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Хлеб больше не покупаю. Турецкий повар поделился рецептом лепёшек, намного вкуснее наших пирожков

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Хлеб больше не покупаю. Турецкий повар поделился рецептом лепёшек, намного вкуснее наших пирожков

Где можно отведать вкусные лепешки? Как правило, подобную вкусную ароматную выпечку готовят в Турции. Эта страна с древних времен славится своими блюдами. Обычно даже в выпечку турки кладут много специй, что значительно усиливает вкус блюд. Однако, есть выпечка, где используется мало специй. При этом делается выпечка весьма необычно.

Например, в лепешках главным компонентом является картошка. Речь идет не обо всех лепешках, а лишь о части.

Лепешки из картошки считаются сытными, при этом весьма пресными. Они способны стать заменой для обычного хлеба на столе. Такую лепешку подают как тарелку, на которой лежит мясо и овощи.

Приготовим вместе картофельную лепешку.

Ингредиенты для картофельной лепешки:

  • Картофель — 3 шт.;
  • Молоко — 180 мл;
  • Соль — ½ ч.л.;
  • Сахар — ½ ч.л.;
  • Дрожжи — 1 ч.л.;
  • Мука — 300 г.

Приготовление картофельной лепешки:

Очищаем и нарезаем крупными кубиками картофель, отвариваем до готовности. Превращаем картофель в пюре, смешиваем с молоком.

Высыпаем в картофельное пюре соль, сахарный песок и дрожжи, тщательно перемешиваем.

Просеиваем в картофельную массу муку, замешиваем тесто руками.

Собираем тесто в колобок, смазываем растительным маслом и кладем в миску. Оставляем под пищевой пленкой тесто на 30 минут.

Снова обминаем тесто и делим на 2 равные части. Обе части делим еще раз надвое, формируем колобки.

Хлеб больше не покупаю. Турецкий повар поделился рецептом лепёшек, намного вкуснее наших пирожков

Пальцами разминаем колобки до состояния лепешек.

Хлеб больше не покупаю. Турецкий повар поделился рецептом лепёшек, намного вкуснее наших пирожков

В сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем лепешку и обжариваем с обеих сторон до золотистого цвета.

Хлеб больше не покупаю. Турецкий повар поделился рецептом лепёшек, намного вкуснее наших пирожков

Аналогично обжариваем остальные лепешки.

Хлеб больше не покупаю. Турецкий повар поделился рецептом лепёшек, намного вкуснее наших пирожков

Получаются простые и быстрые картофельные лепешки. Хороший способ замены хлебу, с лепешками можно подавать и мясо, и рыбу, и даже супы.

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