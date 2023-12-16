Хлеб больше не покупаю. Турецкий повар поделился рецептом лепёшек, намного вкуснее наших пирожков

Где можно отведать вкусные лепешки? Как правило, подобную вкусную ароматную выпечку готовят в Турции. Эта страна с древних времен славится своими блюдами. Обычно даже в выпечку турки кладут много специй, что значительно усиливает вкус блюд. Однако, есть выпечка, где используется мало специй. При этом делается выпечка весьма необычно.
Например, в лепешках главным компонентом является картошка. Речь идет не обо всех лепешках, а лишь о части.
Лепешки из картошки считаются сытными, при этом весьма пресными. Они способны стать заменой для обычного хлеба на столе. Такую лепешку подают как тарелку, на которой лежит мясо и овощи.
Приготовим вместе картофельную лепешку.
Ингредиенты для картофельной лепешки:
- Картофель — 3 шт.;
- Молоко — 180 мл;
- Соль — ½ ч.л.;
- Сахар — ½ ч.л.;
- Дрожжи — 1 ч.л.;
- Мука — 300 г.
Приготовление картофельной лепешки:
Очищаем и нарезаем крупными кубиками картофель, отвариваем до готовности. Превращаем картофель в пюре, смешиваем с молоком.
Высыпаем в картофельное пюре соль, сахарный песок и дрожжи, тщательно перемешиваем.
Просеиваем в картофельную массу муку, замешиваем тесто руками.
Собираем тесто в колобок, смазываем растительным маслом и кладем в миску. Оставляем под пищевой пленкой тесто на 30 минут.
Снова обминаем тесто и делим на 2 равные части. Обе части делим еще раз надвое, формируем колобки.
Пальцами разминаем колобки до состояния лепешек.
В сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем лепешку и обжариваем с обеих сторон до золотистого цвета.
Аналогично обжариваем остальные лепешки.
Получаются простые и быстрые картофельные лепешки. Хороший способ замены хлебу, с лепешками можно подавать и мясо, и рыбу, и даже супы.