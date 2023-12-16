Хлеб больше не покупаю. Турецкий повар поделился рецептом лепёшек, намного вкуснее наших пирожков

Где можно отведать вкусные лепешки? Как правило, подобную вкусную ароматную выпечку готовят в Турции. Эта страна с древних времен славится своими блюдами. Обычно даже в выпечку турки кладут много специй, что значительно усиливает вкус блюд. Однако, есть выпечка, где используется мало специй. При этом делается выпечка весьма необычно.

Например, в лепешках главным компонентом является картошка. Речь идет не обо всех лепешках, а лишь о части.

Лепешки из картошки считаются сытными, при этом весьма пресными. Они способны стать заменой для обычного хлеба на столе. Такую лепешку подают как тарелку, на которой лежит мясо и овощи.

Приготовим вместе картофельную лепешку.

Ингредиенты для картофельной лепешки:

Картофель — 3 шт.;

Молоко — 180 мл;

Соль — ½ ч.л.;

Сахар — ½ ч.л.;

Дрожжи — 1 ч.л.;

Мука — 300 г.

Приготовление картофельной лепешки:

Очищаем и нарезаем крупными кубиками картофель, отвариваем до готовности. Превращаем картофель в пюре, смешиваем с молоком.

Высыпаем в картофельное пюре соль, сахарный песок и дрожжи, тщательно перемешиваем.

Просеиваем в картофельную массу муку, замешиваем тесто руками.

Собираем тесто в колобок, смазываем растительным маслом и кладем в миску. Оставляем под пищевой пленкой тесто на 30 минут.

Снова обминаем тесто и делим на 2 равные части. Обе части делим еще раз надвое, формируем колобки.

Пальцами разминаем колобки до состояния лепешек.

В сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем лепешку и обжариваем с обеих сторон до золотистого цвета.

Аналогично обжариваем остальные лепешки.

Получаются простые и быстрые картофельные лепешки. Хороший способ замены хлебу, с лепешками можно подавать и мясо, и рыбу, и даже супы.