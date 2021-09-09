Валентина Байтина: Добрые дела меняют нас самих и мир к лучшему

Валентина Байтина — амбициозная предпринимательница, основательница большого количества проектов, одним из которых является BeBeTravel, а также Bubbles, с невероятно большим сердцем.

О большом сердце мы говорим именно потому, что Валентина вкладывает свое время, знания и деньги в благотворительность. Она хочет, чтобы этот мир стал хоть немного добрее и счастливее с ее помощью. Недавно Валентина стала участницей одного известного благотворительного проекта «Meet For Charity”, в котором принимают участие медийные личности, заслуженные артисты, актеры, художники и т.д.

Чтобы поучаствовать в благотворительном аукционе, необходимо предложить определенную сумму, за которую человек готов встретиться с известной личностью. Собранные суммы направляются в различные благотворительными фонды.

В рамках проекта «Meet For Charity” Валентина Байтина решила организовать для победителя особый ужин, во время которого она познакомит дипломанта с тонкостями и секретами столового этикета.

Вырученные с ужина деньги Валентина решила отправить на счет проекта DOSTYP, который поддерживает развитие молодым специалистам в сфере онкологии, помогает им получить качественное образование и развивает онкологическую помощь в России.

Валентина Байтина убеждена, что за молодыми специалистами будущее, поэтому так важно всячески их поддерживать.

Что касается этикета, в данной сфере Валентина отменный специалист. Валентина Байтина посетила внушающее количество стран и городов, столиц. Во время своих путешествий Валентина узнавала много о культурах, правилах поведения в различных обществах, особенностях этикета и так далее. Осознавая необходимость данный знаний, героиня нашей статьи решила поделиться ими с миром и распространять правила этикета в массах.

Для продвижения своих идей Валентина выбрала самую посещаемую интернет-площадку — TikTok, в которой достигла большого успеха. На сегодняшний день аккаунт Валентины «urban.etiquette» насчитывает более 20 миллионов просмотров и свыше 300 тысяч подписчиков.

Основательница культурных проектов делится с молодежью различными секретами и советами, начиная от того, как важно уметь быть собой, заканчивая разбором ошибок во время деловых встреч.

Валентина рассказала, что для нее благотворительность это не просто оказание помощи и поддержки, а в первую очередь влияние на душу и судьбу человека. Она убеждена, что умение делиться тем, что имеешь — приносит самые позитивные эмоции. По словам Валентины, благотворительность — это ценность, вписанная в жизнь навсегда. Добрые дела меняют нас самих и мир к лучшему, поэтому так важно думать о тех, кому действительно нужна помощь.