Рецепт: Макароны по- флотски с морковью — Необычные, сочные

Ингредиенты:

фарш — 500 грамм;

репчатый лук — 2 шт;

морковь — 2 шт;

макароны — 400 гпамм;

соль — 1,5 ч.л.;

перец черный молотый — 0,5 ч.л.;

вода — 750 мл.;

масло сливочное — 50 грамм

Способ приготовления: Всем доброго времени суток!

Для меня это очень необычный рецепт.

Всегда для меня макароны по- флотски были просто макаронами, в которые добавили фарш, который обжарили. И этот фарш, как правило, становился жёстким. Поэтому лучше крошить котлету.

Не знала, что могут это блюдо готовить по другому. А, оказывается, есть множество рецептов и макароны по- флотски — это полноценное блюдо.

Для этого необычайного сочного блюда понадобится фарш (грамм 500), по оригинальному рецепту говяжий, но свиной сочнее. Хотя при таком приготовлении и с говяжьим получается сочно! И все остальные ингредиенты вы видите на фото ниже

пачка любых макарон, две крупных морковки (130 грамм), два лука среднего размера (130 грамм), сливочное масло 50 грамм.

Для начала подготавливаем ингредиенты. Макароны варить не надо. Пусть лежат сухими и ждут=)

Очищаем морковь

И натрём на крупной тёрке

Репчатый лук очистим от шелухи и нарежем кубиками

Отложим пока

В сковороде разогреваем сливочное масло

Добавляем в раскалённое масло сначала лук, убавляем огонь и жарим 3-4 минуты, добавляем к нему морковь

Ещё 3-4 минуты держим

И добавляем фарш

Держим 5 минут, перемещиваем

добавляем 1,5 ч. л. соли

и пол чайной ложки соли

хорошо перемешиваем

держим 2 минуты на среднем огне.

А теперь добавляем макароны, сухие, не варёные

и

750 миллилитров воды

Доводим до кипения

Хорошо перемещаем и держим на сильном огне

Когда закипит

Закрываем крышкой, убавляем огонь и тушим

До готовности макарон

Можно посыпать зеленью, я посылала лишь зелёным луком

Макароны по- флотски очень вкусные и сочные

Стоимость ингредиентов на ноябрь 2023 года — 443,291622

330 рублей за 500 грамм ФАРША

52 рубля за пачку МАКАРОН

1,05 рубля за 130 грамм ЛУКА (за килограмм 35 рублей)

3,25 за 130 грамм МОРКОВКИ ( за килограмм25 рублей)

51,4285715 СЛИВОЧНОГО МАСЛА (180 рублей за 175 грамм)

0,71685 за 15,93 грамма СОЛИ (45 рублей за килограмм)

2,6037 за 1,98 грамм ПЕРЦА (263 рубля за 200 грамм)

2,2425 за 750 мл. ВОДЫ (2,99 за литр)

1 порция 55,4114528

Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 55 руб.