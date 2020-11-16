Вам нужна наружная реклама в Сургуте?

Наружная реклама в Сургуте, сама по себе является очень мощным и эффективным инструментом продвижения различных товаров и услуг. Однако, достигнуть с ее помощью желаемого эффекта можно только при условии качественного и грамотного создания различных форматов. Специалисты утверждают, что правильно подобранный цвет в рекламе может играть даже более важную роль, чем фактическая формулировка самого текста объявления. Именно графическое оформление и цвет привлекают внимание потребителей и заставляют их читать вывеску или рекламу дальше. Психологи и специалисты, предположительно считают, что для 60% случаев, принятие или отторжение рекламы формируется именно цветовой гаммой конструкции или объявления. Вывеска ателье, вывеска ресторана, гостиницы или спортивного клуба будет принята целевой аудиторией только в том случае, если будет иметь правильно разработанный дизайн, и умело подобранную цветовую гамму оформления.

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Каждый цвет имеет различные значения для различных категорий и групп людей. Для различных рекламных целей, очень важно, чтоб дизайн объявления содержал обращение к целевой аудитории. Необходимо попытаться выбирать цвета, которые будут восхвалять текст объявления, и представлять его в более выгодном свете. Красный цвет в рекламе отлично подходит для автомобильных продаж, пиццерий и ресторанов. А вот для использования медицинскими компаниями, красный цвет не рекомендуется по причине того, что у многих он ассоциируется с плохим здоровьем, болезням и т.д. Оранжевым цветом могут обозначаться товары, которые предназначены для широкого круга потребителей. Кроме того, он стимулирует аппетит, и поэтому может отлично использоваться для предприятий общественного питания, ресторанов, кафе и танцевальных клубов. Зеленый цвет очень широко и часто используется в финансовом секторе. Специалисты могут привести огромное количество примеров, как стоит и как не стоит использовать тот или иной цвет в рекламе. Именно поэтому доверять создание собственного имиджа в рекламе, лучше всего профессионалам своего дела.

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