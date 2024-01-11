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Рецепт: Лазанья «Домашняя» — С шампиньонами

На чтение: 3 минуты
Рецепт: Лазанья «Домашняя» — С шампиньонами

Ингредиенты:
фарш свиной — 600 грамм;
мука — 1 ст.л.;
молоко — 900 мл.;
лук репчатый — 2 шт.;
морковь — 2 шт.;
мускатный орех молотый — 1 ч.л.;
сыр твердый — 200 грамм;
масло сливочное — 100 грам;
томатная паста — 3 ст.л.;
шампиньоны — 200 грамм;
томаты — 1 шт.;
листы лазаньи — 1 упаковка;
растительное масло для обжарки — 100 мл.;
соль — по вкусу;
перец черный молотый — по вкусу
Способ приготовления: Всем Доброго времени суток!

Сегодня добавлю рецепт наивкуснейшей лазаньи. Спасибо автору «Бессонога», источник рецепта — Лазанья «Домашняя»

Итак, все необходимые ингредиенты на фото ниже:

Помидоры пришлось взять черри, потому что крупные совсем не пахли помидорами)

Подготавливаю ингредиенты.

Лук нарезала мелко

Рецепт: Лазанья "Домашняя" - С шампиньонами

Морковь на крупной тёрке

Рецепт: Лазанья "Домашняя" - С шампиньонами

Шампиньоны измельчаю

Рецепт: Лазанья "Домашняя" - С шампиньонами

Ингредиенты готовы

Рецепт: Лазанья "Домашняя" - С шампиньонами

Отправляем их вместе обжариваться на растительном масле

Рецепт: Лазанья "Домашняя" - С шампиньонами

Поджариваю

Рецепт: Лазанья "Домашняя" - С шампиньонами

Фарш у меня был свино-говяжий, но мало, поэтому я добавила 200 грамм свиного, у меня вышло 662 грамма

Рецепт: Лазанья "Домашняя" - С шампиньонами

Когда овощи поджарились

Рецепт: Лазанья "Домашняя" - С шампиньонами

То добавляю в него фарш

Рецепт: Лазанья "Домашняя" - С шампиньонами

И хорошо перемешиваю

Соль и перец

Рецепт: Лазанья "Домашняя" - С шампиньонами

Помидоры измельчаю

Рецепт: Лазанья "Домашняя" - С шампиньонами

И добавляю к остальному

Рецепт: Лазанья "Домашняя" - С шампиньонами

Добавляю ложку томатной пасты, я взяла с горкой

Рецепт: Лазанья "Домашняя" - С шампиньонами

Хорошо перемешиваю

Рецепт: Лазанья "Домашняя" - С шампиньонами

Убавляю огонь и оставляю тушится

Рецепт: Лазанья "Домашняя" - С шампиньонами

Пока фарш с овощами тушится я приступаю к приготовлению соуса

Соус «Бешамель»

Сначала следует прожарить муку в сухой кастрюле,

Рецепт: Лазанья "Домашняя" - С шампиньонами

Я безперерывно перемешивала.
Держать до золотистого цвета и аромат действительно у подогретой муки приятный)

Рецепт: Лазанья "Домашняя" - С шампиньонами

Выключить огонь и дать дну кастрюли остыть

Добавляю сливочное масло комнатной температуры, оно у меня хорошо подтаяло

Рецепт: Лазанья "Домашняя" - С шампиньонами

И выливаю пакет молока (у меня пакет как раз 900 мл.)

Рецепт: Лазанья "Домашняя" - С шампиньонами

Хорошо перемешиваю.

Снова включить огонь, разогреть
Добавляю 1 ч. л. мускатного ореха

Рецепт: Лазанья "Домашняя" - С шампиньонами

И соль

Рецепт: Лазанья "Домашняя" - С шампиньонами

Соус готов! И он жидкий

Рецепт: Лазанья "Домашняя" - С шампиньонами

Тем временем фарш с овощами тоже приготовился и был ароматным и сочным

Рецепт: Лазанья "Домашняя" - С шампиньонами

Форму для запекания смазываю сливочным маслом

Выкладываю на неё листы лазаньи

Рецепт: Лазанья "Домашняя" - С шампиньонами

Сверху слой фарша и посыпаю его натёртым на крупной тёрке сыром

Рецепт: Лазанья "Домашняя" - С шампиньонами

Поливаю соусом

Рецепт: Лазанья "Домашняя" - С шампиньонами

Соус жидкий и отлично распределяется по всей поверхности

Рецепт: Лазанья "Домашняя" - С шампиньонами

Снова выкладываю листы лазаньи, соус, фарш, сыр, соус. Должно хватить на 4 слоя.

Рецепт: Лазанья "Домашняя" - С шампиньонами

Увидела, что автор выкладывала листы лазаньи и по бокам, тоже решила так сделать

Рецепт: Лазанья "Домашняя" - С шампиньонами

Завершающий слой хорошо заливаю соусом, а сыр сверху

Рецепт: Лазанья "Домашняя" - С шампиньонами

Я накрыла форму фольгой для более нежного вкуса и сохранения сочности)))

Рецепт: Лазанья "Домашняя" - С шампиньонами

Отправляю лазанью запекаться в заранее разогретую духовку до 180 градусов.

Я выключила духовку через 25 минут и оставила форму на какое-то время внутри

Рецепт: Лазанья "Домашняя" - С шампиньонами

По бокам, в форме, листы были слишком большие и выпирали, они пригорелым, но их даже отрезать не пришлось, они легко сами отрываются

Рецепт: Лазанья "Домашняя" - С шампиньонами

Готовое блюдо

Рецепт: Лазанья "Домашняя" - С шампиньонами

Получилось сочное и вкусное

Рецепт: Лазанья "Домашняя" - С шампиньонами

А ещё сытное

Рецепт: Лазанья "Домашняя" - С шампиньонами

Грибы прекрасно дополняют вкус

Рецепт: Лазанья "Домашняя" - С шампиньонами

Порций здесь примерно 6-8. В отличие от первого, добавленного мной рецепта, получилось много лазаньи, не маленькая формочка, а большая!

Спасибо за рецепт автору «Бессонога», хотела взять тоже волнистые листы, но у нас в Магнитах таких не бывает, а приготовить загорелось срочно)))

Хотела сфотографировать красиво, как у вас. Но вышло как вышло)))

Рецепт: Лазанья "Домашняя" - С шампиньонами

Стоимость ингредиентов — 719,646851
1 порция — 89,9558564 рублей (90 рублей)

182,05 рублей за ФАРШ (275 руб. за 1 кг )
1,949805 за 1 ст. л (39 грамм) МУКИ (99,99 за 2икг.)
56,99 за пакет МОЛОКА 900 мл.
6,3579875 за 233 грамма ЛУКА (43,66 ЗА 1,6 кг )
1,108 за 1 грамм МУСКАТНОГО ОРЕХА (277 рублей за 250 грамм)
87,10 за 242 грамма СЫРА (360 руб тза 1 кг )
29,2078947 за 100 грамм СЛИВОЧНОГО МАСЛА (110,99 за 380 грамм)
41,6666667 за 100 грамм (3 ст. л.) ТОМАТНОЙ ПАСТЫ
99,99 за 250 грамм ШАМПИНЬОНОВ
10,092 за 348 грамм РЕПЧАТОГО ЛУКА (29 руб. заи1 кг )
70,55496 за 126 грамм ПОМИДОРА (139,99 за 250 грамм)
219 рублей за упаковку ЛИСТОВ ЛАЗАНЬИ
11,3883333 за 100 мл. РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА (204,99 за 1,8 литра)
0,20787 за 13 грамм СОЛИ (15,99 за 1 кг )
1,97333333 за 2 грамма МОЛОТОГО ПЕРЦА (296 рублей за 300 грамм)

Блюдо, конечно, далеко не бюджетное, но зато какое вкусное!

Время приготовления: 50 мин. Примерная стоимость порции: 90 руб.

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