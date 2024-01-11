Рецепт: Лазанья «Домашняя» — С шампиньонами

Ингредиенты:

фарш свиной — 600 грамм;

мука — 1 ст.л.;

молоко — 900 мл.;

лук репчатый — 2 шт.;

морковь — 2 шт.;

мускатный орех молотый — 1 ч.л.;

сыр твердый — 200 грамм;

масло сливочное — 100 грам;

томатная паста — 3 ст.л.;

шампиньоны — 200 грамм;

томаты — 1 шт.;

листы лазаньи — 1 упаковка;

растительное масло для обжарки — 100 мл.;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу

Способ приготовления: Всем Доброго времени суток!

Сегодня добавлю рецепт наивкуснейшей лазаньи. Спасибо автору «Бессонога», источник рецепта — Лазанья «Домашняя»

Итак, все необходимые ингредиенты на фото ниже:

Помидоры пришлось взять черри, потому что крупные совсем не пахли помидорами)

Подготавливаю ингредиенты.

Лук нарезала мелко

Морковь на крупной тёрке

Шампиньоны измельчаю

Ингредиенты готовы

Отправляем их вместе обжариваться на растительном масле

Поджариваю

Фарш у меня был свино-говяжий, но мало, поэтому я добавила 200 грамм свиного, у меня вышло 662 грамма

Когда овощи поджарились

То добавляю в него фарш

И хорошо перемешиваю

Соль и перец

Помидоры измельчаю

И добавляю к остальному

Добавляю ложку томатной пасты, я взяла с горкой

Хорошо перемешиваю

Убавляю огонь и оставляю тушится

Пока фарш с овощами тушится я приступаю к приготовлению соуса

Соус «Бешамель»

Сначала следует прожарить муку в сухой кастрюле,

Я безперерывно перемешивала.

Держать до золотистого цвета и аромат действительно у подогретой муки приятный)

Выключить огонь и дать дну кастрюли остыть

Добавляю сливочное масло комнатной температуры, оно у меня хорошо подтаяло

И выливаю пакет молока (у меня пакет как раз 900 мл.)

Хорошо перемешиваю.

Снова включить огонь, разогреть

Добавляю 1 ч. л. мускатного ореха

И соль

Соус готов! И он жидкий

Тем временем фарш с овощами тоже приготовился и был ароматным и сочным

Форму для запекания смазываю сливочным маслом

Выкладываю на неё листы лазаньи

Сверху слой фарша и посыпаю его натёртым на крупной тёрке сыром

Поливаю соусом

Соус жидкий и отлично распределяется по всей поверхности

Снова выкладываю листы лазаньи, соус, фарш, сыр, соус. Должно хватить на 4 слоя.

Увидела, что автор выкладывала листы лазаньи и по бокам, тоже решила так сделать

Завершающий слой хорошо заливаю соусом, а сыр сверху

Я накрыла форму фольгой для более нежного вкуса и сохранения сочности)))

Отправляю лазанью запекаться в заранее разогретую духовку до 180 градусов.

Я выключила духовку через 25 минут и оставила форму на какое-то время внутри

По бокам, в форме, листы были слишком большие и выпирали, они пригорелым, но их даже отрезать не пришлось, они легко сами отрываются

Готовое блюдо

Получилось сочное и вкусное

А ещё сытное

Грибы прекрасно дополняют вкус

Порций здесь примерно 6-8. В отличие от первого, добавленного мной рецепта, получилось много лазаньи, не маленькая формочка, а большая!

Спасибо за рецепт автору «Бессонога», хотела взять тоже волнистые листы, но у нас в Магнитах таких не бывает, а приготовить загорелось срочно)))

Хотела сфотографировать красиво, как у вас. Но вышло как вышло)))

Стоимость ингредиентов — 719,646851

1 порция — 89,9558564 рублей (90 рублей)

182,05 рублей за ФАРШ (275 руб. за 1 кг )

1,949805 за 1 ст. л (39 грамм) МУКИ (99,99 за 2икг.)

56,99 за пакет МОЛОКА 900 мл.

6,3579875 за 233 грамма ЛУКА (43,66 ЗА 1,6 кг )

1,108 за 1 грамм МУСКАТНОГО ОРЕХА (277 рублей за 250 грамм)

87,10 за 242 грамма СЫРА (360 руб тза 1 кг )

29,2078947 за 100 грамм СЛИВОЧНОГО МАСЛА (110,99 за 380 грамм)

41,6666667 за 100 грамм (3 ст. л.) ТОМАТНОЙ ПАСТЫ

99,99 за 250 грамм ШАМПИНЬОНОВ

10,092 за 348 грамм РЕПЧАТОГО ЛУКА (29 руб. заи1 кг )

70,55496 за 126 грамм ПОМИДОРА (139,99 за 250 грамм)

219 рублей за упаковку ЛИСТОВ ЛАЗАНЬИ

11,3883333 за 100 мл. РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА (204,99 за 1,8 литра)

0,20787 за 13 грамм СОЛИ (15,99 за 1 кг )

1,97333333 за 2 грамма МОЛОТОГО ПЕРЦА (296 рублей за 300 грамм)

Блюдо, конечно, далеко не бюджетное, но зато какое вкусное!

Время приготовления: 50 мин. Примерная стоимость порции: 90 руб.