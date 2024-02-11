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Рецепт: Макароны по- флотски с морковью — Необычные, сочные

На чтение: 2 минуты
Рецепт: Макароны по- флотски с морковью — Необычные, сочные

Ингредиенты:
фарш — 500 грамм;
репчатый лук — 2 шт;
морковь — 2 шт;
макароны — 400 гпамм;
соль — 1,5 ч.л.;
перец черный молотый — 0,5 ч.л.;
вода — 750 мл.;
масло сливочное — 50 грамм
Способ приготовления: Всем доброго времени суток!

Для меня это очень необычный рецепт.
Всегда для меня макароны по- флотски были просто макаронами, в которые добавили фарш, который обжарили. И этот фарш, как правило, становился жёстким. Поэтому лучше крошить котлету.

Не знала, что могут это блюдо готовить по другому. А, оказывается, есть множество рецептов и макароны по- флотски — это полноценное блюдо.

Для этого необычайного сочного блюда понадобится фарш (грамм 500), по оригинальному рецепту говяжий, но свиной сочнее. Хотя при таком приготовлении и с говяжьим получается сочно! И все остальные ингредиенты вы видите на фото ниже

пачка любых макарон, две крупных морковки (130 грамм), два лука среднего размера (130 грамм), сливочное масло 50 грамм.

Для начала подготавливаем ингредиенты. Макароны варить не надо. Пусть лежат сухими и ждут=)

Очищаем морковь

Рецепт: Макароны по- флотски с морковью - Необычные, сочные

И натрём на крупной тёрке

Рецепт: Макароны по- флотски с морковью - Необычные, сочные

Репчатый лук очистим от шелухи и нарежем кубиками

Рецепт: Макароны по- флотски с морковью - Необычные, сочные

Отложим пока

Рецепт: Макароны по- флотски с морковью - Необычные, сочные

В сковороде разогреваем сливочное масло

Рецепт: Макароны по- флотски с морковью - Необычные, сочные

Добавляем в раскалённое масло сначала лук, убавляем огонь и жарим 3-4 минуты, добавляем к нему морковь

Рецепт: Макароны по- флотски с морковью - Необычные, сочные

Ещё 3-4 минуты держим

Рецепт: Макароны по- флотски с морковью - Необычные, сочные

И добавляем фарш

Рецепт: Макароны по- флотски с морковью - Необычные, сочные

Держим 5 минут, перемещиваем

Рецепт: Макароны по- флотски с морковью - Необычные, сочные

добавляем 1,5 ч. л. соли

Рецепт: Макароны по- флотски с морковью - Необычные, сочные

и пол чайной ложки соли

Рецепт: Макароны по- флотски с морковью - Необычные, сочные

хорошо перемешиваем

Рецепт: Макароны по- флотски с морковью - Необычные, сочные

держим 2 минуты на среднем огне.

А теперь добавляем макароны, сухие, не варёные

Рецепт: Макароны по- флотски с морковью - Необычные, сочные

и

Рецепт: Макароны по- флотски с морковью - Необычные, сочные

750 миллилитров воды

Рецепт: Макароны по- флотски с морковью - Необычные, сочные

Доводим до кипения

Рецепт: Макароны по- флотски с морковью - Необычные, сочные

Хорошо перемещаем и держим на сильном огне

Рецепт: Макароны по- флотски с морковью - Необычные, сочные

Когда закипит

Рецепт: Макароны по- флотски с морковью - Необычные, сочные

Закрываем крышкой, убавляем огонь и тушим

Рецепт: Макароны по- флотски с морковью - Необычные, сочные

До готовности макарон
Можно посыпать зеленью, я посылала лишь зелёным луком

Рецепт: Макароны по- флотски с морковью - Необычные, сочные

Макароны по- флотски очень вкусные и сочные

Рецепт: Макароны по- флотски с морковью - Необычные, сочные

Стоимость ингредиентов на ноябрь 2023 года — 443,291622

330 рублей за 500 грамм ФАРША
52 рубля за пачку МАКАРОН
1,05 рубля за 130 грамм ЛУКА (за килограмм 35 рублей)
3,25 за 130 грамм МОРКОВКИ ( за килограмм25 рублей)
51,4285715 СЛИВОЧНОГО МАСЛА (180 рублей за 175 грамм)
0,71685 за 15,93 грамма СОЛИ (45 рублей за килограмм)
2,6037 за 1,98 грамм ПЕРЦА (263 рубля за 200 грамм)
2,2425 за 750 мл. ВОДЫ (2,99 за литр)

1 порция 55,4114528

Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 55 руб.

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