могут быть с одной или двумя створками, а есть модели без них. При этом вы сами можете выбирать, в какую сторону они должны открываться, и какие материалы использовать для изготовления.

Самый бюджетный вариант – рулонные ворота, но они не имеют слишком длительный срок службы, поэтому не слишком популярны. Чаще их выбирают, как временное решение.

Тип механизма

Есть два типа: ручной и автоматический. Тут все достаточно просто, если бюджет позволяет, то лучше сразу установить качественную и надежную автоматику для ворот. Она позволит вам сэкономить много времени и сил.

Автоматические ворота подвержены износу, как и все моторизованное оборудование. Блок — движение может быть из — за неисправности пультов дистанционного управления и электронного управления, но и к ряду проблем, связанных с тележками, фотоэлементов или износа механических рук. Специализированные техники позаботятся как об установке, так и о технической поддержке в дальнейшем.

Гаражные ворота могут быть оснащены специальной моторизованной системой и при необходимости удаленным управлением через смартфон. Как правило, для секционных ворот используют электромеханическую автоматику, а для подвесных — гидравлические механизмы. В гаражных воротах секционных они подвержены поломке троса или шкива, если не из-за неисправности автоматики.