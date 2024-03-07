Пирог с лососем и брокколи: как быстро приготовить вкусное блюдо

Капуста делает вкус пирога более мягким, а заливка придает ему нежную текстуру.

Рыбные пироги почему-то гораздо менее популярны, чем мясные, а зря. Ведь они менее каллорийны, сочны и вкусны. Убедитесь в этом сами, приготовив быстрый и невероятно аппетитный пирог с лососем и брокколи по рецепту из кулинарного блога «Мамины рецепты».

Пирог с лососем и брокколи

Ингредиенты:

тесто слоеное бесдрожжевое;

лосось или другая красная рыба;

брокколи;

сыр.

Для заливки:

сливки 20% – 250 мл;

яйца – 2 шт;

соль, перец молотый, сушеный чеснок.

Способ приготовления:

Сырую рыбу отварить в кипящей подсоленной воде около пяти минут. Затем в кипящей воде в течение трех минут отварить брокколи.

Тесто раскатать и выложить в форму, обрезав края вровень с бортиками и наколов дно вилкой, чтобы тесно снизу не пузырилось. Рыбу без косточек и капусту порезать, выложить на тесто.

Для заливки все ингредиенты смешать и залить пирог. Сверху посыпать тертым сыром и отправить в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 40-60 минут. Время выпечки зависит от духовки. Нужно следить, чтобы низ пирога нормально пропекся.

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