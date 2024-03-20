Рецепт: Паровые котлеты с начинкой — из филе куриной грудки

Ингредиенты:

филе куриной грудки — 300 гр.;

лук репчатый — 1 шт.;

стебель сельдерея — 1 шт.;

соль — 1 ч.л.;

чеснок гранулированный — 1 ч.л.;

смесь итальянских трав — 1 ч.л.;

сыр полутвердый — 50 гр.;

кориандр молотый — 0,5 ч.л.

Способ приготовления: Для диетического питания паровые котлетки — самая хорошая пища. Но иногда, может, слишком скучно есть паровое и пресное, поэтому хорошо бы разбавить обычную еду небольшим пикантный акцентом, например, добавив к паровые котлетки сырную начинку.

Для этих котлеток нам понадобится фарш из филе куриной грудки, репчатого лука и стебля сельдерея.

К этому фаршу добавляем по одной чайной ложке соли, гранулированного чеснока, смеси специй «Итальянские травы», в состав которой входит сушеный измельченный базилик, петрушка, сельдерей и другие ароматные травы, а так же половину чайной ложки молотого кориандра.

Замешиваем из всего этого однородный фарш, а затем натираем на крупной терке полутвердый сыр (у меня был сыр сорта «Российский»).

Разделочную доску застилаем пищевой пленкой, выкладываем на нее небольшое количество фарша в виде лепешки, в центр которой помещаем натертый сыр.

Сводим края пищевой пленки в центр и формируем с ее помощью небольшую котлетку с сырной начинкой в середине.

Так же формируем и другие котлетки, а затем помещаем их пароварку. Пароварка, поставленная в кастрюлю с небольшим количеством воды, достаточно быстро приготовит такие полезные котлетки, надо только не забыть прикрыть кастрюлю подходящей по размеру крышкой, чтобы пар не выходил наружу в процессе приготовления. Время приготовления небольшой порции из пяти котлеток составит примерно двадцать минут.

Готовые котлетки с сырной начинкой подаем у столу с гарниром из ассорти овощей.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 50 мин.